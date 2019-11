Lichtspektakel im Wald (ADT)

Kälte und Windstille am Morgen: Bei dieser Wetterlage bildet sich oft Nebel in den Wiesen des Teufelsmoores. Aber nicht nur dort, auch über dem Wald liegt der Dunst. Steigt die Sonne hoch, vertreibt sie mit ihren wärmenden Strahlen den Nebel – nicht ohne zauberhafte Lichtblicke zu schaffen. Ein solcher nebelig-sonniger Strahlentanz verzauberte auch den Garlstedter Kirchweg am Elmwald. Doch nur für Minuten, dann gewann die Sonne die Oberhand über den Dunst.