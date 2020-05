Björn Pfrommer vom Förderverein der Ortsfeuerwehr Hambergen übergibt zwei Kartons mit Alltagsschutzmasken an Mark Wilhelms, Ralf Peters und Victoria Wisniewski (von links). Die 40 Masken sollen die Einsatzkräfte vor gegenseitiger Infektion schützen. (Andreas Palme)

Hambergen. Der Übungs- und Einsatzdienst der Freiwilligen Feuerwehren ist für die Gewähr des Brandschutzes unerlässlich - auch während der Corona-Pandemie. Dabei ist es nicht immer möglich, den Sicherheitsabstand zu gewährleisten. Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, sollen die Feuerwehrleute Masken tragen. Die Ortsfeuerwehr Hambergen verfügt nun über neue 40 Masken. Sie sind eine Spende des Fördervereins der Ortsfeuerwehr Hambergen. Er hat die dafür entstandenen Kosten in Höhe von 300 Euro übernommen. Die neuen Behelfsmasken ergänzen die Einsatzausstattung mit 36 FFP-3-Masken im Einsatzleitwagen.

Die Führung des Ortskommandos freute sich über die Verbesserung. „Bisher musste im Einsatzfahrzeug ein Verbot unnötiger Gespräche gelten“, erklärte Ortsbrandmeister Ralf Peters, der mit der Anordnung die Ansteckungsgefahr in der Enge der Fahrzeuge minimieren wollte.

Victoria Wisniewski, selber seit vier Jahren bei der Feuerwehr in Hambergen aktiv, hat die Masken in Eigenleistung in kürzester Zeit angefertigt. „Ich habe die Masken in drei Tagen bei mir zu Hause genäht“ berichtet Wisniewski. Die Idee zur Herstellung einer eigenen „Feuerwehrmaske“ kam ihr bei der Arbeit an den Alltagsmasken für ihre Familie. Jeder Feuerwehrkamerad bekam eine Maske in der zu ihm passenden Größe.

Das Design hat Victoria Wisniewski ebenfalls selber entwickelt. Der dunkle Blauton lehnt sich an die Farbe der übrigen Einsatzkleidung an. Zusätzlich sind reflektierende Streifen angebracht. „Damit wird optisch deutlich, dass sie in einer Ausnahmesituation angewendet wird. Die Masken sollen das Thema der Pandemie ständig präsent halten“, findet Björn Pfrommer, Vorsitzender des Fördervereins. Darüber hinaus soll den Kameradinnen und Kameraden durch das einheitliche Feuerwehr-Design ein Gemeinschaftsgefühl vermittelt werden.

Dieses Projekt ist eine typische förderungsfähige Investition, wie Pfrommer erklärt. Die Gemeinde sei nicht verpflichtet, die Masken anzuschaffen. Für die Sicherheit der Kameradinnen und Kameraden seien sie aber unumgänglich. Die Gelder des Fördervereines werden durch Spenden und durch Mitgliedsbeiträge generiert. Neben den aktiven Mitgliedern der Ortsfeuerwehr zählt der Förderverein weitere 40 fördernde Mitglieder. Weitere Informationen können der Internetseite www.FV112.de entnommen werden.