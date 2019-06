In Vollersode traten am Wochenende mehrere Wehren zum Wettkampf an. (Bernd Kramer)

Hambergen. Zügig überquerte das Löschfahrzeug drei Schlauchbrücken, um dann eine durch acht Verkehrsleitkegel markierte Engstelle zu durchfahren und schließlich an einer Fahrbahnmarkierung eine Bremsübung durchzuführen. Dabei mussten die Vorderreifen innerhalb der Markierung zum Stehen kommen, wobei ein Sicherungsposten den Maschinisten im Führerhaus unterstützen konnte. Zum guten Schluss musste der Maschinist noch einmal die Engstelle rückwärts durchfahren, um dann das Fahrzeug in einem markierten Bereich im Winkel von 90 Grad zur Engstelle mit einem Abstand von 20 bis 30 Zentimetern zur hinteren Begrenzung einzuparken. Dafür standen dem Führer des Feuerwehrfahrzeugs ganze drei Minuten zur Verfügung.

Geänderte Wettkampfbedingungen

„Die Leistungsvergleiche der Feuerwehren wurden 2017 dahingehend geändert, dass sie eher realen Gegebenheiten entsprechen“, erläuterte Jens Bullwinkel, Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Hambergen. An Stelle der über lange Jahrzehnte durchgeführten Übungen nach Heimberg-Fuchs – die Brandbekämpfer mussten einen angenommenen Brand in einem zweigeschossigen Wohnhaus mit angeschlossener Garage in einer vorgegebenen Zeit löschen – sind neue Leistungsvergleiche in drei Modulen getreten.

Im ersten Modul, dem Kuppeln einer Saugleitung, ist eine funktionsfähige Saugleitung gemäß der Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV) 1 und 3 herzustellen, wofür dem Maschinisten, dem Wasser- und dem Schlauchtrupp drei Minuten Zeit zur Verfügung stehen. Im zweiten Modul hat der Maschinist seine praktischen Fahrkünste wie oben beschrieben unter Beweis zu stellen.

In der Aufgabenstellung für das dritte Modul, „Löschangriff“, haben die Verantwortlichen einen Defekt in der B-Schlauchleitung gleich mit in die Aufgabenstellung eingeplant. „Auch das kommt unter realen Bedingungen durchaus vor, dass ein Schlauch platzt oder sich von dem Verteiler löst“, erläuterte Jens Bullwinkel. „Damit wurde ein Stück Realität in die Leistungsvergleiche eingebaut.“ Das Szenario: Eine Einheit wird zu einem Kleinbrand gerufen, wobei es während der Brandbekämpfung zu einem Defekt in der B-Leitung kommt und ein Schlauchwechsel erforderlich wird. Für die optimale Bewältigung der Aufgabe ist ein Zeitfenster von 4:30 Minuten vorgesehen.

Und die Kameraden hatten ausgiebig geübt, das bewiesen die Ergebnisse. Mit 99,03 Prozent von maximal 100 Prozent erreichten die Brandbekämpfer aus Bornreihe den dritten Platz, knapp hinter den Kameraden aus Stendorf, die mit 99,12 Prozent auf Platz zwei kamen. Mit 99,5 Prozent siegte die Wehr aus Sandhausen. Die Plätze vier bis acht belegten die Wehren aus Vollersode, Lübberstedt, Hellingst, Hambergen und Axstedt. Bei den Jugendfeuerwehren siegte Vollersode.