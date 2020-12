Ein Naturpark soll die Kulturlandschaft erhalten. Menschen sollen aber einbezogen werden. (Peter von Döllen)

Landkreis Osterholz. Im ersten Quartal erwartet Arne Börnsen einen Signalbeschluss im Kreistag für die Einrichtung eines Naturparks Teufelsmoor. Das sei eigentlich kein Geheimnis. „Der ist wichtig, weil dadurch ein Pflock eingeschlagen wird“, sagt er. Der Förderverein erhofft sich eine positive Wirkung auf andere Landkreise. Sicher sei der Landkreis mit den anstehenden Wahlen, den noch ausstehenden Ausweisungen von Naturschutzgebieten und anderen Projekten beschäftigt. Trotzdem arbeite die Kreisverwaltung zusammen mit den Fraktionen an einer entsprechenden Vorlage. „Eine Aufstellung des Naturparks wird im kommenden Jahr nicht gelingen“, glaubt Börnsen. Dem Förderverein sei die Zustimmung aller zwölf Gemeinden und Städte wichtig und das werde – rein zeitlich – kaum zu schaffen sein. Und dann ist da noch die Corona-Pandemie, die den Förderverein Naturpark Teufelsmoor bei seiner Arbeit „signifikant einbremst“.

Arne Börnsen, Vorsitzender des Fördervereins Teufelsmoor, hofft auf eine Signalentscheidung im Landkreis Osterholz. (Christian Kosak)

Arne Börnsen schenkt sich Tee ein. Für den Besuch steht aber extra eine Kanne Kaffee bereit. Der frühere Bundestagsabgeordnete will darlegen, wo der Naturpark gerade steht, wo es hakt und was weiter geplant ist. „Wir konnten nicht viel nach außen arbeiten“, bemerkt Börnsen. Die Pandemie habe aber auch ihr Gutes. Sie bescherte den Vereinsmitgliedern Zeit, die sie in zwei Buchprojekte investieren. Die, so die Hoffnung, sollen Bürger dazu bewegen mitzumachen. Dazu habe sich ein Küchenkabinett, wie Börnsen es bezeichnet, gebildet, das unter Corona-Bedingungen daran arbeitet. Und eine Machbarkeitsstudie hätten sie auch gemacht. Eine Zusammenfassung soll bald herauskommen. Darin gehe es unter anderem um die Form der Trägerschaft, technische Umsetzbarkeit oder die Kosten.

Das erste Werk ist fertig, 50 A-4-Seiten seien es geworden, dazu kommen viele Bilder. „Ende des Jahres wird es erscheinen“, informiert Börnsen. Sie hätten es mit überschaubaren Kosten herausgegeben. Darin hat Börnsen, der als Treiber der Naturpark-Idee erscheint, drei Jahre Arbeit zusammengefasst, die hauptsächlich im Hintergrund erfolgte. Erst vergangenes Jahr war der Förderverein an die Öffentlichkeit getreten.

Das Telefon klingelt, eine Kommunalpolitikerin ist dran, will mit dem Ritterhuder natürlich über das Naturparkprojekt reden. Börnsen verspricht einen Rückruf. In einer schweren Vitrine hinter ihm stehen Schiffsmodelle aus Papier, die der Hausherr selber gebaut hat. „Ich war ja Schiffsbauer“, schweift er vom Thema ab und kommt auf einen umgebauten Torfkahn zu sprechen, der vor Jahrzehnten für den Vogelschutz im Moor genutzt wurde. Ein Abschnitt Börnsens Historie, die ihn jetzt auch zum Förderverein Naturpark geführt habe.

Nun ist das erste Buch fertig und die Pandemie noch nicht beendet. Deshalb kam die Idee zu einem weiteren Buchprojekt. Darin wird es um die Besiedelung des Moores und die spätere Ansiedlung von Herrenhäusern in der Bremer Schweiz gehen. Den Gegensatz von Moorkaten, in denen Menschen unter erbärmlichen Zuständen lebten und den reichen Herrenhäusern innerhalb eines möglichen Naturparks darzustellen, erscheint den Vereinsmitgliedern spannend. Für sie kann man Moor und Geest nicht voneinander trennen. Es gebe aber auch Vorbehalte, die Meinung, die Geest gehöre nicht in einen Naturpark Teufelsmoor.

Die Arbeit an dem Buch sei aber keineswegs Selbstzweck. Es sei auch eine Möglichkeit, noch besser mit Landwirten in Kontakt zu kommen. Schon im elften Jahrhundert habe die Besiedlung angefangen. Landwirte seien bereits 800 Jahre ansässig und hätten deshalb eine besondere Verbundenheit zur Region. Börnsen sagt: „Sie sind nicht nur in ihrem Eigentum beeinträchtigt, sondern auch in ihrem Selbstverständnis.“ Vielleicht käme man zu besseren Kompromissen, wenn die Landwirte in ihrer Substanz und Basis anerkannt würden, überlegt er. „Wir haben nicht das Ziel, die Landwirtschaft möglichst raus zu haben, und das unterscheidet uns von anderen“, führt Börnsen an.

Die Landwirtschaft und Naturschützer müssen unter einen Hut gebracht werden. Immer wieder sagen die Vereinsmitglieder, der Naturpark könne nichts entscheiden. Die noch zu gründende Trägerorganisation mache nur Vorschläge, wie in diesem Stadium der Förderverein auch. Trotzdem gibt es schon reichlich Vorgaben. Die vier Säulen Naturschutz und Landschaftspflege, Landwirtschaft und nachhaltige Regionalentwicklung, Tourismus und Naherholung sowie Umweltbildung und Kommunikation seien vom Gesetzgeber so vorgegeben, betont Arne Börnsen. Da komme keiner drumherum.

Trotzdem scheinen einige Gruppierungen abweichender Meinung zu sein, zumindest im Detail. Die Kreisgrünen fühlen sich sichtlich ausgeschlossen in dem Prozess. Sie überraschten schließlich mit ihrem Antrag auf Einrichtung eines Naturparks (wir berichteten). Andere Parteien wollten diesen einbringen, wie man hört. Börnsen möchte nicht viel dazu sagen. Der Förderverein habe ein Ziel formuliert. Es sei Aufgabe der Politik das umzusetzen. „Wenn die sich nun darüber in die Haare bekommen, sind sie selber schuld. Nach unserer Meinung taugt das Thema nicht zur parteipolitischen Auseinandersetzung, und die wollen wir nicht“, meint der Vereinsvorsitzende. Den Vorwurf, die Grünen nicht eingeschlossen zu haben, weist Börnsen zurück. Man habe alle eingeladen teilzunehmen. Weil entsprechende Vorwürfe auch den Förderverein Naturpark Teufelsmoor erreicht hätten, seien sie Ende September noch an die Fraktionen herangetreten. Es sei keine Reaktion gekommen. Wenn die Grünen den Naturparkt nun unterstützen, sei das doch großartig.

Nicht überall sind die Pläne willkommen, wie Arne Börnsen einräumt: „Ich kann nicht verhehlen, dass sich die Begeisterung in der Kreisverwaltung Rotenburg in Grenzen hält.“ Einzelnen Kommunen würden aber wohl keine Steine in den Weg gelegt werden, so sein Informationsstand. Und mit Peter Bohlmann, Landrat in Verden, „liegen wir über Kreuz“. Um so wichtiger erscheint es den Vereinsmitgliedern, sich um die Kommunen des geplanten Gebietes zu kümmern. Ihnen wollen sie ihre Argumente schmackhaft machen.