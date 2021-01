Landrat Bernd Lütjen. (Peter von Döllen)

Landkreis Osterholz. Landrat Bernd Lütjen will es nochmal wissen. Im Interview mit dem OSTERHOLZER KREISBLATT hat der 57-jährige Verwaltungschef vor einer Woche erklärt, er wolle sich bei der Direktwahl am 12. September um eine weitere Amtszeit bis Ende 2026 bewerben. Lütjen ist Sozialdemokrat und seine Nominierung durch die Partei dürfte kaum mehr als eine Formsache sein. Die SPD-Kreisvorsitzende Christina Jantz-Herrmann zeigt sich auf Anfrage erfreut von der Personalie: „Natürlich ist bis zu einem Mitgliederbeschluss die Tür offen für weitere Bewerber, aber im Moment sehe ich die in unseren Reihen nicht.“

Es werde jedenfalls eine große Bereitschaft geben, gemeinsam in den Kommunalwahlkampf zu ziehen und sich gegenseitig zu unterstützen, sagt Jantz-Herrmann, die kürzlich zur neuen Bürgermeisterin der Gemeinde Schwanewede gewählt wurde. Für die übrigen Parteien ist die Sache offensichtlich komplizierter. Die Kreis-Grünen etwa hatten Lütjens erste Kandidatur 2013 noch ausdrücklich unterstützt, doch das Verhältnis ist nach etlichen Meinungsverschiedenheiten mit der Verwaltungsspitze merklich abgekühlt. Vor allem in der laufenden Wahlperiode kamen die grüne Fraktion und der Landrat wiederholt nicht auf einen Nenner.

Für die Parteispitze von Bündnis 90/Die Grünen wiederholen Wolfgang Goltsche und Brigitte Neuner-Krämer auf Anfrage, was auch für die Spitzenkandidatur am 26. September im Bund gelte: „Wenn die Bäume wieder richtig grün sind, also zwischen Ostern und Pfingsten“, werde die Partei ihr personelles Angebot vorstellen. Zunächst gehe es um Inhalte – und gerade bei den Anliegen, die den Grünen wichtig seien, habe es vom Landrat oft mehr Worte als Taten gegeben. Natur- und Klimaschutz blieben auch in Pandemie-Zeiten das existenzielle Thema, erklären Goltsche und Neuner-Krämer. Beim Moorschutz und beim Naturpark werde zu vieles vertagt. Mobilitäts- und Energiewende liefen zu langsam, Gewerbeentwicklung und Digitalisierung ebenfalls, während der Plan einer „B74 neu“ noch immer verfolgt werde.

„Unsere Zufriedenheit ist begrenzt“, so Goltsches Einschätzung von Lütjens Amtszeit. „Wir wollen jetzt aber keine Personaldiskussion führen“, wehrt Neuner-Krämer ab. Ein Team für den Kommunalwahlkampf habe bereits mit der programmatischen Arbeit begonnen. Konferenzen, Meinungsbildung, Verbands- und Fraktionssitzungen: Alles laufe derzeit bei den Grünen digital. Am 25. Februar soll die nächste große Versammlung via Internet stattfinden.

Der Vorstand der Kreis-CDU hat für die erste Februarhälfte zunächst ebenfalls ein virtuelles Treffen geplant. „Natürlich beschäftigen wir uns damit, aber wir haben noch nicht entschieden, wie wir uns dazu verhalten werden“, sagt der Kreisvorsitzende Kristian Tangermann, zugleich Bürgermeister der Gemeinde Lilienthal. Durch das Lütjen-Interview scheint er in doppelter Erklärungsnot, denn an der Wümme findet zeitgleich am 12. September die Bürgermeisterwahl statt. Wer ihn fragt, ob er dazu wieder antritt, wird um etwas Geduld gebeten. Klar sei, dass er sich bald erklären werde. Auf Nachfrage betont der CDU-Chef, es handele sich um zwei paar Schuhe: Als Kreisvorsitzender werde er zunächst mit den Vorstandsmitgliedern sprechen und gewiss keine Bürgermeisterfragen kommentieren.

Nachdem er zeitweilig auch als potenzieller Herausforderer Lütjens gehandelt wurde, ist Tangermann aber auch als Chef der Kreispartei in der Bredouille. 2013 war die Union mit ihrem damaligen Kandidaten Marcus Oberstedt dem heutigen Landrat klar unterlegen. Doch seit dem umkämpften Beschluss zur Sammelverordnung haben sich CDU und SPD einander wieder angenähert; zuletzt formulierte man gemeinsame Anträge und übte den Schulterschluss, um Anträge von Linken oder Grünen abzulehnen.

Als Bürgermeister habe es vor allem seit Corona eine „enge und geradezu exzellente Zusammenarbeit“ mit Lütjen und den Kreisbehörden gegeben, bestätigt Tangermann. Und für die Kreispolitik sei aus seiner Sicht festzustellen: „Der Job war ordentlich.“ Kristian Tangermann betont, dies gelte unabhängig von der Frage, ob die Union einen eigenen Kandidaten aufstellen werde oder nicht. Er wolle der innerparteilichen Meinungsbildung nicht vorgreifen, die pandemiebedingt zurzeit bei allen Parteien erschwert sei.

Basis soll beteiligt werden

Aufstellungsversammlungen müssen als Präsenzveranstaltungen stattfinden; sie sind theoretisch trotz Corona zulässig. Noch bestehe keine Eile, sodass die CDU im Moment aus gutem Grund davon absehe, so der CDU-Kreisvorsitzende. Seine Partei habe wegen der Mitgliederstruktur das besondere Dilemma, dass Risikopersonen ein persönliches Treffen meiden und dass virtuelle Formate, die es ja auch gebe, die weniger digitalaffinen Mitglieder ausschließen.

Für den Kreisverband der Linkspartei erklärt Herbert Behrens vom sogenannten Sprecher*innenrat, die Linke habe andere politische Vorstellungen als der amtierende Landrat, so etwa bei „einer vorausschauenden, der Klimakrise angemessenen Vision eines klimagerechten Landkreises“. Behrens sagt, das Amt des Behördenchefs im Kreishaus sei ein eminent politischer Posten: „Wir brauchen jemanden, der widerspricht, wenn das Land eine unzumutbare Finanz- und Sozialpolitik auf den Landkreis delegiert.“ Aktuell könne man sich zwar nicht mit einem adäquaten Vorschlag zu Wort melden. Aber das liege an den hohen Erwartungen der Partei an die Aufgaben eines Landrats. Einen Zählkandidaten wolle die Linke nicht.

Für die Bürgerfraktion erklärt Wilfried Pallasch, aus eigenen Reihen werde es keinen Herausforderer für Bernd Lütjen geben. Ob die Wählergemeinschaften „Bürgerfraktion“ den Amtsinhaber oder einen anderen Kandidaten unterstützen werden, sei noch nicht abschließend geklärt, so Pallasch. „Hier stehen noch Entscheidungen aus.“

Der AfD-Kreisverband Verden-Osterholz behält sich die Nominierung eines eigenen Bewerbers vor. Der Vorsitzende Christoph Emden sagt: „Die innerparteiliche Meinungsbildung ist noch nicht abgeschlossen.“ Die AfD könne zu einer Wahlempfehlung für den Osterholzer Landratsposten voraussichtlich „im frühen zweiten Quartal konkret und umfassend Stellung nehmen“. Die FDP ließ unsere Anfrage unbeantwortet.

Zur Sache

Meldeschluss ist Ende Juli

Am Montag, 26. Juli, um 18 Uhr endet die Vorschlagsfrist für die Landratswahl, die am 12. September stattfindet - zusammen mit den Bürgermeister-, Gemeinderats-, Samtgemeinderats- und Kreistagswahlen. Wie Verwaltungssprecherin Jana Lindemann mitteilt, werden die entsprechenden Wahlvorschläge von Parteien, Wählergruppen oder Einzelpersonen ab sofort entgegengenommen. Die Erklärung muss von den für das jeweilige Wahlgebiet zuständigen Parteiorganen, von drei Wahlberechtigten der Wählergruppen oder von der Einzelperson unterzeichnet sein. Vordrucke gibt es auf Anfrage und online.

Diejenigen, die Anfang November bei der Wahltagsbestimmung des Landes nicht als Partei, Wählergemeinschaft oder Einzelbewerber in Kreis-, Land oder Bundestag vertreten waren, benötigen darüber hinaus mindestens 230 gültige Unterstützungsunterschriften. Zeichnungsberechtigt ist jeder Wahlberechtigte, wobei die Unterschriften nur auf amtlichen Formblättern geleistet werden dürfen; diese werden von der Kreiswahlleiterin Heike Schumacher oder ihrer Stellvertreterin Susanne Greinert auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Lindemann betont, alle Informationen zur Einrichtung von Wahlvorschlägen für die Direktwahl des Hauptverwaltungsbeamten werde der Landkreis rechtzeitig vorher öffentlich bekannt gegeben. Der Kreiswahlausschuss (Wahlleitung und sechs Beisitzer) entscheide spätestens am 4. August abschließend über die Zulassung der Wahlvorschläge und mache diese danach umgehend öffentlich bekannt.