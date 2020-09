Auch im Landkreis Osterholz startet am 21. September die Aktion „Stadtradeln“. Peter Schnaars (links) und Landrat Bernd Lütjen werben für eine Teilnahme. (LANDKREIS OSTERHOLZ)

Landkreis Osterholz. Am Montag, 21. September, beginnt im Landkreis Osterholz erstmals die Aktion „Stadtradeln“. Bis zum 11. Oktober sollen die Kreis-Bewohner möglichst viele Strecken mit dem Rad zurücklegen und dies mit der gleichnamigen Handy-App dokumentieren. Interessierte erhalten im Internet unter www.landkreis-osterholz.de/stadtradeln Hinweise zur Anmeldung. Darüber hinaus will der Landkreis in den Sozialen Medien in den nächsten drei Wochen Tourenvorschläge und ein kleines Gewinnspiel anbieten.

Beim Stadtradeln kann man als Einzelperson teilnehmen, einer Mannschaft beitreten oder ein eigenes Team bilden. So können etwa Vereine, Firmen und andere Gruppen mitmachen und dabei etwas fürs Klima und die Gesundheit tun, indem sie Kilometer machen. Landrat Bernd Lütjen hat die Schulen und Kommunalverwaltungen sowie mehr als 30 Wirtschaftsbetriebe anschreiben lassen und direkt einige Anmeldungen ausgelöst. Die Kreistagsabgeordneten bilden ihrerseits eine eigene Mannschaft und wollen sich mit Abgeordneten anderer Kommunen messen, teilt der Kreistagsvorsitzende Peter Schnaars mit.

Gemeinsam mit dem ADFC, den Verkehrswachten und der Polizei wird es zudem einige Veranstaltungen im Rahmenprogramm geben, darunter Fahrradcodierungen, integrative Fahrradkurse oder Feierabend-Radtouren (wir berichteten). Ein erstes kostenloses Pedelec-Training im und am Musterhaus war rasch ausgebucht; nun wird von und mit der Polizei ein weiterer Theorie- und Praxis-Termin angeboten, und zwar am Freitag, 2. Oktober, von 9 bis 11 Uhr. Anmeldungen sind unter Telefon 0 47 91 / 9 30 36 22 oder per E-Mail an musterhaus@landkreis-osterholz.de möglich. Ein verkehrssicheres Pedelec sowie ein Fahrradhelm sind mitzubringen.