So sehen viele Aushänge der Vereine in der Region aus: Die Versammlungen wurden abgesagt. Die Vorstände schwanken zwischen Hoffen und Bangen. (Peter von Döllen)

Landkreis Osterholz. Ob Tennisclub, ob Turnverein: Das erste Quartal ist die hohe Zeit der Jahreshauptversammlungen. Wenn Vereinsangebote ein sozialer Kitt für die Gesellschaft sind, dann fungieren diese Zusammenkünfte als Kitt nach innen – jedenfalls für engagierte Mitglieder: mit Bilanzen, Ehrungen und Wahlen sowie Klönschnack und Kontroversen. So war das, bis Corona kam. Inzwischen aber erklärt jeder zweite der bundesweit 90.000 Sportvereine laut einer Studie der Kölner Sporthochschule, die Lage werde in den nächsten zwölf Monaten existenzbedrohend. Die Mitglieder verlassen die Clubs. Die Redaktion hat sich bei einigen Vereinsvorständen in der Region umgehört, welche Pandemiefolgen sie nun oben auf der Tagesordnung sehen. Ein Punkt eint alle Befragten: Der Lockdown lähmt.

„Wir wären Mitte März mit unserer Versammlung dran“, erzählt Julian Fischer, Vorsitzender des Hamberger Tennisclubs. Ob die aber stattfinden kann, ist noch unklar. Zwar dürften Vereine sich für eine Versammlung treffen – doch die meisten Vorstände meiden das Risiko. Schon im vergangenen Jahr konnten die Tennisspieler aus Hambergen keine Jahreshauptversammlung abhalten: Kurz vor dem Termin kamen die Kontaktbeschränkungen, erinnert sich Fischer. Darauf wurde ein Termin im August ins Auge gefasst, aber auch daraus sei nichts geworden.

Eigentlich hätten auch Wahlen angestanden. Julian Fischer will nicht erneut antreten. Jetzt aber hat er den Posten weiter inne. „Viele unserer Mitglieder sind schon älter“, merkt er an. Der Vorstand hält deshalb eine Versammlung für zu gefährlich. Da sind sich die Verantwortlichen einig. Und eine Online-Versammlung komme auch nicht infrage. Zu viele Mitglieder hätten damit wohl Probleme, vermutet Fischer. Ob es zulässig wäre, damit hat sich im Verein noch keiner beschäftigt. Schließlich bleibe ja nichts weiter übrig, als die Termine aufzuschieben.

Ähnlich sieht es Manfred Berner, Vorsitzender des MTV Lübberstedt. Bei 465 Mitgliedern könne eine Präsenzveranstaltung kaum funktionieren. Ein Online-Verfahren steht derzeit aber ebenfalls nicht zur Debatte. In der Satzung steht, dass die Versammlung spätestens im ersten Quartal einberufen werden muss. Geplant war zunächst der Januar. Aktuelle Pläne, wie und wann eine Versammlung stattfinden kann, gibt es derzeit nicht. Es bleibe abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt, sagt Berner.

Auch beim Mühlenverein in Lübberstedt stehen Wahlen zum Vorstand an. Ein Versammlungstermin ist derzeit aber nicht in Sicht. „Wir wollen kein Risiko eingehen“, erklärt der Vorsitzende, Fred Ellmers. In der Vereinssatzung steht laut Ellmers, dass bis Ende Februar eine Jahreshauptversammlung stattfinden muss. Der Verein hat seinen Mitgliedern einen Neujahrsgruß geschickt und auf die problematische Lage hingewiesen. „Es gab keine Proteste“, berichtet Ellmers. Die Situation sei eben so. Viele der Mitglieder seien zudem auch schon etwas älter. Das macht eine Entscheidung pro Versammlung nicht einfacher.

Für Ortwin Vogel, Vorstandsmitglied der Nabu-Ortsgruppe Ritterhude, ist die Sache klar: „Wir werden keine Jahreshauptversammlung machen.“ Zumindest nicht, bis alle geimpft seien. Die Mitglieder seien schließlich „alte Strategen“. Eine Versammlung in dieser Zeit wäre da viel zu riskant, findet er. Der Nabu-Landesverband empfiehlt seinen Mitgliedern, die Jahreshauptversammlung 2021 ausfallen zu lassen, falls sie im Vorjahr eine abgehalten haben; andernfalls seien die Treffen möglichst weit in den Herbst hinein zu verschieben.

Für Hans-Hermann Magerkurth, Vorsitzender der TuSG Ritterhude, ist das keine Option. Schließlich muss bei den Sportlern der komplette Vorstand gewählt werden. Wie das per Videokonferenz gehen solle, könne er sich nicht vorstellen; das werde viel zu anstrengend, fürchtet er. „Wir planen daher für den 15. März ab 19.30 Uhr im Hamme-Forum unsere Jahreshauptversammlung“, berichtet Magerkurth. 50 Teilnehmer habe er dort angemeldet, er rechne eher mit 30 oder 35 Teilnehmern. Dafür wäre das Hamme-Forum in jedem Falle groß genug. Nun hänge alles vom Gesundheitsamt ab: „Wenn es die Veranstaltung nicht zwei Tage vorher noch absagt, dann tagen wir“, so der TuSG-Chef.

Der Trägerverein des Dorfgemeinschaftshauses Platjenwerbe feilt ebenfalls an Plänen für eine Jahreshauptversammlung. Es stünden Wahlen zum vierköpfigen geschäftsführenden Vorstand an, berichtet Schriftführerin Birgit Borow. Eine Versammlung per Video-Schalte sei für sie keine Option: „Wie sollen sich da Kandidaten vorstellen?“ Sicherheitshalber habe der Vorstand zwei Termine gewählt. Einen für Ende April, den anderen für Mitte Juni. Einer davon sollte klappen, findet Borow. Falls es zu viele Teilnehmer fürs Dorfgemeinschaftshaus würden, könnten sie draußen oder in der benachbarten Turnhalle tagen. Abstand zu halten, wäre da kein Problem.

„Eine Online-Jahreshauptversammlung sieht unsere Satzung gar nicht vor“, berichtet Wolfgang Goltsche, Vorsitzender des Heimatvereins Platjenwerbe. Die Veranstaltung deshalb ganz ausfallen zu lassen, sei für ihn aber auch undenkbar. „Wir müssen auf jeden Fall etwas machen.“ Den ursprünglichen Termin Ende Januar hätten sie bisher auf Ende April/Anfang Mai verschoben. „Und eventuell müssen wir den noch mal vertagen“, räumt Goltsche ein.

Allerdings hätten sie ein gutes Hygienekonzept fürs Dorfgemeinschaftshaus entwickelt. 40 Leute könnten sie damit im DGH unterbringen. „Nach jetzigem Stand erwarte ich nicht so viele Teilnehmer“, sagt Goltsche. Und sollten es doch mehr werden, überlegt der Heimatverein, die Versammlung zu streamen. Dann könnten Mitglieder auch von daheim aus die Sitzung verfolgen und sich zu Wort melden. Die Mitglieder seien bereits per Rundbrief informiert worden.

Für die Mitglieder des TSV Osterholz-Scharmbeck und des Männergesangvereins (MGV) „Frohsinn“ werden es bittere Monate: Auf absehbare Zeit wird es weiter keine Übungsabende, Versammlungen oder gar Auftritte geben. Das betont Günter Meinke, der in beiden Vereinen im Vorstand tätig ist. Eigentlich müsse ein eingetragener Verein wie der TSV den Mitgliedern gegenüber ein Mal im Jahr Rechenschaft ablegen. Und das wolle man auch, so Meinke, aber der Schutz vor Corona verbiete es. Deshalb habe er auch schon beim Kreissportbund vorgesprochen. Dort konnte man ihn beruhigen: Solange die Beschränkungen gelten, ruhe das Vereinsleben komplett. „Wir werden einen Termin nennen, wenn absehbar ist, wie es weitergeht“, kündigt Meinke an.

Der 76-Jährige ist seit 1972 unter anderem als Kassenwart beim TSV und zugleich zig Jahre im MGV „Frohsinn“ aktiv. So etwas wie jetzt, habe er sich nicht vorstellen können: Volle Breitseite für die Geselligkeit, laute das Motto, wie er im Gespräch klarmacht. Alles ruhe. Auch Jubiläen könnten nicht begangen werden. Zuletzt habe ein Vereinsvertreter anlässlich einer Diamantenen Hochzeit dem Jubel-Paar die Urkunde durch den Türschlitz gereicht. „Alles mit gehörigem Abstand, denn wir wollen gesund bleiben“, sagt Meinke. Was bleibe, seien regelmäßige Telefonate mit den Vereinsmitgliedern – und darauf legt er zurzeit verstärkt Wert. Es gehe auch darum, die Vereine zusammenzuhalten, sagt Meinke.

Vorbei sind die fröhlichen Abende an der Theke oder im Festzelt. Alles gleiche einem Trauerspiel. Vor allem fehle das Geld in der Vereinskasse. Denn der Spielmannszug des TSV habe keine Auftritte verbuchen können, die Zahlungen aber liefen weiter. „Das Geld fehlt uns.“ Zum Glück würden die Mitglieder ihre Beiträge zahlen. Aber auch diese Front bröckele, denn in sicherlich allen Vereinen dürfte der eine oder andere über einen Austritt nachdenken, ist Meinke überzeugt. Was bleibe, sei die Erinnerung an gesellige Stunden und die Hoffnung auf bessere Zeiten: Sicherlich werde irgendwann wieder möglich sein, das Vereinsleben hochleben zu lassen. „Aber es wird bestimmt nicht so sein wie vor der Pandemie.“

Wie die Rechtslage ist

Die Mitgliederversammlung – auch als Jahreshauptversammlung bekannt – ist im Vereinsrecht das wichtigste Organ. Schreibt die Satzung zum Beispiel explizit vor, dass die Zusammenkunft alle zwölf Monate erfolgen muss, kann eine Absage rechtlich problematisch sein. Das gelte vor allem bei „dringendem Handlungsbedarf“, erklärt Cord-Heinrich Gruß vom Amtsgericht Walsrode, das in Vereinssachen für den Landkreis Osterholz zuständig ist. Ein dringender Fall könnte zum Beispiel vorliegen, wenn ein neuer Vorstand gewählt werden müsse. In der Praxis kommt es aber offensichtlich sehr selten vor, dass Vereinsmitglieder wegen entfallener Versammlungen rechtliche Schritte einleiten. Im vergangenen Jahr habe es keinen solchen Fall im Zuständigkeitsbereich des Amtsgerichts Walsrode gegeben, so Gruß.

Entlastung für die Vereine hat das Bundesgesetz zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie geschaffen, das Ende März 2020 in Kraft getreten ist. Es erlaubt den Vereinen, ihre Versammlungen virtuell oder in Form schriftlicher Abstimmungen durchzuführen. Gruß zufolge steht das Gesetz vor einer Verlängerung bis Ende 2021. Dass dennoch viele Vereine auf die Versammlung verzichtet haben, legen die Zahlen für das Jahr 2020 nahe. Beim Amtsgericht Walsrode heißt es, die Anzahl der eingereichten Beurkundungen im Vereinsregister sei gegenüber 2019 um etwa 25 Prozent zurückgegangen. Gesonderte Zahlen für den Landkreis Osterholz würden nicht erhoben. Eine Beurkundung durch einen Notar ist zum Beispiel notwendig, wenn ein neues Vorstandsmitglied gewählt oder die Satzung des Vereins geändert wird.