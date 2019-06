Auch Leiter klettern gehörte zu den Übungen, die beim Wettbewerb der Jugendfeuerwehren zu meistern waren. (Lutz Rode)

Feuerwehr-Nachwuchs aus dem ganzen Kreis Osterholz hat sich zum Bundeswettbewerb in Seebergen getroffen. 18 Gruppen beteiligten sich an dem Kreisentscheid, bei dem es unter anderem einen Löschangriff zu meistern galt. Je nachdem, wie rund die Trockenübung ablief, wurden Punkte verteilt. Korrektheit vor Schnelligkeit lautete die Devise. Neben den Jugendfeuerwehren waren auch Kinderfeuerwehren nach Seebergen gekommen, sieben Gruppen waren vor Ort. Kreisjugendfeuerwehrwart Björn Finken zeigte sich mit der Beteiligung an der Veranstaltung zufrieden, die die Ortsfeuerwehr Seebergen ausgerichtet hatte. Am Ende gab es eine große Siegerehrung. Bei den Jugendfeuerwehren belegte Garlstedt den ersten Platz, gefolgt von Schwanewede-Neuenkirchen, Ihlpohl, Osterholz-Scharmbeck und Schwanewede-Leuchtenburg. Die ersten drei haben sich für den Bezirkswettbewerb qualifiziert. Bei den Kinderfeuerwehren landete Lilienthal-Falkenberg auf Platz eins, vor Seebergen 2, Rautendorf, Hüttenbusch, Seebergen 1, Worpswede und Neu St. Jürgen.