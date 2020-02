Oliver Lück mit Bulli und Hund Locke. Am 5. März liest der Autor und Fotograf in der Osterholzer Stadtbibliothek. (FR)

Oliver Lück: Ich bin in Inari, einem finnischen Dorf, etwa 300 Kilometer nördlich des Polarkreises. Ich wollte schon immer mal im Winter hierhin und die weiße Weite, diese ewige Stille und natürlich auch das Nordlicht erleben. Doch auch hier ist es viel zu warm für diese Jahreszeit – nachts sind es nur minus 20 Grad.

Heute, an diesem Tag, fahren gewiss so viele Wohnmobile und Campingbusse durch Europa wie nie zuvor. Und es werden mehr. Als ich vor 24 Jahren anfing, mit dem Bulli Europa zu entdecken, gab es noch sehr viel mehr unentdeckte Plätze als heute. Aber das ist der Lauf der Dinge. Es gibt immer mehr Menschen, immer mehr Autos. Das ist meiner Meinung nach aber immer noch besser, als mit dem Flugzeug um die halbe Welt zu reisen. Und auch Europa ist groß und bunt genug, um hier für sich sein zu können.

Autos lösen in mir keine Nostalgie aus. Der Bus ist in erster Linie mein Handwerkszeug. Er ist mein Hotel und mein Büro. Und er gibt mir vor allem das Allerwichtigste, das ich für meine Begegnungen und Geschichten brauche: Zeit. Die Porträts und Reportagen, die ich mache, handeln ja fast immer von Menschen, sie erzählen Lebensgeschichten. Und ja, wenn man so will, bewahre ich die Geschichten dieser ganz unterschiedlichen Menschen, da ich sie aufschreibe und im Bild festhalte.

Es sind mehr als eine halbe Million, die ich nun mit meinem blauen Bus durch Europa fahre. Vorher hatte ich noch zwei weitere. Und es wird und wird nicht langweilig.

Ich finde sie unterwegs, weil ich mir Zeit nehmen kann. Ich komme mit Menschen ins Gespräch, die mir Tipps geben. Ich biege auch einfach mal irgendwo ab, ohne zu wissen, was mich am Ende des Weges erwarten wird. Und ich weiß sehr schnell, wann es eine gute Geschichte ist und wann nicht. Das Wichtigste: Jeder kann Geschichten erzählen. Man muss nur zuhören können.

Es wird ein Abend mit vielen Bildern und erzählten wie auch gelesenen Geschichten. Für gewöhnlich mache ich ja Lesebücher, die bei Rowohlt erscheinen – mit Lebensgeschichten und einigen wenigen Bildern. Nun wollte ich endlich mal einen Bildband machen, in dem ich zu jedem der 250 Fotos eine Kurzgeschichte aus den letzten 20 Jahren erzähle. Es sind meine absoluten Lieblingsgeschichten. Und die Zeit ist zu meinem Ziel auf Reisen geworden – wenn ich die habe, kann ich mich auch nicht verfahren.

Wer Europa zur Festung machen, die Grenzen wieder zurückhaben und wieder drei Stunden im Stau bei der Passkontrolle warten will, kann das ja bei sich zuhause machen. Aber mal ehrlich: Das ist so extrem kurz gedacht, dass ich Mitleid bekomme. Jeder ist Europa. Und jeder kann Europa so gestalten, wie sie oder er es möchte. Ich möchte ein buntes, vielfältiges und spannendes Europa. Und das sind für mich vor allem die Menschen aus den verschiedenen Ländern. Das ist ein großer Schatz.

Ich bin seit 14 Jahren nicht geflogen und habe ja auch nicht mit Reisen aufgehört. Aber ich werde sicher noch sehr lange Bulli fahren. Und vielleicht werde ich auch bald einen Elektromotor einbauen. Doch das Reisen verändert sich ja eh ständig. Man ist ja auch nicht immer der gleiche Mensch. Auch mit dem Bulli ist das Reisen nicht immer gleich. Steht man wild, geht man auf Campingplätze? Fahre ich Autobahn oder Landstraße? Bleibe ich einen Tag oder eine ganze Woche? Der Bulli und die Zeit als Ziel machen es möglich.

Das Interview führte Michael Schön.

Zur Person

Oliver Lück,

Jahrgang 1973, nennt sich einen „Menschenjournalisten“. Er kommt aus Schleswig-Holstein und schreibt Geschichten über Menschen, die Geschichten zu erzählen wissen. Mit Hund und Bulli bringt er ebenso interessante wie unentdeckte Seiten Europas ans Licht. Und er reist nicht nur viel, sondern liest auch ausdauernd. In den vergangenen Jahren waren es rund 400 Abende, an denen der Autor und Fotograf seine Zuhörer mit auf die Reise nahm. Dabei zeigt er immer auch viele Bilder.

Zur Sache

Lesung in der Stadtbibliothek

Oliver Lück liest am Donnerstag, 5. März, 19.30 Uhr, in der Stadtbibliothek Osterholz-Scharmbeck, Am Barkhof 10a, aus seinem Bildband „Zeit als Ziel: Seit 20 Jahren mit dem Bulli durch Europa“. Er nimmt seine Leser mit auf eine überraschende, teils abenteuerliche Reise. Als er sich im Sommer 1996 sein erstes Auto kaufte, einen Bulli, hatte er kein Ziel, aber jede Menge Zeit. Er schaute sich um in Europa und begann Geschichten und Fotos zu sammeln – auch von Menschen, die wirklich etwas zu erzählen haben. In seinem ersten Bildband hat Oliver Lück Begegnungen, Entdeckungen und Kurzgeschichten aus über 20 Jahren und fast 30 Ländern versammelt – ein Besuch bei Menschen und an Orten, die man in Europa nicht erwarten würde. Eintrittspreis zwölf Euro (ermäßigt sechs). Weitere Informationen unter www.bibliothek-ohz.de.