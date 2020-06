Bei einem Auffahrunfall auf der Kreisstraße 46 sind in der Nacht zum Sonntag zwei Menschen in einem Taxi gestorben. Ein 21 Jahre alter Mann war mit überhöhtem Tempo auf ihr Fahrzeug aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Das Taxi schleuderte durch die Wucht des Aufpralls von der Straße gegen einen Baum. Der 62-jährige Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf starb. Ein 31-Jähriger, der auch im Taxi saß, starb noch an der Unfallstelle auf einer Kreisstraße.

Der BMW des 21-Jährigen kam neben der Straße zum Stehen und floh zu Fuß von der Westerbecker Straße. Beamte konnten den Leichtverletzten später fassen. Gegen den Unfallfahrer wird ermittelt.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme ist die Kreisstraße voraussichtlich noch bis Sonntagmittag vollständig gesperrt.

Polizei sucht nach Zeugen

Außerdem sucht die Polizei nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben könnten oder im Vorfeld auf den grauen BMW aufmerksam geworden sind. Hinweise nimmt die Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Rufnummer 04791-3070 entgegen. (dpa/lni/isc)