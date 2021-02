Bei ihren Hausbesuchen geben die ehrenamtlichen Helfer den Familien Anregungen für altersgerechte Spielaktivitäten mit den Kleinkindern. (Sebastian Gollnow)

Landkreis Osterholz. Das Jugendamt des Landkreises sucht erfahrene Väter und Mütter, die sich schulen lassen wollen, um Kleinkinder aus benachteiligten Familien zu fördern. Sie kümmern sich bei wöchentlichen Hausbesuchen mit ausgesuchtem Spielmaterial um die Mädchen und Jungen; deren Eltern lernen auf diese Weise altersgerechte Spielaktivitäten kennen, was wiederum die Beziehung stärkt und die Entwicklungschancen der Kinder verbessert. Voraussetzung ist, dass die freiwilligen Helfer an einer zweitägigen Qualifizierung sowie am wöchentlichen Erfahrungsaustausch mit den Haupt- und Ehrenamtlichen teilnehmen. Sie können ihre Besuchstermine mit den Familien individuell abstimmen.

Pädagogische Grundlage für die Hausbesuche ist das sogenannte Opstapje-Programm, das für Kinder zwischen sechs Monaten und drei Jahren entwickelt wurde. „Sich auf Augenhöhe zu begegnen und andere Eltern in ihrem Tun zu stärken - das sind die Grundlagen, für die Opstapje steht“, verdeutlicht die Leiterin des Familienservice im Landkreis Osterholz, Susanne Kampmann. Gerade in Pandemie-Zeiten seien die Erfahrung und die Zuversicht wichtig, dass sich der Alltag positiv beeinflussen lässt. Von den Ehrenamtlichen werde kein Fachwissen erwartet, sondern Einfühlungsvermögen sowie Offenheit gegenüber anderen Familien und Kulturen, so Kampmann: „Keine Familie ist gleich. Genau das macht diese Arbeit so spannend.“

Wer sich für die verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit interessiert, kann sich an Christine Albrecht wenden. Sie ist erreichbar unter Telefon 04791 / 930 2582 oder per E-Mail an familienservice@landkreis-osterholz.de.