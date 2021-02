Auch Gänseblümchen wachsen gerne auf einer Magerwiese, wo ihnen nicht das hohe Gras das Sonnenlicht nimmt. (Frank Rumpenhorst/dpa)

Worpswede. Jahrelang hat sich niemand groß um das Grundstück gekümmert. Still und brach lag die Wiese am Worpsweder Paula-Modersohn-Becker-Weg, die laut inzwischen veralteter Gesetzesvorgaben als Spielplatz mit Schaffung des Baugebiets drum herum vorgehalten werden musste. Der Dornröschenschlaf bekam dem Areal, das bis Ende der 1960er-Jahre landwirtschaftlich genutzt worden war und früher wohl auch häufig unter Wasser stand, offenbar gut. Es entwickelte sich ganz von allein zu einer sogenannten Magerwiese, die, wie berichtet, inzwischen als schützenswertes Biotop von der Naturschutzbehörde des Landkreises klassifiziert wurde.

Dass ab und zu dort Fußball gespielt, Hunde ausgeführt oder Straßenfeste gefeiert wurden und die Gemeinde ein-, zweimal im Jahr die Wiese mähte, störte das Rote Straußgras (Agrostis capillaris), den Rotschwingel (Festuca rubra), das Gewöhnliche Ferkelkraut (Hypochoeris radicata), die Feld-Hainsimse (Luzula campestris), die Gemeine Schafgarbe (Achillea millefolium), das Gewöhnliche Ruchgras (Anthoxanthum odoratum), den Spitzwegerich (Plantago lanceolata) und auch die Gänseblümchen (Bellis perennis) wenig – sie alle gediehen prächtig auf der rund 1200 Quadratmeter großen Freifläche. Hätte die Worpsweder Verwaltung nicht vorgehabt, das Areal zu Bauland zu machen und hätten sich nicht die Anwohner dagegen zur Wehr gesetzt und letztlich eine Nachbarin gefunden, die fachkundig die Bedeutung der Flora erkannte und der Behörde meldete, es wäre wohl alles unbemerkt so weiter gewachsen, und das Biotop wäre unerkannt geblieben.

Und es gibt noch ein „Hätte“ mehr: Hätte die Gemeinde ihre Baupläne für das immerhin seit rund 50 Jahren brachliegende Grundstück schneller in die Tat umgesetzt, dann wäre ihr gar nicht der Naturschutz in die Quere gekommen. Denn schützenswert seien solche Flächen hierzulande erst seit dem 1. Januar dieses Jahres, berichtet Jutta Kemmer von der Biologischen Station Osterholz (Bios). Seitdem gilt der sogenannte Niedersächsische Weg, eine Vereinbarung zum Bundesnaturschutzgesetz, die Landesregierung, Landvolk, Landwirtschaftskammer sowie Natur- und Umweltverbände getroffen haben, um Natur- und Artenschutz zu sichern. Darunter fällt auch die Magerwiese im Künstlerdorf.

Wie mit solchen Flächen umzugehen sei, ist für Kemmer relativ eindeutig: So wie bisher! Ein solches Biotop ist gesetzlich geschützt, alles, was es gefährdet, ist zu unterlassen. Im Umkehrschluss heißt das für die Biologin: Alles, was auf dieser Fläche bislang stattgefunden hat, habe der Entwicklung der Vegetation dort nicht geschadet und ergo könne es so weitergemacht werden. Also auch Bolzen, Feiern oder eine Hunderunde. Vielleicht sollte man es etwas seltener mähen, schränkt sie ein. Ihre Idee: Man könnte das Gebiet dadurch aufwerten, dass man Schilder und Schautafeln aufstellt, die die Pflanzenwelt erklären.

Jörn Stelljes, Sprecher der Osterholzer Naturschutzbehörde, teilt die grundsätzliche Einschätzung der Bios. Er betont, die Anwohner oder auch Andere dürften die Wiese im „bisher üblichen Rahmen“ weiter nutzen. Eingezäunt werden müsse sie nicht, das Betreten sei aufgrund des Biotopschutzes nicht verboten. Dasselbe gilt für das Mähen: auch das sei wie bislang praktiziert weiter erlaubt, eine Verpflichtung dazu bestehe aber nicht.

Ob die Gemeinde nun weiter an ihrem Plan festhalten will, das Grundstück zu Bauland zu machen, ist noch offen. Grundsätzlich verbietet es das Gesetz, geschützte Biotope zu zerstören oder „erheblich zu beeinträchtigen“. Eine Bebauung bedeutet zwangsläufig die Zerstörung. Was eine erhebliche Beeinträchtigung ist, sei abhängig von der Art der Maßnahme und der spezifischen Situation des Biotops, so Stelljes. „Eigentümer und Nutzungsberechtigte können sich bei Fragen an die Untere Naturschutzbehörde wenden und erhalten dann Auskunft, ob eine bestimmte Maßnahme verboten ist.“

Mit einer entsprechenden Ausgleichsfläche sei die Bebauung durchaus weiterhin möglich, räumt Jutta Kemmer von der Biologischen Station Osterholz ein. Als Kompensation könnte etwa eine ähnlich große Fläche im „selben Naturraum“ – also etwa im Landkreis Osterholz oder in Nachbarkreisen – dienen, die aus der intensiven Bewirtschaftung herausgenommen würde und beispielsweise künftig als Schaf- oder Pferdeweide genutzt werde. Aber die Biologin gibt auch zu bedenken: „Der Niedersächsische Weg ist auch eine Selbstverpflichtung der Kommunen zum Naturschutz. Sie sollten gerade auf öffentlichem Grund mit gutem Beispiel vorangehen.“

Wie viele Magerwiesen es in der Region gibt, können auch die Experten nicht beziffern. Im Landkreis Osterholz ist laut Naturschutzbehörde bislang keine vergleichbare Fläche mit mesophilem Grünland bekannt. „Sicherlich gibt es gerade in Außenbereichen immer mal wieder kleinere Areale, die brachliegen und auf denen Magerwiesen entstanden sind, aber wie viele das sind, wissen wir nicht“, sagt Jutta Kemmer. Für sie ist klar: durch die immer dichtere Bebauung in geschlossenen Ortschaften und durch die immer weiter optimierte Flächennutzung außerorts wird es stetig magerer mit den Magerwiesen.

Zur Sache

Die Magerwiese

„Mageres mesophiles Grünland kalkarmer Standorte“ – so lautet die korrekte Bezeichnung für das, was man im Volksmund als Magerwiese bezeichnet. Dieser Begriff ist ein wenig irreführend, denn so „mager“ ist die Vegetation dort nicht, sie ist eben nur nicht so üppig wie auf intensiv bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen. Man geht von einem mittleren Nährstoffgehalt aus, der dafür sorgt, dass kleine Blumen, Kräuter und Wildgräser, die auf häufig gedüngten Flächen gegen das in die Höhe schießende Gras keine Chance haben, sich ausbreiten können. Oft entstehen solche artenreichen Wiesen dort, wo ehemals landwirtschaftlich genutzte Wiesen nicht mehr bearbeitet werden und sich selbst überlassen bleiben.