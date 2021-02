Wo die Mobilfunk-Anbieter nicht selbst in den Ausbau des schnelleren 5G-Netzes investieren, soll eine neue Fördergesellschaft des Bundes nachhelfen. (Christoph Dernbach/dpa)

Landkreis Osterholz. Telekom, Vodafone und Telefonica haben in den vergangenen Wochen angekündigt, Funklöcher im Mobilfunknetz des Osterholzer Kreisgebiets zu schließen. Dabei geht es vor allem um den Ausbau des neuen, leistungsstärkeren 5 G-Netzes. Der Landkreis und die Gemeinden rufen die Bürger jetzt in einer gemeinsamen Pressemitteilung dazu auf, regen Gebrauch von der Funkloch-App des Bundes zu machen. Damit ließen sich weiße Flecken in der Region identifizieren. Es habe sich nämlich gezeigt, dass die Bundesnetzagentur über die nötigen Karten und Daten verfügt, welche nun Grundlage für einen geförderten Mobilfunkausbau werden sollen. Die App erstellt Messreihen aller Handynetze eines Gebiets und liefert die Daten an die Agentur.

„Der Bund will den Ausbau über eine eigene Mobilfunkgesellschaft mit mehr als einer Milliarde Euro beschleunigen“, teilt Landrat Bernd Lütjen in einer Pressemitteilung mit, die von den Bürgermeistern der Mitgliedskommunen unterstützt wird. „Jeder von uns kann dazu beitragen, dass bei der Agentur bestehende Problemlagen sichtbar werden.“ Die Smartphone-App zur Erfassung von Nutzer-Ergebnissen wurde vor wenigen Wochen aktualisiert und ist in Apples App-Store sowie im Google-Play-Store kostenlos erhältlich. Infos darüber und über die Diagnose des leitungsgebundenen Internets gibt es unter www.breitbandmessung.de.

Messungen als Argumentationshilfe

Um die „Unterversorgung im Mobilfunk“ nachzuweisen, hatten Landkreis und Breitbandzentrum schon im Herbst 2019 eine erste Befahrung sämtlicher Gemeinden des Kreisgebiets gestartet. Diese Messungen sowie eine landesweite Abfrage bei den Mobilfunkanbietern nach der aktuellen Abdeckung und den Ausbauabsichten seien im Breitbandzentrum mit den kreisangehörigen Kommunen abgeglichen worden, heißt es in der Pressemitteilung. Wie Verwaltungssprecher Jörn Stelljes auf Nachfrage mitteilt, seien damalige Messergebnisse keineswegs vergebens ermittelt worden, sondern seither in die Gespräche zwischen TK-Unternehmen und öffentlichen Stellen eingeflossen.

Neu sei nun die Gründung der Bundesgesellschaft (eine Toll-Collect-Tochter, Anm. d. Red), die auf Basis der Daten der Bundesnetzagentur den Mobilfunkausbau der TK-Unternehmen finanziell fördern wird – und der Umstand, dass das Bürger-Feedback über den weiteren Ausbau mitbestimmen könnte. Stelljes zufolge wird auch auf Landesebene eine Förderung zum Ausbau des schnellen Handynetzes erwogen. „Es tut sich etwas – sowohl bei der Abdeckung mit Sprachtelefonie, als auch mit Internet und 5 G“, stellt Landrat Lütjen dazu fest. Ziel sei ein möglichst dichtes Netz für alle Nutzerinnen und Nutzer der drei Netzanbieter, das den zukünftigen Anforderungen gewachsen sei. Anders als beim geförderten Glasfaserausbau, der parallel weiter Fortschritte macht, ist beim Handynetz keine finanzielle Beteiligung der Kommunen vorgesehen.

Beim eigenwirtschaftlichen Ausbau hat zuletzt Vodafone eine erste 5 G-Station in der Gemeinde Grasberg in Betrieb genommen. An zwei Vodafone-Standorten in Osterholz-Scharmbeck sowie an einer Anlage in Schwanewede werde bis Mitte 2021 ebenfalls die neue Technologie installiert. Mittelfristig sollen zunächst aller 23 Antennen-Standorte im Kreisgebiet ertüchtigt werden. Um die größeren Bandbreiten nutzen zu können, benötigt der Verbraucher allerdings auch 5G-Smartphones oder -Router. Einstweilen will Vodafone daher auch die bisherige LTE-Technologie weiter ausbauen. Bis zur Jahresmitte solle zwei vorhandene LTE-Stationen in Osterholz-Scharmbeck und Schwanewede leistungsstärkere Sende- und Empfangsanlagen erhalten.

Als vierter Anbieter ist kürzlich außerdem 1&1 Drillisch auf den Plan getreten; eigene 5G-Anlagen muss das Unternehmen aber erst noch aufbauen. Im 4G-Bereich kooperiert es mit Telefonica/O2.