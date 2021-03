Lily Pesler hat die Jury bei "Jugend forscht – Schüler experimentieren" mit ihrer Anti-Tropfflasche beeindruckt und nimmt nun ebenso wie ihr Mitschüler Leo an der Landesrunde teil. (CARMEN JASPERSEN)

Ritterhude. Auf den ersten Blick sieht die Konstruktion recht simpel aus: eine Zwei-Liter-Pet-Colaflasche, die ziemlich genau in der Mitte von einem Trinkhalm durchbohrt wird. Und doch steckt mehr in dem transparenten Plastikgefäß, als es zunächst den Anschein hat. Wissenschaftliche Erkenntnisse zum Beispiel und auch ein Preis: Lily Pesler hat ihn beim diesjährigen Regionalwettbewerb „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ gewonnen. Die Zwölfjährige vom Gymnasium Ritterhude holte sich mit ihrem Anti-Tropfflaschen-Projekt einen ersten Preis in der Kategorie Arbeitswelt und damit die Fahrkarte zum Landesentscheid in gut einer Wochen. Bis dahin will sie noch etwas an ihrer Präsentation feilen, die sie der Fachjury – wie schon bei der Regionalentscheidung – coronabedingt via Videokonferenz online vorführen wird.

Die junge Ritterhuderin, die Physik zu ihren Lieblingsfächern zählt, ist nicht nur wissenschaftsbegeistert, sondern auch sehr praktisch veranlagt und bastelt gern. Drei Eigenschaften, die sich in diesem Fall bestens ergänzten. Auf die Idee mit der Flasche hat Lily ihre kleine Schwester gebracht. Die ist erst sechs und hat es manchmal schwer, die Limonade aus den großen schweren Buddeln ohne etwas zu verschütten ins Glas zu bekommen. Das müsste doch auch anders gehen, grübelte Lily, und setzte sich dann intensiv mit den Druckverhältnissen in einer solchen Flasche auseinander. „Ich habe viele Versuche mit unterschiedlichen Flaschen in verschiedenen Größen gemacht und überlegt, wie man den Weg der Flüssigkeit umlenken kann.“ Die Werkzeuge dafür fand sie im Haushalt, das Prinzip hatte sie schnell erkannt: Wenn man den Deckel der Flasche abdreht, läuft es unten durch den Trinkhalm raus – und ohne zu plörren ins Glas. Dreht man den Deckel wieder zu, stoppt das den Auslauf. Und was, wenn die Flasche halb leer ist und infolge dessen der Trinkhalm quasi auf dem Trockenen liegt? Die Zwölfjährige wiegt den Kopf. Ja, das sei ein Problem, räumt sie ein, daran tüftele sie jetzt schon eine Weile. Die Versuche, den Halm einfach tiefer zu legen, ihn also weiter unten in die Flasche zu bohren, hätten leider nur bedingt funktioniert. „Dann kippt das immer um.“

Leo Bieger kennt sich mit Kresse aus. (CARMEN JASPERSEN)

Es ist also noch Luft nach oben bei diesem Projekt, aber das, was die Schülerin der 7G1 bis jetzt herausgefunden hat und wie sie die Sache anging, hat die Jury schon überzeugt. Ende 2020 hat sie mit dem Flaschenprojekt in der Jugend-forscht-AG der Schule begonnen, hat sich fast täglich mit ihren Lehrerinnen Klaudia Thierbach und Maike Heiermann via Video und Mail über die Fortschritte ausgetauscht. Deswegen ist der Zwölfjährigen auch ein dickes Dankeschön in diese Richtung ganz wichtig: „Ohne die Hilfe meiner Lehrerinnen und ohne meine Freunde Inga und Jan hätte ich das nie geschafft“, ist sich Lily sicher.

Lily Pesler ist indes nicht die einzige Ritterhuder Gymnastiastin, die sich mit Forscherlorbeeren schmücken darf. Leo Bieger geht in die Klasse 6 G1, ist fast zwölf und schon ein richtiger Experte in Sachen Biologie. Auch er wusste die Jury zu beeindrucken – und gewann mit dem Projekt Moon Power 2.0 ein Ticket zum Landesentscheid. „2.0 deshalb, weil ich letztes Jahr schon mal mitgemacht und auf regionaler Ebene gewonnen habe, aber da fiel ja der weitere Wettbewerb wegen Corona aus“, schildert der junge Mann mit der beeindruckenden Haartolle, warum er es nun kurzerhand noch mal versuchte. Als er sich der Kraft des Mondes das erste Mal wissenschaftlich zuwandte, fand er heraus, dass der Erdtrabant Einfluss auf das Wachstum von Kresse hat. „Bei zunehmendem Mond wächst sie besser“, war das Resualtat seiner Forschung. Jetzt, in der zweiten Runde, geht es abermals um Kresse. Diesmal hat er genau dokumentiert, wie sich das schnell wachsende Kreuzblütengewächs bis zum neunten Tag seiner Existenz verändert. „Ich finde so was spannend“, sagt Leo, der ansonsten allerdings noch lieber Fußball spielt und Sport und Geschichte zu seinen Lieblingsfächern erklärt hat. Wie er seine Chancen beim Landeswettbewerb einschätzt? Leo Bieger zuckt mit den Schultern und fährt sich wieder lässig durch die Tolle. Soll heißen: Eigentlich ist das nicht so wichtig. Denn beide Regionalgewinner sind sich da absolut einig: „Es macht vor allem einfach Spaß.“

Zur Sache

Über 5000 Projekte

Insgesamt haben in diesem Jahr fast 9000 Schülerinnen und Schüler bundesweit über 5000 Projekte zu den Wettbewerben „Jugend forscht“ für Jugendliche ab 15 Jahren und „Schüler experimentieren“ für den Wissenschaftsnachwuchs bis einschließlich 14 Jahre eingereicht, die meisten im Fachgebiet Biologie. Die geringste Zahl der Projekte gibt es bei den Geo- und Raumwissenschaften, dazwischen reihen sich die Bereiche Mathematik/Informatik, Physik, Arbeitswelt, Chemie und Technik. Niedersachsenweit bewertete die Fachjury in diesem Jahr 972 eingereichte Beiträge, 356 von Mädchen, 616 von Jungen.