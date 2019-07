Der Kirchenvorstand um den Vorsitzenden Pastor Enno Kückens (rechts) freut sich auf das Jubiläum. (Monika Fricke)

Scharmbeckstotel. Vor 25 Jahren erhielten die Scharmbeckstoteler Bürgerinnen und Bürger ihre „Kirche im Dorf“. Es war ein langer Weg in die Selbstständigkeit der evangelisch-lutherischen Friedenskirchengemeinde Am Brockenacker. Vorher war Scharmbeckstotel ein Gemeindebezirk der St. Willehadi Kirchengemeinde Osterholz-Scharmbeck.

In diesem Jahr steht das „Silberne Jubiläum“ der Kirchengemeinde an, es soll am 22. September mit einem Festgottesdienst gefeiert werden. „Erlebnisse aus der Gründungszeit mit mancherlei Hürden, die überwunden wurden, sollen dabei in Erinnerung gerufen werden“, sagt Pastor Enno Kückens.

Als Urzelle der selbstständigen Kirchengemeinde bezeichnet der Kirchenvorstand den 1983 gegründeten Scharmbeckstoteler Singkreis, der mehr als 30 Jahre lang von Chorleiter Waldemar Seela geleitet wurde. Scharmbeckstotel wollte damals vor Ort mehr Gemeindearbeit haben. Erste Gottesdienste wurden einmal monatlich in der Schule mit Pastor Gerdes gefeiert. Parallel gab es dazu Kindergottesdienste.„Unter seiner Federführung entstanden weitere Gruppen“, bemerkt Enno Kückens im Gespräch. Jugendliche trafen sich mit Pastor Gerdes.

Später, im April 1986, setzte sich die Interessengemeinschaft „Kirche im Dorf“ für den Bau eines Gemeindezentrums ein. Die 14 Mitglieder sammelten Spenden für das Projekt und trafen sich regelmäßig, um weitere Vorbereitungen zu treffen.

Auf gemeindeeigenem Grundstück stand damals ein Schild „Kirche im Dorf“, das den Wunsch der Gemeindemitglieder der evangelischen Kirche in Scharmbeckstotel nach einem eigenen kirchlichen Zuhause dokumentierte.

Im November 1990 war es soweit: Das Gemeindehaus Am Brockenacker wurde feierlich mit einem Festgottesdienst eingeweiht. Dank vieler Spenden konnten ein Taufbecken und weitere Ausstattungen für das Innere des Gemeindehauses angeschafft werden.

Der Kirchenvorstand beschloss die Nutzungsregelung und verfügte, dass neben der kirchlichen Nutzung das Haus auch Vereinen und Gruppen zur Verfügung stehen sollte. Die bereits vorhandenen Aktivitäten konnten nun im Gemeindehaus stattfinden.

Zu dieser Zeit war Pastorin Gerlinde Heumann für Scharmbeckstotel zuständig. Auch die von ihr ins Leben gerufene Mutter-Kind-Gruppe sowie der Gesprächskreis hatten nun ein neues Zuhause.

Zwei neue Pastoren kamen 1993 nach Scharmbeckstotel: die Eheleute Anke Diederichs und Enno Kückens. Sie teilten sich eine volle Stelle in der neuen Kirchengemeinde. „Wir kamen in eine lebendige Gemeinde mit tollen ehrenamtlichen Mitarbeitern“, erinnert sich das Pastorenpaar.

In Scharmbeckstotel wurde nun regelmäßig sonntags Gottesdienst gefeiert. Im Oktober 1994 erfolgte die Verselbstständigung als Kirchengemeinde mit einem Festgottesdienst. Im Frühjahr 1995 wurde der erste Kirchenvorstand gewählt. Ihm gehörten neben dem Pastorenehepaar Annegret Finken, Elisabeth Garner, Peter Hegeler, Hans-Joachim Murken, Petra Steil und Dieter Steinsiek an. Über einen passenden Namen wurde im Rahmen eines Gemeindefestes 1996 abgestimmt. Nach Vorschlägen wie Christophorus- oder Philippus-Gemeinde fiel die Entscheidung auf „Friedenskirchengemeinde Scharmbeckstotel“.

Zur musikalischen Begleitung stand anfangs ein Keyboard zur Verfügung. Die Aufgaben des Organisten übernahm Pastor im Ruhestand Harald Morgenbesser. Er schlug dem Kirchenvorstand die Anschaffung einer elektronischen Orgel vor. Im August 1997 erhielt die Kirchengemeinde ihre elektronische Orgel, die feierlich mit einem Konzert von Kreiskantor Fokko Schipper eingeweiht wurde. Im Gemeindehaus am Brockenacker entstand ein reges Gemeindeleben mit regelmäßigen Gottesdiensten, Gemeindenachmittagen, Konfirmandengruppen, Gesprächskreis, Geburtstagskaffeetrinken, Kinderkirche, Konzerte und ein kreativer Frauentreff.

Maßgeblich prägte und begleitete der Singkreis von Waldemar Seela das Gemeindeleben im Kirchenjahr. 2004 konnte das zehnjährige Bestehen gefeiert werden. Aus diesem Anlass und zur Einladung zum Gemeindefest nahm ein Festwagen mit einem Kirchenmodell am Erntefestumzug teil. Ein Förderverein „Kirche im Dorf“ gründete sich 2011 unter dem Vorsitz von Peter Kutzke. Er organisiert seitdem Veranstaltungen wie Konzerte und Vorträge zu politischen und gesellschaftlichen Themen. Einnahmen kommen der Kirchengemeinde zugute. „Der Förderverein hat noch mehr Leben ins Haus gebracht“, so Enno Kückens.

Das Pastorenpaar berichtet von vielen Veränderungen und Sparmaßnahmen, die seit 1999 ihre Aufgaben in der Gemeinde beeinträchtigten. Die Gottesdienste im Gemeindehaus wurden anfangs von vier auf drei Sonntage und heute auf zwei im Monat reduziert. Ihre Pfarrstelle wurde aufgeteilt, so dass sie zunächst in St. Willehadi und seit 2009 in Ritterhude Aufgaben übernehmen.

2017 kam eine neue Sparrunde auf die Friedenskirchengemeinde zu – verbunden mit weniger Mitteln für die Gemeindearbeit. Enno Kückens arbeitet seitdem zusätzlich als Beauftragter für Seelsorge in der Hospiz- und Palliativarbeit. Zwei Kirchenvorsteher: Peter Kutzke und Jens Müller ließen sich als Lektoren ausbilden und leiten heute Gottesdienste.

Anke Diederichs und Enno Kückens blicken hoffnungsvoll in die Zukunft: „Wir verstehen uns als offene Kirchengemeinde und das Gemeindehaus ist für alle Menschen in der Gemeinde offen“, betont Enno Kückens. Für Anke Diederichs ist das Kirchenjahr mit seinen Feiertagen und Bräuchen auch weiterhin eine wichtige Grundlage für das Leben in der Gemeinde. „Bei allem Zusammenrücken wünschen wir uns, dass die Identität vor Ort erhalten bleibt“, so das Pastorenpaar.