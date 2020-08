Eine Literaturgruppe trägt ab sofort jeden Freitag auf dem Marktplatz Gedichte vor. Den Anfang machte Jens-Volker Riechmann. Die Veranstaltung soll immer freitags, am Markttag, rund um die Kaiser-Wilhelm-Eiche stattfinden. Interessierte müssen sich vorab bei Elke Lies anmelden, um mitzumachen. Zuhören kann jeder. Die Aktion ist kostenfrei. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Jens-Volker Riechmann bot Marktunterhaltung der gereimten Art. Im Schatten der Kaiser-Wilhelm-Eiche auf Marktplatz von Osterholz-Scharmbeck las er Texte von Berthold Brecht, Matthias Claudius, Erich Kästner sowie Zeitgenössisches von Konstantin Wecker und Nikolai Ostrowski, einem russischen Revolutionär und Schriftsteller, der von 1904 bis 1936 lebte. „Am 1. August 1914 begann der Erste Weltkrieg“, erinnerte Riechmann die Zuhörer.

Aus seiner Bibliothek hatte er nachdenklich stimmende Texte über Werden und Vergehen, Tod und Leben für seien Vortrag auf dem Marktplatz ausgesucht. Während rund um ihn das Marktleben pulsierte, versammelten sich eine Gruppe Menschen um den Vortragenden und ließ sich von ihm unterhalten. „Das Wertvollste, was der Mensch besitzt, ist das Leben. Es wird ihm nur ein einziges Mal gegeben. Und benutzen soll er es so, dass er sterbend sagen kann: Mein ganzes Leben, meine ganze Kraft, habe ich dem herrlichsten der Welt, der Befreiung der Menschheit, gewidmet“, zitierte Riechmann den sowjetischen Schriftsteller Nikolai Alexejewitsch Ostrowski. Die Autoren der Gedichte glorifizierten Kriege nicht, sondern schilderten sie als grausame und leidvolle Erfahrungen, betonte Riechmann. Schon 1779 schrieb Matthias Claudius, der den heutigen Generationen eher als Verfasser des Wiegenliedes „Der Mond ist aufgegangen“ bekannt ist, das „Kriegslied“. Darin heißt es: „‚s ist leider Krieg – und ich begehre nicht schuld daran zu sein!“

„Literarische Initialzündungen“

Jens-Volker Riechmann gehört einer kleinen Gruppe literaturbegeisterter Bürger an, die in diesen Tagen, an denen sich die Kultur aus dem Alltagsleben der Städte und Gemeinden gezwungenermaßen zurückziehen musste, die Innenstädte gern mit „literarischen Initialzündungen“ versehen wollen.

Riechmann hatte sich Texte vorgenommen, die seine Zuhörer zum Nachdenken und „Nicht-Mitmachen“ anregen sollen. Der Erste Weltkrieg sei wohl der letzte gewesen, bei denen sich die Gegner tatsächlich auf Sehweite gegenüberstanden. Die seither zunehmende Reichweite der Fernwaffen anonymisierte die Wirkung der Feuerstöße mehr und mehr. Und vielleicht sollten gerade deshalb die nachfolgenden Generationen auf die „Stimmen aus dem Massengrab“ hören, die Erich Kästner 1927 aufzeichnete, erläuterte der Redner. „Da liegen wir, den toten Mund voll Dreck. Und es kam anders, als wir sterbend dachten. Wir starben. Doch wir starben ohne Zweck. Ihr lasst Euch morgen, wie wir gestern, schlachten.“

Riechmann selbst ist schon seit etlichen Jahren besonders in der Bremer Friedensbewegung aktiv. Wichtig ist ihm dabei immer, seine Mitmenschen zum eigenständigen Denken anzuregen und sie vom seelenlosen Mitläufertum abzubringen, wie er sagt. Trotzdem will er mit dieser ersten Lesung auf dem Marktplatz nicht in erster Linie eine politische Botschaft verbreiten.

Eher möchte er die Menschen mit selten gehörten Texten anregen, wieder einmal einen Gedichtband in die Hand zu nehmen und eigene Lieblingsgedichte zu finden. Unterstützt wird er dabei von Elke Lies und Osterholz-Scharmbecks Marktmeister Peter Schnaars. „Wenn es den Leuten gefällt, würden wir uns freuen, wenn auch andere Kreisstädter an den kommenden Freitagen um 12 Uhr zur großen Eiche auf den Marktplatz kommen und ihre Lieblingsgedichte oder kurze Texte vortragen“, sagte Elke Lies.

Die ganze Lesung sollte ein Zeitfenster von insgesamt 15 bis 20 Minuten nicht überschreiten. „Die Themen sind dabei nicht vorgegeben. Sie können Liebesgedichte ebenso umfassen wie Texte von Schiller, Goethe oder Loriot“, berichtete Elke Lies. Für kommenden Freitag hat sich Jens-Volker Riechmann noch einmal eines martialischen Themas angenommen.

Die Vorlesereihe ist zunächst wöchentlich, jeweils freitags, bis zum 4. September geplant. Interessierte Vorleser werden gebeten, sich vorab bei Elke Lies unter Telefon 0 47 91 / 55 08 anzumelden. Die Teilnahme ist ebenso kostenfrei wie das Zuhören, versichern die Veranstalter Jens-Volker Riechmann und Elke Lies. „In der kommenden Woche werden wir dann auch ein Mikrofon zur Verfügung haben“, freuten sich die beiden.