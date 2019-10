Latif-Vortrag fällt aus

Krankheitsbedingt musste Klimaforscher Mojib Latif seinen Vortrag in Osterholz-Scharmbeck absagen. (Arno Burgi/dpa)

Osterholz-Scharmbeck. Die komplett ausverkaufte Veranstaltung im Zuge der Herbstreferate der Volksbank Oxsterholz-Bremervörde mit Professor Mojib Latif am Mittwoch, 23. Oktober, fällt aus. Das teilte die Volksbank gestern mit. Der Hamburger Meteorologe und Meereskundler wollte eigentlich in der Osterholzer Stadthalle vor mehr als 1000 Zuhörern über Energiewende und Klimaschutz sprechen. „Aus gesundheitlichen Gründen“, so die Volksbank, habe der prominente Referent seinen Vortrag absagen müssen.

Man versuche, einen Ersatztermin für das kommende Jahr zu vereinbaren, heißt es in der Pressemitteilung.

Die gekauften Tickets verlieren ihre Gültigkeit und können in allen Geschäftsstellen zurückgegeben werden. Das Geld werd allerdings nur gegen Vorlage des Tickets erstattet, so die Volksbank. Eintrittsgeld für online gekaufte Karten werde zentral und online zurücküberwiesen. Der Käufer erhalte außerdem eine Nachricht via E-Mail.