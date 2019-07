Mit einer deutlich geringeren Strafe als im Urteil von vor zwei Jahren endeten für eine 27-Jährige die Gerichtsverhandlungen wegen Betruges. (Peter Steffen/dpa)

Verden/Osterholz-Scharmbeck. Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck, Landgericht Verden, Oberlandesgericht Celle und zurück nach Verden: Es war ein weiter Weg durch die Instanzen, um den Weg ins Gefängnis zu vermeiden. Fast zwei Jahre nach ihrer erstinstanzlichen Verurteilung zu fast drei Jahren Haft wegen vielfachen gewerbsmäßigen Betruges erhielt die 27-Jährige jetzt abermals eine deutlich geringere Strafe, die noch dazu zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Darauf vor allem war es der Angeklagten auch angekommen. Ende August 2017 hatte das Amtsgericht gegen die damals noch in der Kreisstadt, mittlerweile aber in Lilienthal lebende Frau eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten wegen 18 Betrugsfällen verhängt. Davon entfielen über die Hälfte auf unbezahlte Rechnungen bei einem bekannten Internet-Versandhändler. Zwar hatte sie online munter geordnet, bevorzugt teure Sneakers und Klamotten, dies aber nach Auffassung des Jugendschöffengerichts nie in der Absicht, die erhaltene Ware auch zu bezahlen.

Der zweite Tatkomplex umfasste acht zunächst einträgliche Verkaufsgeschäfte über Ebay-Kleinanzeigen, die zu großem Ärger bei den geprellten Kunden führten – und für die schon einschlägig in Erscheinung getretene Frau zu einer weiteren Anklage. Sie hatte vornehmlich hochwertige Handys zu vermeintlich günstigen Preisen offeriert und bis zu 600 Euro pro Schein-Deal kassiert. Laut Urteilsbegründung wollte sie sich eine fortlaufende Einnahmequelle verschaffen und war weder willens noch in der Lage, die avisierten Mobiltelefone zu liefern – schon gar nicht goldfarbene IPhones. Spielend gelangen dagegen umgehende Barabhebungen vom Konto, wenn wieder eine Überweisung eingegangen war.

Während die Mutter einer inzwischen sechsjährigen Tochter vor dem Amtsgericht durchgängig geschwiegen hatte, angeblich „aus Angst vor dem Knast und davor, die Tochter zu verlieren“, ließ sie vor dem Landgericht nicht allein ihren Verteidiger reden. Sie legte ein Teilgeständnis hinsichtlich der acht Fake-Verkäufe im Frühjahr 2016 ab, die sie in einer finanziell desaströsen Situation getätigt haben will. Sie schäme sich für die Taten, beteuerte sie während der Berufungsverhandlung Mitte vergangenen Jahres. Und gab noch zum Besten, sie sei recht überrascht gewesen, wie leicht sie auf diese Weise zu Geld gekommen sei.

Keine Rede mehr davon, dass ihr ehemaliger Lebensgefährte die Betrügereien begangen habe könnte. So hatte es der Verteidiger anfangs einmal mehr dargestellt. Gegen den Ex-Freund und Vater des Kindes war zwar ermittelt und auch ein Verfahren geführt worden. Allerdings war er freigesprochen worden. Was später bezüglich einer ganzen Reihe anderer, schwerwiegenderer Taten keineswegs der Fall sein sollte. Die Frau betonte auch nun wieder mehrmals, sich von dem Mann getrennt zu haben. Dies war ihr schon in Osterholz-Scharmbeck dringend nahegelegt worden.

Mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft wurden die zehn Taten des Bestellbetrugs eingestellt. Die 12. kleine Strafkammer setzte die Haftstrafe zwar auf ein Jahr und acht Monate herab, bezog dabei einen Strafbefehl (2000 Euro Geldstrafe) mit ein. Sie sah sich aber außerstande, der Sozialhilfeempfängerin die erhoffte Bewährung zu gewähren. Nicht einmal eine polizeiliche Hausdurchsuchung und Beschlagnahme des Tatwerkszeugs Laptop hätten sie damals davon abgehalten, weitere Betrügereien zu begehen, hieß es unter anderem. Noch einmal Bewährung wäre „falsche Nachsicht“, meinte die Kammer. Wegen des Kindes habe man sich mit der Entscheidung indes sehr schwer getan.

Schwer schlucken musste die Angeklagte, als sie dies vernahm. Prompt wurde Revision beim Oberlandesgericht Celle eingelegt. Das OLG bestätigte zwar den Schuldspruch, hob das Urteil jedoch im sogenannten Rechtsfolgenausspruch auf. Unter anderem wurde moniert, das Landgericht habe es versäumt, den drohenden Bewährungswiderruf in einer anderen Sache zu berücksichtigen, Stichwort Härteausgleich. So war eine erneute Verhandlung am Landgericht erforderlich, allerdings vor einer anderen Kammer.

Dabei wurden nun noch einmal, besonders angesichts des Zeitablaufs, die Umstände beleuchtet, die eine Strafaussetzung zur Bewährung rechtfertigen könnten. Der Verteidiger wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich die Lebenssituation der Angeklagten „stabilisiert“ habe. Konkret: Sie hat einen neuen, einträglicheren Job als bisher in Aussicht und zudem schon etwa ein Drittel der Gesamtsumme zurückgezahlt, die sie den Betrugsopfern abgeknöpft hat. Die Bemühungen um den Täter-Opfer-Ausgleich würden forciert fortgesetzt, so der Anwalt.

Die 5. kleine Strafkammer verhängte schließlich 14 Monate auf Bewährung.