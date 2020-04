Auch die Gaststätte Zum Weißen Schwan in Scharmbeckstotel wird wohl demnächst schließen. Inhaberin Renate Beißner möchte aus Altersgründen das Geschäft an der Hauptstraße in Scharmbeckstotel aufgeben. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Die gute alte Gaststätte verschwindet aus den Ortschaften. Pächter geben aus Altersgründen das Geschäft auf. Und Nachfolger sind nicht in Sicht. Ist die Kneipe dicht, kaufen Investoren die Gebäude und Grundstücke auf. Das Nachsehen haben die Vereine und das Vereinsleben. Längst fehlen Räume für Vorträge, Versammlungen und Geselligkeit.

Auch in Buschhausen ist das so. Vor allem seit Schließung der Gaststätte „Heidkrug“ fehlt es an Platz für Familienfeiern, Verbandsfeiern und Vorträge – das sagt Heiner Grotheer als Vorsitzender vom Bürgerforum Buschhausen. Der Bürgerverein will einen neuen öffentlichen Treffpunkt. Alles andere sei für einen Ortsteil mit knapp 2000 Einwohnern ein echter Mangel und nicht länger hinnehmbar.

Mit ihrem Anliegen hatten sie sich im Juli 2019 an die Stadtverwaltung und alle Fraktionsvorsitzenden im Rat gewandt. SPD, CDU und Bürgerfraktion sowie und der Bürgermeister hatten geantwortet. Vor allem Kostengründe standen einem Bauvorhaben entgegen, erinnert sich Heiner Grotheer.

Brief ans Rathaus

Nun versuchen es seine Mitstreiter und er erneut. Anfang April haben sie den Parteivertretern, die ihnen auf den ersten Brief geantwortet hatten, erneut ein Schreiben zugeschickt. Darin schlagen sie vor, das Thema erneut anzugehen und darüber zu diskutieren. Die Resonanz auf die jüngste Einladung ans Rathaus sowie Bürgerfraktionsgruppe, CDU und SPD steht noch aus.

Grotheer und das Bürgerforum haben nach Alternativen gesucht. Nach dem Ende vom „Heidkrug“ hatte bereits die vergangene Vereinsversammlung im November 2019 im Haus der Schützen stattgefunden. Für Grotheer war das Ausweichen ins Schützenhaus eher eine Notlösung, wie er betont. Immerhin sei das Bürgerforum gut 100 Mitglieder stark. Und an der letzten Versammlung hätten 50 teilgenommen. Derartige Gruppengrößen könnten nicht „im privaten Wohnzimmer“ untergebracht werden. Es müsse ein standesgemäßes Domizil her. „Wir brauchen eine Perspektive.“

Insgesamt betrachtet sei der Bedarf hoch, stellt Grotheer klar. „Buschhausen hat sich in den vergangenen 15 Jahren sehr verändert.“ Viele junge Familien seien zugezogen, es gibt einen Einkaufspark und der Straßenverkehr habe ebenfalls zugenommen. Grotheer spricht von etwa 15 000 Fahrzeugen, die täglich über die L 149 durch den Ort rollen. „Es ist insgesamt anonymer und unpersönlicher geworden.“ Ein neuer Bürger-Treffpunkt soll dafür sorgen, dass man sich annähere. „Das kann funktionieren“, ist er überzeugt.

Und einen Platz für den neuen Raum inklusive Toilettenanlage haben sie sich auch schon ausgeguckt: Der neue Treffpunkt könnte direkt am Sportverein „Vorwärts“ Buschhausen entstehen. „Der Sportverein würde uns eine Wand zur Verfügung stellen, um am neuen Sportlertreffpunkt anzubauen.“ Diese Lage sei ideal, schwärmt Grotheer. „Es geht schließlich darum, Synergieeffekte zu nutzen.“ Es gebe ausreichend Parkplätze vorm Vereinsheim, Kita, Schule und Sportler seien in der Nähe; und es sei zudem zentral gelegen, also für jeden fußläufig erreichbar, zählt er auf. „Und die Kosten sind überschaubar“, ist Grotheer überzeugt.

Hans-Peter Grimm vom Schützenverein Buschhausen empfiehlt sich dennoch als Gastgeber. Auch nach dem Ende des Heidkrugs gebe es in der Ortschaft einen Platz für Zusammenkünfte: das Schützenhaus. Dort sei genügend Raum für Treffen, wie er im Gespräch mit dem OSTERHOLZER KREISBLATT betont. Zugleich würden die Einnahmen dringend benötigt, um das Schützenhaus zu finanzieren. „Der Unterhalt ist nicht ganz günstig.“ Möglicherweise könne man das Haus auch mithilfe städtischer Mittel aufhübschen. So oder so stehe das Vereinshaus nach wie vor jedem offen; Anfragen seien willkommen. „Wir freuen uns über jeden Gast.“

Die Menschen in Buschhausen sind nicht allein mit dem Problem, dass Gasthäuser und damit Treffpunkte aus der Ortsmitte verschwinden. Auch in anderen Ortschaften herrscht Raumnot. In Heilshorn teilt sich der aktive Bürgerverein im renovierten Dorfgemeinschaftsraum die Räume mit der Kita. Auch wenn es hin und wieder Knatsch gibt, was mit dem Umstellen von Tischen und Stühlen an Vereinsabenden zusammenhängt, ist es immerhin eine Alternative.

In Scharmbeckstotel haben die Menschen bald ebenso ein Raumproblem: „Ich werde demnächst wohl schließen“, sagt Renate Beißner von der Gaststätte „Zum weißen Schwan“auf Nachfrage der Redaktion. Sie habe das Rentenalter erreicht, und eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger seien nicht in Sicht. „Es ist eben auch viel Arbeit.“ Also bleibe nur der Verkauf.

Eigentlich habe sie ja Ende Mai schließen wollen. Jetzt aber mache sie „möglicherweise noch ein wenig weiter“, wie sie im Gespräch einräumt. „Ich hänge nämlich auch daran“, ergänzt sie. „Und mir sitzt die Zeit nicht im Nacken.“ Das Beste wäre, jemand würde den Betrieb in ihrem Sinne fortführen. Natürlich wisse sie um die Bedeutung von Gaststätten als Kommunikations- und Treffpunkte in einem Ort. Und sie wolle auch jedem eine solchen Ort bieten, betont sie. „Aber solch ein Betrieb muss auch irgendwie finanziert werden.“

Ortsvorsteher Peter Schnaars ist alarmiert. Mehrere Bürger, die davon gehört hatten, haben sich bei ihm gemeldet und ihn um Hilfe gebeten. „Die Lage ist wirklich schwierig“, sagt er im Gespräch mit der Redaktion. Was ihn vor allem plage, sei die Aussichtslosigkeit der Situation. Seiner Meinung nach sei es nahezu ausgeschlossen, neue Pächter für Vereinslokale zu finden. „Wer will heute noch eine Gastwirtschaft betreiben?“, fragt Schnaars.

Er habe diesbezüglich bereits Gespräche mit Bürgermeister Torsten Rohde geführt. Schnaars' erklärter Wunsch: Aus dem Gast- ein Dorfgemeinschaftshaus machen. „Aber wer übernimmt die Kosten?“, fragt er. Zudem legten Investoren für Grundstücke in guten Lagen viel Geld auf den Tisch, um derartige Immobilien samt Bauland zu erwerben. „Wir sind wirklich traurig.“

Flüchtlingsbauten nutzen

In Sandhausen macht sich Ortsvorsteher Jens Tietjen ebenfalls daran, vorsorglich neuen Raum für das Vereinsleben zu schaffen. Im 1000-Einwohner-Ort steht das Traditionslokal „Arps Gasthaus“ zum Verkauf. Es sei vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis das Haus verkauft ist, glaubt Tietjen. Es gibt schon Interessenten für Haus und Grundstück an der B 74; das deutet auch Inhaberin Anke Sobottka im Gespräch mit dem OSTERHOLZER KREISBLATT an. Das Haus ist seit mehr als 100 Jahren im Besitz der Familie. Verschiedene Vereine wie der Männergesangverein „Frohsinn“, der Stiefel- und der Korkenclub sowie der örtliche Sportverein haben das Lokal regelmäßig besucht. Sogar der FC Hambergen hält dort Versammlungen ab, weil es im Nachbarort keine derartige Gaststätte mehr gibt.

„Es kommt eben, wie es kommt“, sagt Jens Tietjen dazu. Er suche schon nach einem Ausweichquartier für die Traditionsvereine. „Ich bin dazu mit dem Sportverein im Gespräch“, sagt er auf Nachfrage der Redaktion. Letztlich aber sollte der vorhandene Raum anderen Vereinen nicht streitig gemacht werden. Das schade der Stimmung im Ort. Deswegen müsse eine andere Lösung her. Tietjen kann ich vorstellen, dass abgeschriebene und ausgediente Flüchtlingsbauten als Dorfgemeinschaftsräume weiter genutzt werden. Man müsste diese Leichtbauhäuser an ihrem jetzigen Standort abbauen und an einem neuen Ort in den Ortschaften wieder aufstellen, schlägt er vor. „Das wäre doch was."