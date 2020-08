Erneut hat sich ein schwerer Unfall ereignet, an dem ein Motorradfahrer beteiligt war (Symbolbild). (Patrick Seeger/dpa)

Osterholz-Scharmbeck. Ein weiterer schwerer Unfall, an dem ein Motorradfahrer beteiligt war, hat sich am Montag kurz nach 12.30 Uhr auf der Teufelsmoorstraße (L 153) ereignet. Nachdem am Sonntag in Feldhorst ein 39-Jähriger tödliche Verletzungen erlitt, als er beim Überholen von einem Auto gerammt wurde und stürzte, wurde jetzt ein 59-jähriger Zweiradfahrer lebensbedrohlich verletzt, als er mit einem Auto zusammenstieß.

Nach Auskunft der Polizei wollte eine 53-jährige Opel-Fahrerin aus Osterholz-Scharmbeck kommend nach links in den Schleusenweg in Richtung Campingplatzes abbiegen und übersah dabei offenbar den entgegenkommenden Mann auf der Crossmaschine. Der konnte eine Kollision nicht mehr verhindern, prallte mit großer Wucht in die Beifahrerseite des Autos und stürzte zu Boden. Ein alarmierter Rettungshubschrauber wurde nicht eingesetzt, der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Bremer Klinik gebracht. Die Opel-Fahrerin sowie ihre Beifahrerin blieben unverletzt, erlitten aber einen Schock.

Während der Bergungsarbeiten war die Teufelsmoorstraße voll gesperrt.