Der Luchs ist das größte Raubtier im Tiergarten Ludwigslust. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen lauter kleinen Kängurus zieht ein Emu-Männchen auf der Anlage im Tiergarten Ludwigslust seine Runden. Im vorigen Jahr ist sein Kumpel gestorben. Seitdem ist der Laufvogel der einzige seiner Art in Diedrich Seedorfs kleinem Zoo. „Er soll eine Partnerin bekommen“, versichert dieser. „Eine Niederländerin“. Eigentlich sollte das Emu-Weibchen längst in Bargten sein. Aber das Coronavirus hat die Pläne einer Familiengründung durchkreuzt. Nun muss das Emu-Männchen weiter auf seine bereits ausgewählte Freundin warten. So lange, bis ihr Transport erlaubt wird.

Während Diedrich Seedorf vom Emu erzählt, geht er auf den breiten, hellen Wegen durch die gepflegte Anlage. Alleine, trotz schönstem Frühlingswetters. Auch das eine Folge der Corona-Pandemie. „Wir hatten vor, zum 21. März wieder aufzumachen“, sagt er. Bis Ostern hatte er nicht warten wollen. Das Wetter war zu gut. Da wären die Familien in den Schulferien sicher gekommen, meint er. „Aber dann fing das Theater mit dem Virus an.“ Erst habe er noch gedacht: „Hoffentlich trifft uns das nicht.“ Ein, zwei Tage später sei klar gewesen, dass auch er von den Schließungen betroffen sein würde. Und zwar komplett: Die Gastwirtschaft und der Erlebnis-Spielplatz, die zur Anlage gehören, dürfen derzeit ebenfalls nicht betrieben werden.

In Corona-Zeiten schlägt er im Tiergarten Ludwislust auch ohne menschliches Publikum sein Rad: der Pfau. (Fotos: Christian Kosak)

Damit gehört der Tiergarten den mehr als 200 Tieren in diesem Frühjahr allein. Flamingos, Paradies-, Kronen- und Mandschuren-Kraniche sowie Berberaffen, Lamas, Ziegen und Mini-Schweine sind die einzigen, die in diesen Tagen ihre Stimmen im Tiergarten erheben. Beobachtet werden sie dabei von den Sommergästen eine Etage höher: Fünf Storchenpaare und einige Graureiher-Paare brüten auf dem Gelände.

Weiter viel zu tun

Die einzigen Zweibeiner, die ihnen und den Streifenhörnchen, Meerschweinchen, Luchsen sowie verschiedensten Vögeln derzeit unter die Augen kommen, sind Diedrich Seedorf, seine Frau Inge und eine Handvoll Mitarbeiter, bestehend aus Teilzeitkräften und Mini-Jobbern. Er könne schließlich nicht einfach den Schlüssel umdrehen, nach Hause gehen und Kurzarbeit beantragen. Es gebe ja Arbeit. Die Tiere müssten gefüttert, versorgt und die Anlage gepflegt werden. Er allein könne das nicht. Lohn- und Futterkosten fielen daher weiterhin an. „Zwischen 10 000 und 15 000 Euro im Monat sind das“, überschlägt Seedorf grob die Kosten. Mindestens 3000 Euro seien davon allein Futterkosten. Diesen Ausgaben stünden nun keine Einnahmen gegenüber.

„Über den Sommer müssen wir immer so viel Geld erwirtschaften, dass wir durch den Winter kommen“, erklärt Seedorf. Das klappe auch. Als dieses Jahr nun der Frühling kam, habe er sogar noch in die Anlage investiert. „Hätte ich gewusst, dass wir wegen des Virus nicht öffnen können, hätte ich das nicht getan“, seufzt er. Ein paar Monate könne er den Tiergarten über Wasser halten, dann werde es eng, so Seedorf. Eventuell müssten sie die Anlage dieses Jahr daher über den Winter öffnen, könnten nicht in Winterpause gehen, überlegt er. „Einige Geschäfte haben mir schon Gemüse und Obst gespendet“, erzählt er. Vier Privatleute hätten ihm ebenfalls mit Futter geholfen. Das sei toll. „Ich bin für jede Spende dankbar“, sagt Diedrich Seedorf. Äpfel, Bananen, Gemüse, Gurken, Wurzeln – all das würden die Tiere gern fressen, so lange es nicht gammelig sei. Natürlich sei das nicht alles, was sie bräuchten. Aber es sei eine große Hilfe.

Diedrich Seedorf sorgt sich um die Zukunft des Tiergartens. Er hatte fest mit den Einnahmen aus dieser Saison gerechnet. Nun darf er wegen der Pandemie nicht öffnen. (Christian Kosak)

Seit 1972 kümmert sich der heute über 70-Jährige um die Anlage. Damals war er bei seinem Vater eingestiegen, der in den 1960er-Jahren das Anwesen erwarb, eine Gastwirtschaft betrieb und ein paar Volieren baute, um die Gäste zu unterhalten. Diedrich Seedorf selbst habe den Tiergarten stetig erweitert und ergänzt. Nach dem Tod seines Vaters habe er Ludwigslust 1991 übernommen. Der heutige Tiergarten ist letztlich sein Werk; eines, das viele Veränderungen durchlaufen hat. „Die Zeiten, da wir aus Afrika oder Südamerika Tiere bestellt haben und diese dann vom Händler geliefert bekamen, sind vorbei“, nennt er ein Beispiel. Heute seien im Tiergarten Ludwigslust Nachzucht und Tausch mit anderen Zoos angesagt. Die vergangenen zwei Jahre sei es gut gelaufen, blickt Seedorf zurück. Das Konzept stimme. Die Tendenz war positiv. Doch das war vor dem Virus. Nun müsse er sehen, wie es weitergeht.

Weiter Informationen zum Tiergarten Ludwigslust sind im Internet unter der Adresse http://tiergarten-ludwigslust.de zu finden.