An der Ortsdurchfahrt von Kuhstedt wird seit März gebuddelt. Eigentlich sollte die Sanierung schon beendet sein, nun wird es vermutlich Dezember. (Christian Kosak)

Gnarrenburg. Zum 20. Oktober sollten die Arbeiten an der B 74 im Ortsdurchgang von Kuhstedt eigentlich abgeschlossen sein. Dass war zumindest das Ziel der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Stade gewesen, als sie erstmals über die Maßnahme informierte. Inzwischen ist dieses Datum überholt. „Wenn das Wetter offen bleibt, wollen wir bis Ende Dezember fertig sein“, teilt jetzt der zuständige Bauleiter der Landesbehörde, Thorsten Dietrich, auf Nachfrage der Redaktion mit.

Er ist optimistisch. Drei von insgesamt vier Bauabschnitten sind inzwischen abgeschlossen, und beim Letzten soll in diesen Tagen die Asphaltdecke auf die Straße aufgebracht werden. Anschließend müssten aber noch die Nebenanlagen hergestellt werden, erklärt Thorsten Dietrich. Gemeint ist damit der Fußweg. Er wird auf einer Schotter-Tragschicht gepflastert.

Seit März sind die Arbeiter dabei, die B 74 innerhalb von Kuhstedt komplett – von Grund auf – zu sanieren. Punktuell hätten sie dabei auch die Mischkanalisation der Ortschaft neu gemacht, sagt der Bauleiter. Wo, „das haben wir vorab durch Kamerafahrten ermittelt“, erklärt er. Mithilfe dieser Technik konnten sie feststellen, wo zum Beispiel Risse im Kanal waren oder sich welche bereits abzeichneten. Manchmal hätten sie aber während der Arbeiten weitere Mängel an dem Mischkanal, der für Abwasser- und Regenwasser gleichzeitig ist, entdeckt. „Es gab zum Beispiel Schächte, die nicht mehr gebraucht wurden“, erläutert Dietrich. Die hätten sie dann entfernt. Manche Leitung habe außerdem nicht dort gelegen, wo man sie erwartet hatte.

Der eigentliche Grund aber, warum die Sanierung der B74 nicht in der angepeilten Zeit fertig werden konnte, ist ein anderer. Dietrich: „Bereits beim ersten Bauabschnitt mussten wir feststellen, dass die Tragfähigkeit des Untergrunds an einigen Stellen nicht gewährleistet war.“ Unter der Straße stießen die Arbeiter auf sogenannte Lehm-Linsen. „Die mussten ausgebaut werden“, erklärt der Bauleiter. Im trockenen Zustand sei der Lehm zwar kein Problem, aber wenn er feucht sei, sei er nicht tragfähig. Da ersteres nicht garantiert werden kann, mussten die Lehm-Linsen raus. „Dafür mussten wir noch tiefer gehen und die Stellen anschließend mit Sand wieder neu aufbauen“, erklärt Dietrich. „Das war schwierig.“

Für Anwohner und Verkehrsteilnehmer ist die Baustelle derweil eine Geduldsprobe. Ab Sanierungsbeginn im März bis zum Ende der Sommerferien musste die B 74 in Kuhstedt komplett gesperrt werden. In dieser Zeit wurden zwei Bauabschnitte vorangetrieben und abgeschlossen. Die Vollsperrung, so sagt Dietrich, sei schon allein aus Sicherheitsgründen notwendig gewesen. Das Gesetz schreibe genau vor, welchen Abstand der fließende Verkehr zu den Facharbeitern halten muss.

Seit dem Ende des zweiten Bauabschnitts zum Ausklang der Sommerferien ist die Vollsperrung nun aufgehoben. Die Autos werden nun einspurig per Ampelschaltung durch die Baustelle geführt. Die Betonung liegt auf Auto, denn Lastwagen sollen die Baustelle in Kuhstedt nach wie vor meiden. Eine entsprechende Umgehungsstrecke ist für sie ausgeschildert. „Wir haben trotzdem viel mit Lastwagen zu tun“, sagt Dietrich. Ein Sicherheitsproblem.

Ein anderes Problem ist der Schleichverkehr. Seit Beginn der Arbeiten belastet er die Straßen von Kuhstedt, und das hat Folgen: Durch den Schleichverkehr würden Straßen und Straßenränder kaputt gefahren, sagt der Bauleiter.

Auf die Kosten der Baumaßnahme angesprochen, bestätigt Thorsten Dietrich, dass die Planer ursprünglich von 2,8 Millionen Euro ausgegangen sind. Eventuell könne die Sanierung nun aber doch etwas teurer ausfallen. Das stehe aber erst fest, wenn alle Arbeiten abgeschlossen und abgerechnet seien. „Derzeit gehe ich noch von den 2,8 Millionen Euro aus“, sagt er.