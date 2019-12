Beim Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit werden auch Proben aus dem Landkreis Osterholz untersucht. (Lübke/dpa)

Landkreis Osterholz. Die selbst ernannten „Essenretter“ der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch sind gar nicht gut auf den Landkreis Osterholz zu sprechen. Erst nach einer Aufsichtsbeschwerde hatte die Veterinärbehörde Angaben zur Lebensmittelkontrolle gemacht. Demnach werden nur 47 Prozent der vorgeschriebenen Kontrollen tatsächlich durchgeführt. Grund dafür sei der Personalmangel. Einen Skandal nennen das die Verbraucherschützer. Der Landkreis dementiert.

Tatsächlich fehlte es in der Vergangenheit an Personal. Deshalb hatte der Landkreis bereits in diesem Jahr einen zusätzlichen Kontrolleur eingestellt, im nächsten Jahr soll eine zusätzliche Fachkraft bei der Auswertung helfen. Auf Nachfrage bestätigt die Pressestelle des Landkreises: „Eine interne Überprüfung des Personalbedarfs Ende vergangenen Jahres hat ergeben, dass weitere Personalressourcen für die Lebensmittelkontrollen eingesetzt werden müssen.“ Das Personal werde weiter aufgestockt, betont Landkreissprecher Malte Wintjen.

Mangelnde Kontrolle jedenfalls lässt sich der Landkreis nicht vorwerfen. Im Gegenteil. Dazu erklärt die zuständige Dezernentin Heike Schumacher auf Nachfrage: „Wir haben unsere Kontrollen sowohl zahlenmäßig als auch inhaltlich intensiviert. Luft nach oben ist immer, aber nur Zahlen oder Quoten geben wenig Auskunft über die Situation.“ Grund für die Intensivierung der Kontrollen ist offenbar eine Anordnung aus dem niedersächsischen Agrarministerium. Das hatte die Veterinärbehörde bereits vor Kurzem bestätigt, nachdem es Beschwerden von Betrieben gegeben hatte (wir berichteten).

Unangemeldete Visiten

Dass häufiger, vor allem aber unangemeldet kontrolliert wird, bekamen die Lebensmittel verarbeitenden Betriebe im Landkreis Osterholz in diesem Jahr zu spüren, Restaurants genauso wie Fleischer oder Bäcker. Der Kreisverband des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) kritisierte vor allem die gestiegenen Anforderungen an die Hygiene. Zudem kämen die Kontrolleure oft ungelegen, beim Bäcker etwa zur besten Backzeit. Probleme mache vor allem den kleinen Betrieben die Bürokratie. Die Digitalisierung und damit die elektronische Zustellung etwa von Bescheiden trage nicht zur Entlastung bei.

Nach Angaben des Landkreises Osterholz wurden in diesen Jahr bis Ende November 528 Betriebe kontrolliert. Bei 460 Kontrollen wurden Verstöße festgestellt. Häufigste Ursache für Beanstandungen waren Mängel bei der Hygiene, bei der Kennzeichnung und bei der betrieblichen Eigenkontrolle. Auf Anordnung des Landes Niedersachsen richten sich die Sollkontrollen nach der Risikoeinschätzung der Betriebe. Weitere Kontrollen aufgrund von Beschwerden oder Nachkontrollen würden nicht in diese Statistik einfließen, so der Landkreis. Das sei die Erklärung dafür, dass im Landkreis angeblich nur jede zweite vorgeschriebene Lebenmittelkontrolle durchgeführt werde, so die Pressestelle. In diesem Jahr werde die geforderte Anzahl der Soll-Kontrollen zumindest annähernd erreicht, betont Wintjen.

Auf Nachfrage bestätigt der Landkreis die Aufsichtsbeschwerde von Foodwatch. Dazu Landkreissprecher Wintjen: „Nach wie vor vertritt der Landkreis die Auffassung, dass ein rechtlicher Anspruch auf Auskunftserteilung nicht besteht. Der Landkreis Osterholz hat sich dennoch der Praxis bei anderen niedersächsischen Landkreisen angeschlossen.“ Offenbar hatte man Sorge, dass die Statistik falsch interpretiert werden würde. Schließlich gab man dem öffentlichen Druck dann doch nach. Dazu erklärt Dezernentin Heike Schumacher: „Das Ziel des Landkreises ist es, die Kontrolldichte weiter zu erhöhen. Einer reinen Quotenerfüllung misst der Landkreis jedoch nur eine begrenzte Aussagekraft hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit vor Ort zu. Neben einer Steigerung der Kontrolldichte legt die Verwaltung nach wie vor viel Wert auf die Beratung.“

Landesweit wurden im Vorjahr mehr als 61 729 Kontrollen in 108 069 Lebensmittel verarbeitenden Betrieben durchgeführt. Kontrollen fanden in jedem dritten Betrieb statt. Bei 31 266 Kontrollen wurden Verstöße gegen das Lebensmittelrecht festgestellt. Somit gab es bei jeder zweiten Kontrolle einen Verstoß. In der Folge kam es zu 534 Bußgeld- und 108 Strafverfahren. Dies geht aus dem jüngsten Verbraucherschutzbericht des Landes Niedersachsen hervor. Besonders hoch ist die Steigerung bei den Ordnungsverfügungen. Die Anzahl ist innerhalb eines Jahres von 728 auf 9220 gestiegen. Das Landesamt für Verbraucherschutz erklärt dies mit „Anpassungen an den bundesweiten Maßnahmenkatalog.“ Hintergrund ist, dass jeder Fall, der eine Nachkontrolle erfordert, neuerdings erfasst wird. Bislang wurden nur diejenigen Fälle erfasst, die festgestellte Mängel auch bei einer neuerlichen Überprüfung nicht abgestellt hatten.