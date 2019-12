Erneut ging es auf Kreisebene auch um die Hilfe für die Worpsweder Kunsthalle. Im Finanzausschuss wurden genauere Daten zur wirschaftlichen Lage der Stiftung, die das Museum trägt, angemahnt. (von Lachner)

Landkreis Osterholz. Der Landkreis Osterholz will seine Mitgliedskommunen im kommenden Jahr um insgesamt 650 000 Euro entlasten. Das wurde im Finanzausschuss bekannt; unklar ist noch, auf welchem Wege die Entlastung erfolgen soll. Während die Verwaltung eine Senkung der Kreisumlage von 50 auf 49,5 Prozent vorschlägt, favorisiert die SPD-Fraktion eine erneute Erhöhung der Kitaplatz-Pauschale mit einem ähnlichen Gesamtvolumen. Die Verwaltung soll nun ausrechnen, wie sich beide Varianten auf die einzelne Gemeinde auswirken würden. Die Entscheidung fällt im Kreistag an diesem Donnerstag.

Gegenüber dem Etat-Entwurf, der Ende Oktober in die Fachausschüsse ging, haben sich die Finanzprognosen für den Landkreis und seine Kommunen ein gutes Stück verbessert. Beide Seiten können konjunkturbedingt für 2020 mit höheren Schlüsselzuweisungen des Landes rechnen. Die seit 18. November vorliegenden Daten zum Finanzausgleich zeigen, dass die Gemeinden bei einer unveränderten Kreisumlage 1,24 Millionen Euro mehr an den Landkreis abzuführen hätten. Politik und Verwaltung waren sich im Finanzausschuss weitgehend einig, dass die Hälfte dieses Betrags in den Kassen der Kommunen bleiben soll.

Durch etliche weitere Aktualisierungen verkleinert sich das Loch, das 2020 im Ergebnishaushalt erwartet wird, um rund die Hälfte auf nun noch 730 000 Euro - bei Erträgen von fast 201,5 Millionen Euro. Kurzfristig eingeplant wurden nun unter anderem auch höhere Negativzinsen für die Landkreis-Guthaben sowie der Bau einer Pflegeeinrichtung. Zusätzliche Unterhaltsvorschussleistungen, höhere Übungsleiterpauschalen sowie einen 60 000-Euro-Zuschuss für die Worpsweder Kunststiftung Friedrich Netzel gibt der aktualisierte Etat-Entwurf nun ebenso her wie die erhöhte Krankenhausumlage, die an das Land abzuführen ist.

Landrat Bernd Lütjen erinnerte daran, die Gemeinden hätten im Vorschulbereich erst 2018/19 „einen großen Schluck aus der Pulle“ erhalten. Der Kreis stehe im Wort, dass es weitere Entlastungen geben solle, wenn die Finanzen es hergeben. Dem trage man beim Schullastenausgleich und der Umlage Rechnung. Der Ausschussvorsitzende Udo Mester (SPD) brachte statt der Senkung der Kreisumlage eine Erhöhung der Kita-Pauschale um 125 Euro pro Platz ins Spiel. Das komme im Ergebnis aufs Gleiche heraus, helfe aber „vor allem dort, wo die Not besonders groß ist“, wie Mesters Genosse Jürgen Kuck es ausdrückte.

Lütjen erwiderte, bei der Lösung würde beispielsweise die Samtgemeinde Hambergen leer ausgehen. Der Weg über die Umlage habe den Vorteil einer Gleichverteilung, fand auch Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion). „Es ist die fairste Lösung, denn letztlich ist es das Geld der Kommunen, das wir ihnen da belassen“, sagte Pallasch. Er warne auch vor einer isolierten Anhebung der Platzpauschale, ohne dabei die Jugendhilfevereinbarung insgesamt zu betrachten. Das werde nächstes Jahr ohnehin nötig sein.

Marie Jordan (CDU) erklärte, die Union könne auch dem SPD-Vorschlag etwas abgewinnen, wolle aber keine Unwucht in die Entlastungen bringen. Generell gelte es, bei den Haushaltsdaten über das Jahr 2020 hinaus zu blicken. Mittelfristig zeichneten sich erkleckliche Defizite ab, warnte Jordan, aber Bernd Rugen (Linke) wies das zurück. Er sei durchaus nicht beunruhigt. „Meine Fantasie reicht allemal aus, mir vorzustellen, dass auch 2020 wieder besser enden wird als wir heute annehmen.“ Vielleicht, so Rugen, könnte man sogar schon jetzt mehr für die Kommunen tun.

Landrat Lütjen widersprach mit Nachdruck: „Wir haben genügend Aufgaben vor der Brust – wie die Kommunen auch.“ Das geplante Pflegeheim bedeute eine finanzielle Bindung für die Zukunft. Es werde den Kreishaushalt belasten und sei nicht etwa aus Überschüssen des Kreiskrankenhauses zu subventionieren.

Harm Bruns (Grüne) plädierte für die geplante Senkung der Kreisumlage um 0,5 Prozentpunkte. Er wünsche sich von der Verwaltung mehr Auskünfte über die Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die bei Projekten ab einer Wertgrenze von 100 000 Euro angestellt werden. Finanzdezernent Werner Schauer erwiderte, das sei selbstverständlich. Im laufenden Haushaltsjahr sei es vor allem um Planungskosten gegangen, da habe der Landkreis nach dem Vergaberecht keine Wahl.

Nachfragen zu Netzel

Thorben Freese (AfD) und auch Wilfried Pallasch mahnten genauere Daten zur Finanzlage der Netzel-Stiftung an, die 2020 vom Landkreis erstmalig mit einem Zuschuss bedacht werden soll. Sie vermissten Aussagen darüber, welche Anstrengungen der Träger der Worpsweder Kunsthalle selbst unternommen hat und wie es nach 2020 weitergehen soll. Landrat Lütjen sagte, die Zahlen werde der Kreisausschuss erhalten, der nicht öffentlich tagte. Mit den 60 000 Euro gehe es darum, die drohende Schließung abzuwenden, um Zeit für die Arbeit an einem Zukunftskonzept zu gewinnen.

Während Harms Bruns erklärte, die Bilder der Sammlung Netzel sollten gerettet werden, verwahrte sich Kurt Klepsch (SPD) dagegen, die Finanzspritze überhaupt als verlorenen Zuschuss zu bezeichnen. Der Summe stehe ein großer, auch materieller Wert etwa für den Fremdenverkehr gegenüber.

Bevor Lütjen erklärte, der Einstieg in eine dauerhafte Bezuschussung der Stiftung Netzel sei einstweilen nicht ausgeschlossen, hatte sich Wilfried Pallasch bereits nach der Förderung der Osterholzer Museumsanlage erkundigt. „Wir lassen das Haus aber nicht verfallen“, versprach Finanzdezernent Schauer.