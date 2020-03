Defekte und verrostete Geräte setzen die Brüder bei ihrem gemeinsamen Hobby wieder instand. (Monika Fricke)

Freißenbüttel. Seine Leidenschaft für alte Landmaschinen, insbesondere für Holder-Einachs-Schlepper, entdeckte der Freißenbütteler Thomas Skibbe schon vor mehr als 20 Jahren. „Mein Vater war einst Auslöser meines Hobbys“, erzählt der 46-jährige Landmaschinen-Fan. Der Vater hatte damals einen Holder-Einachs-Schlepper mit Mähwerk erworben, um ein von ihm genutztes 8000 Quadratmeter großes Bahnhofsgelände zu mähen.

„Das mit dem Mähen hätte aber nicht funktioniert, denn der Untergrund war zu uneben“, erinnert sich Thomas Skibbe. Obendrein sprang der Schlepper auch nicht an, daher wurde der kleine Traktor mit Mähwerk in eine Garage verstaut und blieb dort einige Jahre unbenutzt stehen. „Mein Vater hatte sich dann Kamerunschafe angeschafft, die die Weide wunderbar kurz hielten.“

„Warum springt der Holder-Einachser eigentlich nicht an? Und wie funktioniert der überhaupt?“, fragte sich Sohn Thomas Jahre später. Er machte sich Gedanken, wie er das Gerät wieder zum Laufen bringen konnte. Mithilfe des befreundeten Schraubers Gerd Janke aus dem Dorf wurde schließlich der kleine Traktor wieder flott gemacht. Janke hatte damals schon einige Traktoren restauriert, dabei hatte er oft geholfen.

„Das war damals die Initialzündung zu meinem neuen Hobby“, sagt Thomas Skibbe. Inzwischen gehören zum Bestand des Landmaschinen-Fans zwei Holder-Einachs-Schlepper vom Typ ED II mit je 10 PS Motorenstärke, ein umgebauter Holder-Vierradschlepper ED II sowie ein wendiger Holder A10–Knicklenker mit dem gleichen Motor wie der ED II. „Der robuste Zweitakt-Sachs-Diesel-Motor hat einen Hubraum von 500 Kubikmetern und ist ventillos“, erklärt der Hobbyschauber. „Er wurde von der Firma Holder entwickelt, danach in Lizenz von Sachs in großen Stückzahlen produziert."

Holder Einachs- und Schmalspurschlepper wurden einst für den Obst-, Wein- und Hopfen-Anbau gebaut. Für den Typ ED II der Holder-Einachs-Schlepper interessiert sich Skibbe besonders. Seine historischen Ackergeräte präsentiert Thomas Skibbe gerne auf Trecker-Treffen.

Sein Vater erzählte ihm im Jahr 2001 von einem Schleppertreffen gleich hinter seinem Bahnhofsgelände in Mulsum bei Stade. „Fahr doch da mal hin und stelle den Schlepper aus“, schlug der Vater dem Sohn vor. Dort wurden Landmaschinen vorgeführt. „Das war ein so schönes Erlebnis, danach startete ich mit meinem Hobby voll durch“, erinnert sich Trecker-Fan Skibbe.

Bei Trecker-Treffen werden Gerätschaften ausprobiert und die Leistungen demonstriert. Thomas Skibbe erntet mit seinem Mähbinder zudem jedes Jahr den Roggen des Heimatvereins in Hambergen Ströhe-Spreddig für die Dreschvorführungen während der Handwerkertage.

Skibbes Einachs-Schlepper können mit vielen Anbau-Geräten ausgerüstet werden: zum Beispiel mit Gabelheuwender, Mähwerk oder Pflug. Sie können sogar den Mähbinder antreiben. Das Pflügen schafft die relativ kleine Zugmaschine ebenfalls mühelos. „Man glaubt gar nicht, welche Kraft die Einachser haben“, schwärmt der Landmaschinen-Fan. Er liebt die „Diesel-Gespräche am Treckerrad“ und den Austausch mit anderen Schraubern.

Zahlreiche historische Landmaschinen holte er schon per PKW-Anhänger nach Hause. „Die meisten sind nämlich nicht fahrfähig“, berichtet der Freißenbütteler. Zu Hause baut er in seiner kleinen Werkstatt die verrosteten und verdreckten Teile auseinander, prüft alles und setzt wieder instand, was defekt ist. Gegebenenfalls müssen Neuteile besorgt werden und schließlich, wenn alles wieder zusammengebaut ist, folgt mit Spannung das Starten des Motors.

Beim Besuch eines Trecker-Treffens bei den befreundeten „Rostheulern“ in Nordenham im Jahr 2008 entstand die Idee, sich auch einmal in Freißenbüttel mit alten Traktoren und Landmaschinen zu treffen.

So wandten sich Thomas und Andreas Skibbe an befreundete Landmaschinen-Fans im Dorf, und es kam zur Gründung der Gruppe „Freunde alter Traktoren und Landmaschinen Freißenbüttel“. „Wir sind eine lose Gemeinschaft, nicht alle haben einen Trecker“, so Skibbe. Einer der Landmaschinenfreunde im Club ist der Freißenbütteler Ortsvorsteher Martin Kock.

Mit Unterstützung einiger begeisterter Mitstreiter fand dann 2009 das erste Freißenbütteler Trecker-Treffen statt. Die „Rostheuler“ aus Nordenham kamen „auf Achse“ mit ihren Schleppern nach Freißenbüttel. Sie tuckerten aus ihren Heimatorten zur Fähre nach Sandstedt, ließen sich über die Weser setzen und kamen nach stundenlangen Fahrten in Freißenbüttel an. „Die brauchten eineinhalb Fähren, bis alles rüber war“, erzählt Thomas Skibbe lachend.

Inzwischen sind viele Kontakte zu anderen Freundeskreisen alter Landmaschinen entstanden. Die Treckerbegeisterten tauschen sich rege aus und helfen sich gegenseitig, wenn es darum geht, Ersatzteile zu beschaffen. Auch über das Internet und auf Teilemärkten kommt der Hobby-Schrauber an Ersatzteile für seine Geräte.

Gute Kontakte bestehen auch zu den Einachser-Freunden in Langwedel. „Die veranstalten alle zwei Jahre ein reines Einachser-Treffen mit Ackerflächen. Da kann man sogar richtig ackern. Irre, was man dort alles sieht“, schwärmt Skibbe.

In einem Raum des Wohnhauses in Freißenbüttel erinnern zahlreiche Plakate an Trecker-Treffen im norddeutschen Raum. Pokale und Urkunden zeugen von erfolgreichen Präsentationen der Landmaschinen und Klein-Traktoren. Zum Beispiel ein 2. Preis von einer Club-Präsentation der Bremer Classic-Motor-Show 2010 oder Urkunden vom Holder-Treffen 2013 im Holder-Werk im baden-württembergischen Metzingen zum 125-jährigen Firmen-Jubiläum.

„Wir sind mit einigen Exponaten auf dem Anhänger nach Süddeutschland gefahren und haben ein spannendes Wochenende erlebt„, erinnert sich Thomas Skibbe. “Bei einer Werksführung waren sogar Reste der Montage-Straße zu sehen, auf der unsere Einachser in den 1950er-Jahren gebaut wurden. Das war eine kleine Zeitreise“, schwärmt der Schlepper-Freund noch heute.

Ab Mai beginnt die Saison der Landmaschinen-Fans. Dann spannt Thomas Skibbe den großen Anhänger hinter seinen zugkräftigen PKW und belädt ihn mit seinen lieb gewonnenen Landmaschinen. Mit Unterstützung seines Bruders Andreas startet er dann wieder zu historischen Trecker-Treffen und Landmaschinen- Ausstellungen in der Region.