Der demolierte AMG-Mercedes GT gilt als Totalschaden. (Polizei Cuxhaven)

Hagen. Bei einem Unfall auf der A 27 bei Hagen ist ein fast neuwertiger Luxussportwagen so stark beschädigt worden, dass er nun als Totalschaden gilt. Ein 19-Jähriger aus Nordenham war laut Polizei mit dem sieben Monate alten AMG-Mercedes GT gegen 2.50 Uhr Richtung Norden unterwegs. Bei 270 Kilometern pro Stunde, so sagte der junge Mann später aus, habe er wegen eines Reifenplatzers in der Nähe der Abfahrt Hagen die Kontrolle über das Auto verloren. Der rund 200 000 Euro teure Wagen prallte auf einer Strecke von 700 Metern mehrfach gegen die Leitplanken, bis er auf der Überholspur stehen blieb. Die Insassen konnten unverletzt aussteigen, so ein Sprecher.

Auf der A 27 kam es später im Verlauf des Sonnabendmorgens bei einsetzendem Schneefall zu mehreren Glätteunfällen wegen zu hoher Geschwindigkeit, unter anderem bei Stotel und Neuenwalde. Es blieb durchweg bei Blechschäden. Die Beamten bauten aber im Laufe des Sonnabends im Tempo-120-Bereich beim Parkplatz Nesse eine Radarfalle auf. Es seien binnen zwei Stunden 108 Verstöße festgestellt worden – darunter zwölf, bei denen mehr als 161 Kilometer pro Stunde gemessen wurden. Der Höchstwert lag laut Polizeibericht bei 177 Stundenkilometern. Wegen der Witterungsbedingungen kündigte die Polizei für die nächsten Tage weitere Messungen an.