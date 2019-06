Über Hähnchenmast und die Folgen für Anwohner, Tiere und Umwelt wird in Aschwarden gestritten. (Ingo Wagner/dpa)

Die von ihrem Ortsvorsteher geplante Hähnchenmastanlage mit knapp 30 000 Tieren lässt den Dorfbewohnern in Aschwarden keine Ruhe. Eine Bürgerinitiative hat jetzt in einem Schreiben Landrat Bernd Lütjen aufgefordert, gegen die Hähnchenfarm einzuschreiten.

Lütjen hat den Umweltdezernenten des Kreises bereits antworten lassen. „Mit der Antwort können wir so natürlich nicht zufrieden sein. Sie läuft darauf hinaus, dass alles sorgfältig geprüft wird vor der Erteilung der Genehmigung – das ist selbstverständlich für eine Genehmigungsbehörde“, sagt Initiativenmitglied und Linkspolitiker Arnold Neugebohrn. Wie langwierig der Kampf gegen Hähnchenmast sein kann, zeigt ein Beispiel aus Großenkneten. Hier klagte ein Nachbar nach acht Jahren zuletzt erfolgreich.

„Es geht auch anders! – Kein Hähnchenmaststall in Aschwarden“ heißt die neugegründete Initiative. Nachdem es bereits einen Hähnchenmaststall in Schwanewede gibt und der Landkreis Osterholz-Scharmbeck der Erwa Landbau KG 2018 eine weitere Genehmigung für einen Hähnchenmaststall für 39 900 Tiere an der Rader Straße erteilt hat, wollen Bürger im 400 Einwohner zählenden Ortsteil Aschwarden nun eine geplante Anlage für 29 900 Tiere in ihrem Ortsteil verhindern. Die wird Ortsvorsteher und Landwirt Christian Meyer bauen, wie er ankündigte. Zunächst versuchten die Nachbarn, den Landwirt mit einer Unterschriftenaktion zum Umdenken zu bewegen (wir berichteten).

Nun gehen die Aktivisten andere Wege. Sie wandten sich jetzt an Landrat Bernd Lütjen: „Sorgen machen wir uns unter anderem wegen einer erwartbaren Feinstaub- und Keimbelastung, die auch durch Filteranlagen nicht zu beseitigen ist. Das belegen Studien. Wir befürchten, dass schlechte Gerüche durch das Dorf getragen werden, die unsere Wohn- und Lebensqualität und letztlich auch den Wert unserer Immobilien mindern“, teilte die Initiative ihm in einem Schreiben mit.

Die Anwohner wollen wissen, was mit dem Abwasser der Anlage passieren soll. „Die Ausscheidungen der Tiere werden einen Cocktail von Substanzen enthalten, die niemand in seinem Garten haben möchte." Die Initiative geht davon aus, dass "der Mist selbstverständlich nicht als Sondermüll behandelt, sondern als 'Dünger' auf Felder ausgebracht" wird. Die Folge wäre eine weitere Nitratbelastung des Grundwassers.

Die Dorfbewohner sagen auch, dass sie keinerlei Verständnis dafür haben, dass mit ihren Steuergeldern Investitionen subventioniert werden, die dem Allgemeinwohl schadeten. „Wir alle wissen nicht erst seit den aktuellen Diskussionen der letzten Wochen, dass diese Massentierhaltung für Tier, Mensch und Umwelt fatale Folgen hat. Dennoch wird ein Bauer, der seine Existenz sichern will, nur in dieser falschen Weise von der Landwirtschaftskammer beraten, fließen staatliche beziehungsweise EU-Fördergelder in solche falschen Investitionen.“

Auf ihren Brief hat die Initiative inzwischen eine Antwort erhalten. Der Dezernent für Bau und Umwelt, Dominik Vinbruck, weist darin auf gesetzliche Rahmenbedingungen hin: „Die von Ihnen aufgeworfenen Fragen sind daher in weiten Teilen auch gesamtgesellschaftliche Fragen, die nur auf Europa-, Bundes- und Landesebene beantwortet und gelöst werden können.“

Im Zuge des Genehmigungsverfahrens werde jedoch ein Beseitigungskonzept für das Abwasser vom Betreiber verlangt: „Nach meinem bisherigen Kenntnisstand wird das Desinfektionsmittel nicht in das Reinigungswasser gelangen. Das Reinigungswasser wird in die Biogasanlage eingebracht“, so Umweltdezernent Dominik Vinbruck.

Die Antwort werfe weitere Fragen auf, so Arnold Neugebohrn von der Initiative: „Wir fragen uns, ob es Kontrollen gibt, wie viele Antibiotika dann in den Gärresten enthalten sind. Diese werden ja von den Bauern der Umgebung als Dünger auf Felder und Weiden ausgebracht. Insofern beruhigt uns der Hinweis des Dezernenten keineswegs, dass sich der Antibiotikaeinsatz im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen bewegen wird. Dieser Rahmen lässt viel zu viel zu, zumal hier vorzugsweise die in Kliniken besonders sparsam verwendeten Reserveantibiotika eingesetzt werden. Wir sind empört darüber, dass man sie nun tonnenweise in der Hähnchenmast verwendet, damit die Tiere eine Mast, die nicht tiergerecht, sondern im Endstadium tierquälerisch ist, bis dahin überhaupt überleben.“

Neugebohrn und seine Mitstreiter kündigen an, den Protest gegen die Mastställe in Aschwarden und auch in Rade fortzusetzen - „auch wenn wir rechtlich nicht viel in der Hand haben.“

Dass Anwohner mit langem Atem durchaus Erfolg haben können im Kampf gegen Hähnchenmast zeigt ein Fall aus Großenkneten, genauer aus Amelhausen. Dort hatte Anwohner Uwe Behrens zusammen mit dem Naturschutzbund und dem Bündnis Mensch-Tier-Umwelt erfolgreich gegen den Betrieb einer Anlage für knapp 30 000 Tiere geklagt. Der Eilantrag gegen den vom zuständigen Landkreis genehmigten Bau hatten die Richter zunächst abgelehnt. Daraufhin hatten sich die Kläger an das Oberverwaltungsgericht Lüneburg gewendet, das ihrem Antrag stattgab. Der Maststall sei zu Unrecht genehmigt worden. Der Betreiber musste schließen.

Der Fall, hieß es 2018, könnte betroffenen Anwohnern anderer Gemeinden zum Vorbild werden. Sie könnten sich auf das Urteil beziehen, wenn ein Mastbetrieb im sogenannten Außenbereich angesiedelt werden soll. Denn wird im Außenbereich und nicht im Gewerbegebiet gebaut, bedarf es einer landwirtschaftlichen Privelegierung. Die Gemeinde müsste wirtschaftlich auf den Betrieb angewiesen sein.