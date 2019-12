Markus Steinbach beglückwünschte Frank Helmes (Umweltprofilteamleiter), Jutta Finken (Stellvertretende Schulleiterin) und Jürgen Grimm (Koordinator Schulprofile) (v.l.) und überreichte den internationalen Umweltpreis "Eco schools Award". (BBS Osterholz-Scharmbeck)

Osterholz-Scharmbeck. Die Berufsbildenden Schulen (BBS) Osterholz-Scharmbeck sind für das Projekt „E-Mobilität“ mit dem internationalen Umweltpreis „Eco Schools Award“ der Niedersächsischen Landesschulbehörde und der Kopenhagener Foundation for Environmental Education (FEE) ausgezeichnet worden. Markus Steinbach als Regionalkoordinator für den Bereich „Umweltschule in Europa/ Internationale Nachhaltigkeitsschule“ überreichte Umweltprofilleiter Frank Helmes und der stellvertretenden Schulleiterin Jutta Finken sowie Jürgen Grimm als „Koordinator Schulprofile“ den internationalen Umweltpreis „Eco Schools Award“. Die BBS beteiligen sich regelmäßig am Projekt „Umweltschule in Europa“, wie Jürgen Grimm erläutert. „Mit dem Projekt sollen Schülerinnen und Schüler auf ein Schulleben im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung sensibilisiert werden.“

Über einen Zeitraum von zwei Jahren bewerben sich die teilnehmenden Schulen mit zwei Handlungsfeldern bei der Landesschulbehörde. Wenn ein Handlungsfeld mit einem ausländischen Kooperationspartner gemeinsam ausgearbeitet wird, können die Juroren unter der Federführung des Kultus- sowie des Umweltministeriums neben den nationalen Preis auch den internationalen Award vergeben, erläutert Grimm. Insgesamt wurde der Award im Regierungsbezirk Lüneburg acht Mal vergeben, kreisweit sind die BBS die einzige Schule.

Praxistests in Nykøbing

Die BBS hatte sich sowohl mit einer nationalen als auch internationalen Ausrichtung beworben. Das Projekten „Energie Scout – Ausbildung“ war national angelegt, und das Projekt „E-Mobilität“, mit dem die Schule letztlich erfolgreich war, international ausgerichtet. Lehrkräfte aus dem Kfz-Bereich der BBS haben im vergangenen Jahr zusammen mit Kollegen aus Dänemark, Estland und Spanien verschiedene Unterrichtseinheiten zur Elektromobilität entwickelt. Im dänischen Nykøbing wurden die Ideen eine Woche lang mit angehenden Kfz-Mechatronikern der BBS und der dänischen Berufsschule in der Praxis getestet. Auf Englisch als gemeinsamer Verständigungssprache seien Kundengespräche in Bezug auf Vor- und Nachteile von Elektromobilität vorbereitet und in Rollenspiele umgesetzt worden. Im Fokus waren Themen wie CO2-Ausstoß, Akkureichweite und Ladeinfrastruktur. Außerdem wurden die unterschiedlichen Grade der teilelektrischen (Hybride) Fahrzeugantriebe bis zum vollelektrischen Antrieb, bezogen auf ihre Merkmale, untersucht und eine Übersicht erstellt, wie Jürgen Grimm mitteilt.Ein Höhepunkt der einwöchigen gemeinsamen Schulung sei das sogenannte Freischalten von Elektrofahrzeugen durch die Schüler gewesen. Da die Hochvoltbatterien für Elektrofahrzeuge bis zu 400 Volt Spannung führen, müssen diese für das Arbeiten an den Fahrzeugen nach peniblen vorgegebenen Abläufen abgeschaltet werden. „Die Schüler haben das mit Bravour gemeistert“, betont BBS-Lehrer Grimm. Für Schüler und Lehrer sei es eine tolle Erfahrung gewesen.

Jürgen Grimm, der als Lehrkraft an der Entwicklung und Umsetzung des Projektes beteiligt war und gleichzeitig Koordinator für die Internationalisierung ist, schwärmt gegenüber der Redaktion von der gegenseitigen Unterstützung, die er in der Woche allseits erlebte. Das gute Miteinander zeigte sich unter anderem auf sprachlicher Ebene. Wenn das benötigte englische Vokabular nicht immer gleich vorhanden war, habe man sich trotzdem verstanden. Auch das tolle Miteinander der Schüler bei der Umsetzung der Unterrichtsaufgaben verdiene besonderes Lob.

„Wir sind stolz auf unsere Umweltprojekte. Es zeigt sich auch, dass immer mehr Ideen zum Umweltschutz von Schülerinnen und Schülern entwickelt und auch deren Umsetzungen eingefordert werden. Davon profitiert das Schulleben“, lobt Jutta Finken.

„Die BBS sind ein „Leuchtturm“ bezüglich der schulischen Umweltarbeit in der Region“, lobte Markus Steinbach als Regionalkoordinator „Umweltschule in Europa/Internationale Nachhaltigkeitsschule“ anlässlich der Verleihung das Engagement. „Ich freue mich sehr, dass ich diesen internationalen Preis persönlich an die Berufsbildenden Schulen übergeben darf.“