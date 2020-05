Die Linkspartei plädiert dafür, Kinder von Hartz-IV-Empfängern auf Kosten des Landkreises mit Laptops für die schulische Nutzung auszustatten (Symbolbild). (Stefan Puchner/dpa)

Landkreis Osterholz. Weil in Corona-Zeiten ärmere Familien beim Homeschooling oft im Nachteil sind, plant der Bund einen PC-Zuschuss von einmalig 150 Euro für Hartz-IV-Empfänger. Aus Sicht der Linkspartei im Kreistag reicht das nicht aus; es seien mindestens 500 Euro nötig. Auf diesen Betrag müsse der Landkreis Osterholz den Betrag aufstocken, um Schüler ab der fünften Klasse mit Laptops und nötigenfalls Surfsticks auszustatten. Der Dringlichkeitsantrag, den der Linke Bernd Rugen im Ausschuss für Bildung eingebracht hatte, wurde aus formalen und inhaltlichen Gründen abgeschmettert.

Während die Grünen für eine Befassung plädierten, erklärten die übrigen Abgeordneten, es gebe keine Dringlichkeit und im Kreis Osterholz auch keine nennenswerten Bildungsnachteile. Das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) hat 2018 in einer bundesweiten Studie die Lernbedingungen in sozial benachteiligten Familien in Deutschland untersucht. Demnach haben in Hartz-IV-Haushalten 85 Prozent der Zwölfjährigen und 73 Prozent der 14-Jährigen keinen eigenen Rechner, der auch für die Schule genutzt werden kann.

Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion) ließ Rugens Experten-Hinweis für den Landkreis Osterholz nicht gelten: Es gebe zu jeder Forschermeinung auch eine Gegenmeinung. Pallasch erklärte, er wolle den Kreis nicht schlechtgeredet sehen. „Sonst steht das morgen in der Zeitung.“ Mit dem geförderten Glasfaserausbau und dem Digitalpakt Schulen stemme der Landkreis zurzeit millionenschwere Investitionen, damit digitales Lernen für alle möglich und selbstverständlich werde.

Zunächst müssten die Infrastruktur und die Kollegien fit gemacht werden, erklärten auch Jürgen Kuck (SPD) und Hubert Hahndrich (CDU). Das brauche Zeit. „Sonst machen wir den vierten oder fünften Schritt vor dem ersten“, befand Hahndrich und setzte hinzu, die Zeit des Homeschoolings sei ja nun auch bald vorbei. Kuck behauptete, die von der Linksfraktion gewünschte Hilfe würde ohnehin verpuffen, da die betroffenen Haushalte oft gar nicht über einen Internetanschluss verfügten.

Sozialdezernentin Heike Schumacher mischte sich ebenfalls in die Debatte ein und schlug sich auf die Seite der großen Fraktionen. „Der Landkreis steht für beste Bildung und Bildungsgerechtigkeit“, betonte sie. Das Land habe die Schulen mit Beginn der Schließungen dazu verpflichtet, eine digitale Bevorzugung von Schülern zu vermeiden, so Schumacher. Die Schulen hätten dem Landkreis seither keine Probleme bei der Umsetzung dieser Maßgabe mitgeteilt, analoge Materialien gleichberechtigt zu verwenden und notfalls in den Sekretariaten abholen zu lassen. „Sonst wären wir da auch tätig geworden.“

Bernd Rugen stellte dazu fest, die Gegenseite zwinge die Betroffenen auf den Rechtsweg. Digitaler Unterricht werde auch nach der Corona-Pandemie seine Bedeutung nicht wieder verlieren. Nach den Plänen der Linken hätte der Landkreis daher über das Jobcenter den genauen Bedarf ermitteln und alternativ auch Leihgeräte über die Schulen stellen lassen können. Es sei mit mehreren Hundert Kindern und Jugendlichen zu rechnen. Wer da den Anschluss verliere, hole ihn kaum wieder auf, so die Linke. Allein in Lilienthal habe es im April mehr als 50 Neuanträge auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts gegeben.

Fristgerecht oder nicht

Dabei hatte es das Thema, über das da nun gestritten wurde, gar nicht offiziell auf die Tagesordnung geschafft. Verwaltungsangaben zufolge sei der Antrag der Linken einige Stunden zu spät eingetroffen. Dazu erklärte Rugen, die Verwaltung hätte mit etwas gutem Willen durchaus ein Auge zudrücken können. Er will den Punkt sogar auch zunächst im Internet auf der regulären Tagesordnung entdeckt haben, von der er tags darauf aber wieder verschwunden sei. Nur könne er das nicht beweisen. Heike Schumacher quittierte Rugens Worte mit einem Kopfschütteln.

Das eigentliche Beratungsthema, der Sachstandsbericht zum Digitalpakt Schulen, hatte die Hintertür für den Linken-Vorstoß gebildet, den Rugen am Ende aber nicht mehr zum Antrag erhob. Zum Digitalpakt teilte die Verwaltung mit, alle Schulen und ihre Träger seien seit August damit befasst, medientechnische Bedarfe zu ermitteln und medienpädagogische Konzepte fortzuschreiben. Der Landkreis helfe dabei mit Rat und Tat.

Wie berichtet, stellt das Land fast 6,2 Millionen Euro bereit, die von den Schulträgern im Kreisgebiet bis Mai 2023 abzurufen sind. Doch bevor mobile Endgeräte gefördert werden, sind Gebäudeanbindung und Wlan in jedem Klassenzimmer zu garantieren. Server-Kapazitäten, Lernplattformen sowie digitale Arbeits- und Anzeigegeräte sollen ebenfalls auf den Einkaufszettel; an Wartung, Betrieb und Support muss gedacht werden. Anfang 2021 beginnt die Umsetzung.

Der Kreis rechnet für seine Schulen mit fast 2,4 Millionen Euro aus dem Digitalpakt; ein Teil davon geht für einen externen Technik-Planer drauf. Zudem wurden bereits zwei Projekte bewilligt, die ohnehin anstanden und nun vom Land gefördert werden: Beim Umbau am Gymnasium Osterholz Scharmbeck fließen 40 000 Euro in die digitale Infrastruktur, beim Neubau des Oberstufenhauses am Gymnasium Lilienthal sind es 100 000 Euro.