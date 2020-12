In einem Altenheim (Symbolfoto) in Schwanewede haben sich mehrere Dutzend Bewohner und Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert. (Frank Molter /dpa)

Sieben Schulen und drei Kindergärten im Landkreis Osterholz sind zum Ende der Woche von Infektionsschutzmaßnahmen des Gesundheitsamts betroffen gewesen. Das teilte Landkreis-Sprecher Jörn Stelljes mit. Nach bestätigten Corona-Infektionen seien einzelne Kinder und Jugendliche oder auch ganze Gruppen und Jahrgänge in Quarantäne geschickt worden. Dies galt für die Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck und die IGS Buschhausen, die Gymnasien in Lilienthal und Ritterhude sowie die Grundschulen Platjenwerbe, Schroeterschule (Lilienthal) und Worphausen. Bei den betroffenen Kitas handelt es sich um die Einrichtungen Trupermoorer Kinderkahn, Pastorenhaus Grasberg und Schatzkiste Lilienthal. In den meisten Fällen sei das Virus aus dem privaten Umfeld in Schule oder Kindergarten getragen worden und nicht immer hätten Einzelmaßnahmen ausgereicht, so Stelljes.

Schwaneweder Altenheim weiterhin ein Hotspot

Einen Hotspot bildet weiterhin das Schwaneweder Altenheim, in dem vor einer Woche 27 Bewohner und elf Beschäftigte positiv getestet worden waren. In den vergangenen fünf Tagen kamen dort laut Landkreis weitere 18 Senioren und 19 Mitarbeiter mit Corona-Infektionen hinzu; drei Bewohnerinnen seien inzwischen in dem Heim gestorben, so Stelljes, ferner je eine ältere Person aus Hambergen und Schwanwede, sodass kreisweit 13 Todesfälle zu beklagen seien.

Am Freitagnachmittag zählte die Kreisbehörde 217 aktiv Infizierte sowie weitere 1317 Kontaktpersonen der Kategorie I, für die ebenfalls Quarantäne-Anordnungen gelten. Landrat Bernd Lütjen zeigt sich beunruhigt: Wer sich nun infiziere, müsse die Weihnachtsfeiertage "mit großer Sicherheit in Quarantäne" verbringen. "Diesen Umstand können wir alle gemeinsam durch verantwortungsvolles Handeln vermeiden helfen, indem Kinder und Jugendliche mit deutlichen Erkältungssymptomen derzeit den Einrichtungen fernbleiben." Das gelte besonders auch für Personen, die eventuell Kontakt zu einem bestätigten Fall in der Familie oder im engen Freundeskreis hatten. "Achten Sie zudem darauf, dass Sie und Ihre Kinder mit möglichst wenigen Personen Kontakt haben und achten Sie auf ein konsequentes Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung überall dort, wo es vorgeschrieben ist“, mahnt Lütjen.