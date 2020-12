Die klammen Kreis-Kommunen sollen noch dieses Jahr eine Einmalzahlung von insgesamt 1,5 Millionen Euro erhalten. Nach den schwarzen Zahlen 2020 rechnet die Osterholzer Kreisverwaltung fürs kommende Jahr mit einem gut viermal so großen Minus im Etat. (Monika Skolimowska)

Landkreis Osterholz. Der Kreishaushalt 2021, über den heute der Kreistag entscheiden soll, wird im Finanzausschuss von einer denkbar breiten Mehrheit getragen: Alle Fraktionen empfahlen nach der zweiten Lesung am Dienstagnachmittag das Zahlenwerk, das mit einem Minus von fast 6,16 Millionen Euro abschließt. Der Fehlbetrag gilt aus Sicht von Politik und Verwaltung als verkraftbar, da sich in der Kreis-Rücklage mehr als 25 Millionen Euro befinden. Neben der einstimmigen Empfehlung der Finanzpolitiker – die AfD fehlte bei der Beratung – gab es reichlich Lob der Parteien für die Kreisbehörde. Sie hatte keine Mühe, die Abgeordneten für eine millionenschwere Entlastung der sieben Mitgliedskommunen zu gewinnen, denen es ungleich schlechter geht.

Hinzu kommt, dass die Rücklage 2020 noch gar nicht benötigt wird: Das laufende Jahr wird aller Voraussicht nach für den Landkreis mit einem unerwarteten Plus von mindestens 4,8 Millionen Euro enden. Vor Jahresfrist hatte Kreiskämmerer Florian Hinzelmann noch mit einem Minus von 0,7 Millionen Euro gerechnet – und da war von Corona noch keine Rede. Entlastet werden die Kreisfinanzen vor allem durch pandemiebedingte Bundeshilfen auf dem Feld der Sozialleistungen. Dabei handelt es sich um Einmaleffekte für die Jahre 2020 und 2021.

Die Pandemie hinterlässt zwar auch im Kreishaushalt ihre Spuren, jedoch längst nicht so dramatisch wie in den Kommunen, wo Einnahmen aus Einkommen- und Gewerbesteuer seit dem Frühjahr wegbrechen. Landrat Bernd Lütjen schlug dem Ausschuss vor, die dieses Jahr von 50 auf 49,5 Prozent abgesenkte Kreisumlage im nächsten Jahr noch nicht wieder anzuheben, wie noch bei der ersten Lesung geplant. „Wir verzichten damit im nächsten Jahr auf eine Einnahme von insgesamt rund 620 000 Euro“, rechnete der Verwaltungschef vor.

Weitere 1,5 Millionen Euro sollen noch in diesem Jahr an die Rathäuser überwiesen werden. Von der Kommunalaufsicht habe es widersprüchliche Signale zur Frage einer allgemeinen Zuwendung gegeben. Am Ende entschieden sich Landrat und Bürgermeister dafür, 80 Prozent für die Kindergärten und 20 Prozent für die kommunale Jugendarbeit vorzusehen. „Mit der Zweckbindung sind wir rechtlich auf der sicheren Seite“, erklärte Lütjen. Es sei unübersehbar, dass nach der Abschaffung der Elterngebühren im Vorschulbereich der Schuh besonders drückt. In Hambergen, wo zuletzt über die Kita-Zuständigkeit debattiert wurde, geht das Geld an die Samtgemeinde, die ihrerseits per Umlage mit den fünf Gemeinden verbunden ist.

Aufgeschlüsselt nach Kita-Plätzen und Einwohnerzahlen verteilt sich die Finanzspritze wie folgt: Osterholz-Scharmbeck 359 500 Euro, Schwanewede 286 200 Euro, Lilienthal 284 200 Euro, Ritterhude 198 300 Euro, Hambergen 130 300 Euro, Worpswede 126 200 und Grasberg 115 200 Euro (alle Zahlen gerundet). Das Geld wird als außerplanmäßige Ausgabe aus drei Etat-Posten zusammengekratzt: Unerwartete Mehreinnahmen gab es im Jahresverlauf aus der Kreisumlage, den Landeszuweisungen und aus der Gewinnausschüttung des EWE-Verbandes, an dem der Kreis mit 1,73 Prozent beteiligt ist.

Bernd Rugen (Linke) signalisierte für seine Fraktion Zustimmung. Er wolle aber wissen, ob den Kommunen nicht eher damit gedient wäre, das Geld erst nächstes Jahr fließen zu lassen. Jetzt verkleinere sich das Defizit vor Ort ein wenig, aber der Handlungsspielraum wachse dadurch nicht. Bernd Lütjen erwiderte, eine Unterstützung bleibe es so oder so. Für die drei Etat-Posten sehe er keinen besseren Verwendungszweck für eine schnelle Hilfe. Denn das für dieses Jahr erwartete Haushaltsplus dürfe der Landkreis aus rechtlichen Gründen erst dann anderweitig verplanen, wenn die Kommunalaufsicht den Jahresabschluss 2020 geprüft habe.

Das Defizit vor Augen

Björn Herrmann (SPD) erklärte, die Linie des Kreishaushalts sei sehr verantwortungsvoll und stärke den Zusammenhalt der kommunalen Familie. „Wir steuern schwierigen Zeiten entgegen“, warnte Herrmann. Landrat Lütjen sagte, er rechne in den Jahren 2022 bis 2024 mit weiteren Jahresdefiziten von jeweils 5,6 bis 6,7 Millionen Euro, wobei dort millionenschwere Investitionen sowie eine vorerst dann wieder 50-prozentige Kreisumlage zu Grunde liegen. Dass sich das 2021 erwartete Haushaltsloch allein gegenüber der ersten Lesung Ende Oktober von 5,11 auf 6,16 Millionen Euro vergrößere, hat Lütjen zufolge unterm Strich vor allem mit steigenden Sach- und Personalkosten beim Kampf gegen das Coronavirus zu tun.

Marie Jordan (CDU) sagte, grundsätzlich befürworte sie eher die Planbarkeit wie bei der Kreisumlage, doch für dieses Ausnahmejahr seien Einmalzahlungen der richtige Weg. Der Landkreis habe vorsichtig gewirtschaftet; angesichts der großen Unsicherheit sei der Verwaltungsentwurf „sehr ausgewogen“. Harm Bruns von den Grünen erklärte, die Verwaltung habe aus Sicht seiner Fraktion die bestmöglichen Zahlen vorgelegt. Aber wie das Haushaltsjahr 2021 enden werde, da habe er „ein megagroßes Fragezeichen“. Der Landrat hatte seine Antwort fürs Erste bereits gegeben: „Unsere Möglichkeiten sind damit ausgereizt.“