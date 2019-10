Nora Khalil mit Problemkätzchen Mia. Die Kleine wurde ziemlich verwahrlost aufgefunden, ist aber jetzt auf dem Weg, sich in ein hübsches Samtpfötchen zu verwandeln. (Christa Neckermann)

Osterholz-Scharmbeck. Emma hockt interessiert vor dem Außenkäfig. Das kleine Mädchen beobachtet Katze Caro, die ein wenig verschreckt aus dem Katzenhäuschen lugt. So viele Leute ist Caro eigentlich nicht gewohnt. Aber am Tag der offenen Tür in der Tierauffangstation am Garlstedter Kirchweg 38 ist eben alles anders. Trotz des schlechten Wetters haben sich etwa 150 Menschen auf den Weg zur Tierauffangstation gemacht, um sich über das Schicksal der Tiere zu informieren und sich dabei vielleicht sogar in das eine oder andere Kätzchen zu verlieben. Denn nicht nur Caro hofft darauf, von einer liebevollen Familie aufgenommen zu werden.

„Sie kam als Fundkatze Anfang Februar 2018 zu uns“, erinnert sich Nora Khalil, die die Tierauffangstation leitet. Caro war bereits einmal vermittelt worden, so Khalil. Die ausgewachsene Katzendame war aber sehr scheu und brauchte ihre Zeit, sich an neue Bezugspersonen zu gewöhnen. „Vielleicht hatten es die neuen Besitzer zu eilig mit ihr und gaben ihr nicht die nötige, lange Zeit, wirklich Vertrauen zu fassen. Jedenfalls bekamen wir Caro vor einiger Zeit wieder zurück“, berichtet Nora Khalil.

Eigentlich suchten die Mitglieder des Vereins „Tiere in Not“ die neuen Besitzer ihrer Betreuungsgäste sehr sorgfältig aus, betont Khalil. Wer ein in der Auffangstation lebendes Tier übernehmen möchte, muss nicht nur einen Fragebogen ausfüllen, der auch die Lebensumstände des Tierbesitzer-Anwärters abfragt, sondern ihm steht auch ein Hausbesuch vor der Vermittlung des Tieres bevor. Ist das Tier dann in seinem neuen Heim untergebracht, erfolgt nach einer gewissen Zeit ein weiterer Besuch von Mitgliedern des Vereins „Tiere in Not“, die sich vergewissern, dass es den Tieren auch tatsächlich gut geht. „Aber wir stecken nicht in den Menschen – und manchmal eben auch nicht in den Tieren“, seufzt Nora Khalil.

Momentan leben 44 Katzen und Kater in der Tierauffangstation. Ihre Apartments haben Zugang zu einem Freigehege, damit können die Mitarbeiter in der Auffangstation auch gut feststellen, ob sich die Tiere lieber in einer Wohnung oder im Außenbereich aufhalten.

Viele Samtpfoten sind kastriert und gechipt, versichert Nora Khalil. „Das entspricht den Vorgaben durch den Landkreis“, macht sie deutlich. Gerade das Chippen bewähre sich immer wieder, besonders dann, wenn mitleidige Menschen eine, wie sie meinen, heimatlose Katze aufsammeln und in der Auffangstation abgeben. „Nicht jeder traurige Katzenblick sagt 'Nimm mich mit'. Sieht die Katze gesund und gepflegt aus, ist es wahrscheinlich nur eine Charakterkatze, die ihre Freiheit schätzt und ihren abendlichen Rundgang macht“, erläutert Nora Khalil.

Viele Fundkatzen – und auch einige Fundhunde – sind nicht einmal ein paar Stunden Gäste im Garlstedter Kirchweg. Dann nämlich haben die Besitzer schon dort angerufen, oder die Mitarbeiter konnten bei den Besitzern nach Auslesen des Chips Entwarnung geben. Das war allerdings bei zwei ausgewachsenen, aber jungen Katzendamen nicht möglich, die Anfang September, ausgesetzt in einem Karton am Butenpad, gefunden wurden. „Wir haben die beiden 'Kullerauge' und 'Klara' genannt“, sagt Nora Khalil, noch immer ein wenig empört über die Auffindesituation der Tiere. „Wäre die Spaziergängerin nicht vorbeigekommen und hätte die beiden bemerkt, ich weiß nicht, was wir dann irgendwann vorgefunden hätten“.

Dass sich trotz allem noch so viele Langzeitbewohner in der Tierauffangstation befinden, hat sicher auch damit zu tun, dass Lulu, Lotta, Linus und die anderen am Garlstedter Kirchweg nicht mit dem Maß an menschlicher Aufmerksamkeit verwöhnt werden können, das sie zu handzahmen, menschbezogenen Schmusekatzen machen würde. „Hier sind die neuen Besitzer gefragt, die die nötige Geduld und das Einfühlungsvermögen aufbringen müssen“, betont Nora Khalil.

Auch eine andere Spezies wurde am Tag der offenen Tür besonders vorgestellt: Die Igelfreunde informierten die Besucher über die richtige Unterbringung und Fütterung der kleinen Gartenstachler. Ganz wichtig war es Barbara Franzke, darauf hinzuweisen, dass Igel Fleischfresser sind und besser Katzenfutter oder gekochtes Fleisch, Geflügel oder Fisch ohne Gewürze bekommen sollten. Auch ein hübsches Igelhaus für den Garten konnten die Besucher am Stand der Igelfreunde erwerben, in dem der Igel die Wintermonate gefahrlos verbringen kann.