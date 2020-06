Heizungsbauer und Sanitärtechniker Dirk Tweitmann hat gut lachen: Seine Auftragsbücher haben sich nach dem ersten Corona-Schock schnell wieder gefüllt. (Christian Valek)

Landkreis Osterholz. Die Corona-Pandemie hat das Handwerk ausgebremst. Das geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage des niedersächsischen Handwerks bei mehr als 1100 Betrieben für das erste Quartal 2020 hervor. So sank der Geschäftsklimaindikator im Vergleich zum Vorjahresquartal von 137 auf 95 Punkte. Die Umsätze brachen um 37 Prozent ein, die Aufträge um 36 Prozent.

In der Stadt Osterholz-Scharmbeck aber hat die Krise zumindest um einige Handwerksbetriebe einen Bogen gemacht. „Wir haben mehrere große Baustellen, auf denen wir voll arbeiten können. Bei den Solarstromanlagen sind wir bis Oktober ausgebucht und mussten uns sogar Unterstützung von Dachdecker-Betrieben holen“, berichtet Jürgen Blome von Blome-Elektrik an der Pennigbütteler Rudolf-Diesel-Straße. In Lilienthal, Grasberg und Worpswede schauen einzelne Betriebe ebenfalls nicht sonderlich pessimistisch in die Zukunft. Mit den Lockerungen gewinne das Geschäft wieder an Fahrt, erfuhr das OSTERHOLZER KREISBLATT bei telefonischen Stichproben im Handwerk. Landesweit rechnet jeder zweite Handwerksbetrieb mit einer stabilen Entwicklung im zweiten Halbjahr.

Dirk Tweitmann, Heizungsbauer und Fachmann für Sanitärtechnik sowie Kanalreinigung, verzeichnete zwar in den ersten drei Wochen nach dem Lockdown einen „Einbruch im Tagesgeschäft“, spürt inzwischen aber keine Zurückhaltung der Kundschaft mehr. „Die Auftragsbücher sind voll“, so der Chef des Osterholz-Scharmbecker Familienunternehmens – Sohn Sven ist in Vaters Fußstapfen getreten –, das relativ uneingeschränkt agieren kann. „Mundschutz tragen und genügend Abstand halten: Bei unserer Arbeit alles kein Problem“, versichert Dirk Tweitmann, der entsprechend optimistisch auch in die Zukunft schaut.

Dachdecker gut ausgelastet

Der Ehren-Obermeister der Dachdecker-Innung Osterholz, Hartmut Brummerhop, sieht für seine Zunft ebenfalls nur geringe Einschränkungen, auch wenn man sich auf dem Dach nicht so leicht aus dem Weg gehen könne und die Arbeiter jetzt nur noch mit einer Zwei-Mann-Besatzung im Firmenfahrzeug (statt zu viert) auf der Baustelle anrücken. „Die Auslastung ist nach wie vor gut“, ist Brummerhop überzeugt. Er warnt jedoch davor, dass die Krise „im nächsten oder übernächsten Jahr noch durchschlagen könnte“, wenn dann Aufträge zurückgezogen würden. „Große Unternehmen stellen Investitionen zurück, und Privatkunden tun das auch, weil sie vielleicht in Kurzarbeit sind und abwarten wollen, ob sie ihr Vorhaben finanziell noch wuppen können.“

Jürgen Blome kann sich vorstellen, dass im Gegensatz zu seinem Unternehmen viele Elektro-Betriebe durchaus leiden, „wenn sie ausschließlich im Installationsbereich für Neubauten unterwegs sind“. Sie könnten von der Baubranche angesteckt werden, die nach jahrelangem Aufschwung nun eine von der Pandemie abgewürgte Konjunktur fürchtet. Blome-Elektrik ist breit aufgestellt. „In unserer Werkstatt werden gerade große Schaltschränke für die Antriebssteuerung eines U-Boot-Simulators gebaut. Und auf Solarstrom sind wir schon lange konzentriert.“ Auch im landwirtschaftlichen Bereich sind die Osterholz-Scharmbecker engagiert. Sie installieren Stallbeleuchtungen.

Viele Firmen müssen freilich darauf hoffen, dass der Neustart der Wirtschaft ihnen das frühere Auftragsvolumen zurückbringt. „Wir hatten vor allem Reparaturarbeiten zu erledigen“, berichtet Sonja Wasser, Geschäftsführerin von Wabe Haus in Lilienthal. „Mit den Lockerungen erleben wir einen kleinen Aufschwung mit der Aussicht auf neue, auch größere Aufträge“, bestätigt Wasser den landesweiten Trend. Insbesondere das sogenannte Tiny-Haus der Baufirma sei gefragt. Es diene vor allem als Anbau, als Galerie oder als Gartenhaus. „Die Leute nutzen es als ganz persönlichen Rückzugsort.“ Die Geschäftsführerin jedenfalls freut sich, dass es nach schwierigen Wochen endlich wieder losgeht.

„Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen sind im niedersächsischen Handwerk nicht folgenlos geblieben“, bekennt Karl-Wilhelm Steinmann, Vorsitzender der Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen. So sei der Anteil der Betriebe mit rückläufigen Umsätzen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 28 Prozent gestiegen. Ausgebucht waren die Firmen laut Umfrage mit Aufträgen im Schnitt für neun Wochen im Voraus, im Vorjahresquartal waren es elf Wochen.

„Um die wirtschaftliche Gesamtlage zu stützen, ist es jetzt wichtig, die Auftragslage zu stabilisieren. Die öffentliche Hand darf jetzt keinesfalls Aufträge verschieben oder stornieren, da sich die Krise dann mit einer deutlichen Verschärfung im Herbst zeigen wird„, mahnt Steinmann. Vielmehr müsse auf Bundes-, Landes- und auf kommunaler Ebene in die Infrastruktur, also in Straßen, Brücken, Breitbandausbau sowie in Schulen, Kindergärten, Wohnungsbau, aber auch in den öffentlichen Personennahverkehr investiert werden. Energetische Sanierungen und die Förderung derselben müssten dabei ebenfalls aktiv vorangetrieben werden, um eine wirtschaftliche Abwärtsspirale abzuwenden. „Konjunkturpakete dieser Art haben sich bereits nach der Finanzkrise als wirksam und nachhaltig erwiesen“, so Steinmann.

Unterschiede je nach Branche

Auch wenn sich die Erwartungen im Handwerk aufgrund der Pandemie deutlich abgekühlt haben, geben sich die Betriebe weiterhin vorsichtig optimistisch. So rechnet laut Umfrage mehr als jede zweite Firma mit einer stabilen Entwicklung. Dabei zeigt sich in den einzelnen Branchen allerdings ein sehr unterschiedliches Bild. Während im Bauhauptgewerbe fast 68 Prozent (Vorjahresquartal: 96 Prozent) der Betriebe mit einer unverändert guten Konjunktur rechnen, entwickeln sich die Erwartungen in den stärker vom Shutdown betroffenen Zweigen deutlich gedämpfter. Im Lebensmittelhandwerk etwa gehen nur noch 36 Prozent (Vorjahresquartal: 93 Prozent) und im Gesundheitshandwerk 34 Prozent (Vorjahresquartal: 92 Prozent) von einer stabilen Entwicklung aus.

Stefan Ihssen ist Geschäftsführer bei der Friedrich Justus GmbH in Grasberg. Das Unternehmen installiert und wartet Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsanlagen. Ihssen hat die vergangenen Wochen als Ausnahmezustand erlebt. Kunden und Monteure seien wegen der Hygiene- und Abstandsregeln verunsichert gewesen. „Es wurde eigentlich nur noch der Störungsdienst gerufen“, erklärt der Geschäftsführer. Größere Badsanierungen und Neubauprojekte wurden hingegen aufgeschoben. Mit den Lockerungen kämen jetzt auch wieder Aufträge rein. Ihssen rechnet mit einem Umsatzeinbruch von 20 Prozent für 2020 durch die Corona-Krise, vorausgesetzt, es kommt keine zweite Infektionswelle. Klagen will er mit Blick auf andere Branchen, wie etwa die Gastronomie, nicht.

Gerd Buttgereit von der Bäckerei Barnstoff in Grasberg sieht unterdessen optimistisch in die Zukunft. Der Inhaber ist Chef von 17 Bäckerei-Filialen in der Region, darunter in Lilienthal, Grasberg, Worpswede und Borgfeld. „Wir hatten den Vorteil, dass wir verkaufen konnten“, sagt Buttgereit, auch wenn er einzelne Filialen wie die im Weserpark aufgrund der Pandemie schließen und einige Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken musste. „Wir werden Umsatzeinbußen haben, aber wir werden überleben“, macht er sich und anderen Mut. Auch wenn die Leute im Homeoffice kaum noch belegte Brötchen für unterwegs gekauft hätten, so hätten sie doch mehr Brötchen zum Frühstück und auch mehr Kuchen zum Kaffee eingekauft.