Für dieses Jahr ist es mit dem Brüten bei den Schleiereulen vorbei. Im Gegensatz zu 2019 sei 2020 jedoch ein schlechtes Brutjahr für den nächtlichen Jäger gewesen, teilt die Eulenschutzgruppe der Bios für den Landkreis Osterholz mit. (Lutz Wilke)

Landkreis Osterholz. Von einer Mäuseplage sprachen zur Jahreswende 2019/20 viele Landwirte. Die kleinen Nager hatten sich im Laufe der vergangenen Jahre so stark vermehrt, dass sie mit ihren Gängen die Grasnarbe des Grünlands zerstörten. Die Ernte war in Gefahr. Doch während sich die Bauern die Haare rauften, profitierten andere von dem reich gedeckten Tisch. Auch die Schleiereule. Wie sehr, das zeigte sich in diesem Jahr: „Wir haben zwei Drittel weniger junge Schleiereulen als noch im vergangenen Jahr“, berichtete die Sprecherin der hiesigen Eulenschutzgruppe, Antje Kappel.

Der Grund für diesen Rückgang liegt nicht daran, dass weniger Schleiereulen als 2019 in der Region waren. Zu Beginn des Jahres beobachtete die Eulenschutzgruppe der Biologischen Station (Bios) Osterholz tatsächlich viele Schleiereulen im Landkreis. Denn der Nachwuchs sucht sich meist in der Nähe der Eltern ein eigenes Revier. Verändert hatte sich jedoch das Nahrungsangebot.

„Alle paar Jahre nimmt der Bestand an Mäusen drastisch zu“, berichtet Antje Kappel. So war es 2019. Ebenso regelmäßig breche ihre Zahl allerdings auch wieder ein. In der Regel aus Nahrungsmangel, wegen Krankheiten und durch eine steigende Zahl an Fressfeinden. Das geschah Anfang 2020: Der Mäusebestand im Landkreis ging rapide zurück. „Für die Schleiereule gab es deshalb viel weniger Nahrung“, bestätigt Kappel. Darauf hätten die Vögel reagiert. Sie hätten weniger oder gar keine Küken aufgezogen.

2019 bis zu neun Küken

„2019 gab es gleich mehrere Schleiereulen, die neun Küken groß bekamen; dieses Jahr hatten die Schleiereulen im Schnitt nur zwei bis drei Küken“, sagt Antje Kappel. Teilweise hätten die Eulen noch nicht einmal Eier gelegt. Andere Schleiereulen hätten zwar ein bis zwei Eier gelegt, aber nie mit dem Brüten begonnen. Die Eulen würden ihre Eier im Abstand von mehreren Tagen legen, erklärt die Naturschützerin. In dieser Zeit hätten sie wahrscheinlich erkannt, dass das Nahrungsangebot zu knapp ist. Daraufhin hätten sie einfach das Eierlegen eingestellt, hätten gar nicht erst gebrütet.

Auch das Wetter habe den Schleiereulen einen Strich durch die Familienplanung gemacht, vermutet Antje Kappel. Etwa zur Apfelblüte gab es eine Kälteperiode, in der nachts viel Regen fiel. „Dann können Schleiereulen aber nicht fliegen“, erklärt sie. Im Unterschied zu vielen anderen Vögeln hätten Eulen keine Fettschicht auf dem Gefieder. Von ihren Federn perle das Wasser daher nicht einfach ab. Die Vögel würden komplett durchweicht. „Deshalb fliegen Schleiereulen bei Regen erst gar nicht los.“ Dass sie keine Fettschicht auf den Federn hätten, habe allerdings einen guten Grund. Kappel: „Nur deshalb können sie lautlos fliegen.“

Wie knapp das Nahrungsangebot war, erfuhr Antje Kappel von einem Schleiereulen-„Besitzer“. In dem Nistkasten, der von der Gruppe auf seinem Hof für die nächtlichen Jäger installiert worden war, hatte ein Paar gebrütet. Mit einer Kamera behielt der Hofbesitzer die Vögel im Blick. So bemerkte er, dass es nicht für alle Küken genügend Mäuse gab. Das Jüngste hatte keine Chance gegen seine älteren und kräftigeren Geschwister. „Tatsächlich wurde das jüngste Küken ausgehungert und schließlich an die Älteren verfüttert“, sagt Kappel. Das seien die Vor- und Nachteile der gestaffelten Brut, meint sie. Das Jüngste sei halt frisch geschlüpft, während das Älteste vielleicht schon drei Wochen alt sei. Bis zu drei Mal im Jahr könnten Schleiereulen brüten, berichtet die Eulenschützerin: „Aber für dieses Jahr, glaube ich, sind sie damit durch.“ 2020 sei halt eine magere Brut. „Wir hoffen nun aufs nächste Jahr“, sagt Antje Kappel.

Die Vorbereitungen laufen bereits. Das erste Treffen, bei dem die Mitglieder der Eulenschutzgruppe neue Nistkästen bauen wollen, war für diese Woche geplant. Unter freiem Himmel auf dem Bios-Gelände an der Lindenstraße. Coronabedingt. Bis Dezember, spätestens Mitte Januar müssten die Kästen fertig und installiert sein. Denn im Februar beginne wieder die Balzzeit der Schleiereulen.

Ende 2017 mit Unterstützung der Biologischen Station Osterholz gegründet, gehören aktuell 43 Mitglieder zur Eulenschutzgruppe. Gut 20 davon würden regelmäßig an Aktionen und Angeboten teilnehmen, berichtet Antje Kappel. Jeder sei willkommen. Mit einem Augenzwinkern versichert sie, dass nicht alle auf Leitern klettern können müssen: „Es ist auch wichtig, jemanden zu haben, der die Leiter festhält.“ Inzwischen baut und installiert die Gruppe nicht nur Nistkästen für die Schleiereule, sondern auch für den Wald- und den Steinkauz. Wer sich für die Gruppe interessiert und mitmachen will oder einen Platz für einen Nistkasten zur Verfügung stellen möchte, kann sich an Antje Kappel wenden. Sie ist unter der Rufnummer 0 47 91 / 89 84 41 und per E-Mail an eulen@biologische-station-osterholz.de zu erreichen.