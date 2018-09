Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (Friso Gentsch/dpa)

Erwischt wurde er ohne gültigen Fahrschein, nun sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt: Ein 23-jähriger Mann ist am Freitagmittag in der Nordwestbahn zwischen Bremerhaven und Bremen kontrolliert worden, konnte keinen gültigen Fahrschein vorzeigen und wurde daraufhin in Osterholz-Scharmbeck von Polizeibeamten aus dem Zug komplementiert. Dabei wandte der Mann Gewalt an und verletzte einen Polizisten leicht.

Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde schließlich festgestellt, dass gegen den 23-Jährigen ein offener Haftbefehl vorliegt. Daraufhin wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der Randalierer Alkohol im Blut hatte. (var)