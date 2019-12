Garlstedt / Verden. Sie haben den Frauen Freiheit und Menschenwürde geraubt, sie auf widerliche Weise gequält und erniedrigt und dabei einen perfiden Plan umgesetzt: Wegen Geiselnahme, Vergewaltigung, sexueller Nötigung, Menschenhandels und mehr sind zwei Männer im Juli 2008 zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Seit gestern müssen sich beide erneut vor dem Landgericht Verden verantworten. Es geht um das tagelange Martyrium, das ein weiteres Opfer schon im Februar 2006 in einem Haus in Garlstedt erlitten haben soll.

Gegen den Hauptangeklagten, einen heute 53 Jahre alten, aus Verden stammenden Mann, waren nach einem Mammutprozess 14 Jahre Haft und anschließende Sicherungsverwahrung verhängt worden. Als er gestern einmal mehr in den großen Gerichtssaal geführt wurde, hielt er sich zum Schutz vor den Fernseh- und Fotokameras ein aufgeschlagenes Wochenmagazin vors Gesicht – und präsentierte damit das Konterfei des jungen Beethoven. Sein früherer Komplize (66), der nach über 60 Verhandlungstagen in 15 Monaten zwölf Jahre Haft erhalten hatte, befindet sich bereits wieder auf freiem Fuß.

Im ersten Prozess war es um die unsäglichen Torturen gegangen, die drei junge Frauen zwischen August und Oktober 2006 in dem Einfamilienhaus des Älteren in Garlstedt ertragen mussten. Nun hat sich die 3. große Strafkammer des Landgerichts mit dem ebenfalls monströsen Fall eines mutmaßlichen vierten Opfers zu befassen, das schon ein halbes Jahr zuvor in die brutalen Fänge des Duo geraten sein soll. Die damals 19-Jährige aus Sehnde hatte ihre Peiniger dem Vernehmen nach auf einem Pressefoto erkannt, nachdem in Verden das Urteil gesprochen worden war. Ins Rollen war das weitere Verfahren aber offenbar erst gekommen, nachdem sie sich 2015 an die Opferhilfe Weißer Ring in Hannover gewandt hatte.

Dem 53-Jährigen wird jetzt zur Last gelegt, sich der Frau bemächtigt, sie gefesselt und über mehrere Tage festgehalten zu haben, um an ihr Sexualdelikte zu begehen und seine Machtfantasien auszuleben. Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft wurde sie mehrfach massiv bedroht: mit dem Tode, Gewalt gegen Familienangehörige und dem Verkauf als Zwangsprostituierte nach Saudi-Arabien. Zwecks Praxiserlangung und Abhärtung müsse sie „ausgebildet“ werden. Der Angeklagte soll sie dabei auch an einer Leine durch das Haus geführt und gezwungen haben, aus einem Hundenapf zu essen.

Dem 66-Jährigen wird vorgeworfen, versucht zu haben, Menschenhandel Vorschub zu leisten. Nach einem gemeinsamen Tatplan war die 19-Jährige über ein Jobangebot per Zeitungsannonce angelockt worden und von dem gebürtigen Berliner in Sehnde abgeholt worden. In Garlstedt soll er die Frau „übergeben“ haben. Diese Dienste soll er verrichtet haben, weil er sich eine dauerhafte Einnahmequelle erhoffte. Denn der „Partner“ hatte ihm wohl weisgemacht, er unterhalte Kontakte zu einer „Organisation“, es seien lukrative Geschäfte zu machen.

Die bis heute schwer traumatisierte Nebenklägerin war wieder freigelassen worden, da eine Entdeckung durch die Polizei befürchtet wurde. Der Großvater hatte mehrfach versucht, die Enkelin auf ihrem Handy zu erreichen.