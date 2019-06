Eine ganze Reihe von Ausschüssen und Funktionen mussten nun im Rat der Stadt Osterholz-Scharmbeck neu vergeben werden. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Schon zu Beginn der Sitzung hatten sie andere Plätze eingenommen: Die Christdemokraten Hans-Hermann Tietjen, Thomas Wulff und die Eheleute Michael und Bettina Rolf-Pissarczyk gehören nicht mehr der CDU-Fraktion im Stadtrat von Osterholz-Scharmbeck an. Zusammen mit Axel Kook (FDP) wechselten sie in der vergangenen Ratssitzung zur Bürgerfraktionsgruppe. Damit ändern sich die Mehrheitsverhältnisse im Rat. Der Vorsitz des Gremiums liegt nun in anderen Händen, und es gibt eine neue stellvertretende Bürgermeisterin.

Brunhilde Rühl machte es kurz: Sie räumte ihren Platz als Ratsvorsitzende auf eigenen Wunsch. Zuvor hatte die SPD als stärkste Fraktion aufgrund „gravierender Änderungen“ in einem schriftlichen, ergänzenden Antrag angeregt, über den Ratsvorsitz neu zu entscheiden.

Neuer Ratsvorsitzender ist nun Klaus Sass. Von den 38 Stimmberechtigten erhielt er in geheimer Abstimmung insgesamt 27 Ja-Stimmen. Zehn Ratsmitglieder stimmten gegen ihn, eine Person erhielt sich der Stimme.

Marie Jordan (CDU) brachte ihr Unverständnis über den SPD-Antrag zum Ausdruck. „Aus unserer Sicht ist das nicht notwendig gewesen.“ Die Besetzung des Ratsvorsitzes habe bislang nichts mit der Zusammensetzung der Fraktionen zu tun gehabt, ist sie überzeugt. Dem widersprach Wilfried Pallasch von der neuen Bürgerfraktionsgruppe. Die Position habe sehr wohl mit Mehrheitsverhältnissen zu tun. Respekt zollte er Brunhilde Rühl. Sie habe mit der Entscheidung Größe bewiesen.

Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Werner Schauer, war erleichtert. „Es fällt mir ein Stein vom Herzen, dass ich diesen Antrag nicht stellen muss“, sagte Schauer, nachdem Brunhilde Rühl sich mit einer „persönlichen Erklärung“ zu Wort gemeldet hatte. „Sie haben absolut Recht“, sagte Rühl. Ihr Platz sei nun in den Reihen der CDU-Kollegen. „Es war mir eine Ehre, und es hat mir Spaß gemacht.“

Der vorliegende SPD-Antrag richte sich nicht gegen Rühl persönlich, betonte Schauer im Nachgang. Auch an der Amtsführung gebe es nichts auszusetzen – im Gegenteil. Rühl genieße „allgemeine Wertschätzung“ für ihre Arbeit. „Sie können erhobenen Hauptes durch die Stadt gehen.“ Auch Brigitte Neuner-Krämer (Grüne) dankte Rühl für ihren Einsatz. „Du hast es toll gemacht.“

Mit dem Wechsel von CDU- und FDP-Mitgliedern haben sich die Mehrheitsverhältnisse im Rat verschoben. Die Bürgerfraktionsgruppe ist nun mit neun Ratsmitgliedern, nach der SPD-Fraktion mit 14 Vertretern, die zweitstärkste Fraktion. Die CDU mit Marie Jordan an der Spitze kommt auf sechs Mitglieder, Bündnis 90 / Die Grünen und Die Linke haben als Fraktionen je vier Plätze im Stadtrat Osterholz-Scharmbeck. Durch diese Verschiebung müssten die zwei Stellvertreter des Bürgermeisters neu gewählt werden, wie die Stadtverwaltung in der Sitzungsunterlage erläutert. Bislang hatten Klaus Sass und Marie Jordan die Posten inne.

Kurz nachdem Marie Jordan vom stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Stefan Haake für das Amt vorgeschlagen worden war, machte sie einen Rückzieher. Sie meldete sich zu Wort und unterstellte, die Neubesetzung des Amtes sei nicht als „Spielball für Rachefeldzüge“ geeignet. Sie sei gern stellvertretende Bürgermeisterin gewesen, lehne aber zum jetzigen Zeitpunkt eine Wiederwahl ab – kein Abschied für immer, wie sie betonte. „Rechnen Sie damit, dass ich 2021/22 eine andere Antwort geben werde.“

Damit gingen Mizgin Ciftci von der Linksfraktion, Klaus Sass (SPD) und Brigitte Neuner-Krämer (Grüne) in die Abstimmung, Neuner-Krämer auf Vorschlag der Bürgerfraktionsgruppe. In drei geheimen Wahlgängen konnten Sass und Neuner-Krämer die meisten Stimmen auf sich vereinen. Die Bündnisgrüne erhielt 28 Ja-und neun Nein-Stimmen bei einer Enthaltung. Für Klaus Sass votierten 23 Stimmberechtigte, 14 stimmten gegen ihn; es gab eine Enthaltung. Mizgin Ciftci unterlag mit 14 Ja- und 23 Nein-Stimmen bei drei Enthaltungen.

Brigitte Neuer-Krämer sprach von großen Aufgaben, die vor den Ratsmitgliedern lägen. Mit IGS-Sanierung, Stadtentwicklung und Naturschutz-Belangen müssten „dicke Bretter“ gebohrt werden. Das sei nur zu stemmen, wenn alle gemeinsam daran arbeiteten. Sie forderte eine respektvolle und sachdienliche Zusammenarbeit ein. Auch Klaus Sass rief zum Zusammenhalt auf. „Ich bitte den gesamten Rat, für sachliche Entscheidungen zu arbeiten.“

Beim Blick in die Ratsrunde bot sich den etwa 50 Zuhörern im Saal ein Bild der Gegensätze: Die CDU-Mitglieder Michael Rolf-Pissarczyk und Thomas Wulff machten über den gesamten Verlauf der Sitzung hinweg einen tief niedergeschlagenen Eindruck. Bleich und mit leerem Blick hoben sie bei Abstimmungen ihre Arme. Kraftlos wirkend nahmen sie die Ergebnisse der vierstündigen Sitzung meist regungslos zur Kenntnis.

Um Marie Jordan herum aber herrschte eine betont ausgelassene, zeitweise aufgekratzte Stimmung. Blumen, die Jordan für ihre Stellvertreter-Funktion von Bürgermeister Torsten Rohde überreicht bekommen hatte, schmückten ihren Platz. Es wurde ausgiebig gescherzt. Nur Brunhilde Rühl und gelegentlich Marcus Oberstedt wirkten phasenweise nachdenklich.