In der Gartenhütte haben einige Krippen Platz. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Rolf und Karin Erdmann haben sich etwas einfallen lassen: In ihrer Gartenhütte an der Kantstraße 28 stellen sie eine Auswahl von Weihnachtskrippen öffentlich zur Schau. Die Weihnachtsgeschichte sollte in der Pandemie ein Lichtblick für Freunde und Nachbarn sein, wie sie sagen. Und die Aktion ist zugleich ein Ersatz für eine viel größere Ausstellung, die vor Jahren auch in der Museumsanlage an der Bördestraße stattgefunden hat. Da große Veranstaltungen aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen zurzeit ausfallen müssen, findet die Krippenschau in sehr viel kleineren Rahmen in der Hütte statt.

Die Größe der Holzhütte gibt die Menge an Objekten vor, sagt Erdmann. Mehr als 60 dieser Dioramen sind in seinem Besitz, gut 40 davon hat Rolf Erdmann über die Jahre selbst gebastelt. Seine Frau Karin hat die Figuren ausstaffiert. Und einige davon sind nun öffentlich zu sehen.

Der Osterholz-Scharmbecker hat neben selbst gebastelten Stücken auch fertige Exemplare aus Bayern, dem Schwarzwald und Israel von Reisen mitgebracht, wie er der Redaktion erläutert. Sein Lieblingsstück stammt von 1996 aus Todtmoos im Schwarzwald. Damals habe er dem Schnitzer sogar zuschauen können, erinnert er sich. „Das war der Anfang meiner Sammelleidenschaft.“ Diese Krippe, mit ihren handgeschnitzten Figuren, hat einen festen Ehrenplatz in seinem Wohnzimmer.

Viele andere, tolle Objekte seien noch bis zum 6. Januar in der Gartenhütte zu sehen. Diese ist in der Zeit von 9 bis 20 Uhr geöffnet, beleuchtet und liegt direkt am Gehweg. „Interessierte können ohne Anmeldung einfach durchgehen“, sagt Erdmann, der immer wieder für den Durchblick und Hygiene sorgt. Denn die Plexiglasscheibe, die die Ausstellungsstücke in der offenen Hütte gegen Regen und Wind schützt, wird regelmäßig von ihm gereinigt, wie der Krippenfreund betont.