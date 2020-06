Einladendes Portal: Die doppelflügelige Tür an der Schokoladenseite des Vogeler-Bahnhofs ist ein Blickfang. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. Es ist mal wieder soweit: Der gute alte Osterholzer Kleinbahnhof verlangt nach handwerklicher Zuwendung. Diesmal sind Fenster und Türen dran. Der in der Hohetorstraße der Kreisstadt ansässige Tischlermeister Jens Peters hat angekündigt, sich Mitte des Monats ans Werk zu machen. „Der hat schon vor etlichen Jahren das Holz bearbeitet und weiß, was auf ihn zukommt“, versichert Alexandra Preißing, seit 2019 Vorsitzende des Kulturzentrums Kleinbahnhof.

In die Obhut dieses Vereins hat die Stadt die Immobilie einst – mietkostenfrei – übergeben. Der urige Backsteinbau wurde vor über 100 Jahren von Heinrich Vogeler, dem vielseitig begabten Maler der Jugendstil-Epoche, als Gesamtkunstwerk entworfen – mit kunsthandwerklichem Input sogar fürs Interieur.

In dem 1974 als Bahnhof außer Dienst gestellten Haus trifft sich jetzt die weltoffene Jugend der Stadt mit älteren Fans der alternativen Kulturszene. Der Verein bietet Raum für entsprechende Veranstaltungen: Kabarett, Theater, Vorträge, Lesungen und Poetry-Slam-Wettbewerbe – eine Ergänzung zum eher bürgerlich ausgerichteten Angebot von Gut Sandbeck und zum heimatmusealen Haus im Moor. Das wird von der Stadt mit Wohlwollen betrachtet und ebenfalls mit finanzieller Unterstützung begleitet.

Die Gründung des Kulturzentrums geht auf die frühen 1980er-Jahre zurück, bundesweit eine bewegte Zeit mit Anti-Atomkraft-Demonstrationen und Nato-Doppelbeschluss. Auch in Osterholz-Scharmbeck begehrten Jugendliche und reifere Achtundsechziger auf: gegen die Stadtsanierung am Marktplatz, der damals noch von Bauernhäusern gesäumt wurde. Nach einer Hausbesetzung gaben die Stadtväter der Jugend Raum im Osterholzer Kleinbahnhof.

Das zwischenzeitlich schon sehr heruntergekommene Gebäude hatte zuvor als Warenlager, als Obdachlosenunterkunft, als alternativer Kinderladen und als Asylbewerberheim fungiert. Heute halten dort der ADFC, der Gewerkschaftsbund und die Globalisierungskritiker von Attac ihre Versammlungen ab. Nicht zu vergessen „Hermanns Spielabend“.

Teure Dauerbaustelle

Das Kulturzentrum bekommt einen jährlichen Zuschuss von 10 000 Euro zu den Unterhaltungskosten. Die Vereinsmitglieder, handwerklich begabt nicht wenige, steuern Eigenleistungen zur Instandhaltung der Dauerbaustelle bei. Mal ist die Heizung kaputt, oder im Sanitärbereich fällt Arbeit an. Vor allem am Dach nagt der von der Witterung unterstützte Zahn der Zeit. Hin und wieder purzeln sogar Ziegel herunter. Immerhin erwirtschaftet der Verein mit dem Lokal im Erdgeschoss das Geld für beispielsweise einen neuen Bühnenvorhang, der in diesem Jahr angebracht wurde, oder für Schallschutzplatten, damit die zahlenden Gäste der Konzertmusik in Exklusivität lauschen können.

Für die großen Kostenposten, die die denkmalgeschützte Immobilie beansprucht, muss freilich die Stadt einspringen. Vor einigen Jahren musste den erhöhten Auflagen des Brandschutzes Rechnung getragen werden. Kosten: 20 000 Euro. Kürzlich wurde der Sanitärbereich im Obergeschoss auf den heutigen Standard gebracht. Und jetzt sind es sogar 90 000 Euro, die als Haushaltsansatz vorgehalten werden. „Manche Fenster sind Überraschungspakete“, ahnt Alexandra Preißing.

Und der Vogeler-Bahnhof hat jede Menge Fenster. Die genaue Zahl zu benennen, hat sogar Stefan Blanke, Architekt im Gebäudemanagement des Osterholz-Scharmbecker Rathauses, seine Schwierigkeiten. Je nach Zählweise sollen es 60 bis 100 sein. „Es gibt Sprossenfenster, zweiflügelige Fenster und hauptsächlich im unteren Bereich Doppelfenster sowie solche, die optisch als ein Fenster erscheinen, aber in Wirklichkeit durch Mauerwerk getrennt sind.“ Einzeln durchnummeriert endet die Aufzählung bei 95. Da noch nicht mitgezählt sind die Fenster in den Dachgauben. Im Auftrag für den Tischlermeister, den die Stadt als Eigentümerin und damit Bauherrin vergeben hat, taucht allein an dieser Stelle die Zahl 30 auf. Blanke rechnet damit, dass die Fenster in der Mehrheit mutmaßlich „okay“ sind, einige aber auch „absolut fällig“.

Der Tischler muss zunächst prüfen, in welchem Zustand sich Türen und Fenster befinden, ob sie überarbeitet werden müssen und ob sie überhaupt zu retten sind. Die Überarbeitung der dazu von ihrem Platz zu entfernenden Fenster geschieht in Abstimmung mit der Denkmalpflege „restauratorisch“. Ist das Holz eines Fenster so morsch, dass es komplett ersetzt werden muss, dann nicht von der Stange, sondern als Maßanfertigung und auch nicht unter Verwendung von schnödem Kunststoff, sondern selbstverständlich mit Echtholz, Kiefer oder Lärche. Trotzdem strahlt Blanke zuversichtliche Gelassenheit aus. „Alle Gewerke sind im Budget.“

Neu angefertigt („So wie sie einmal waren“) werden müssten auch die Beschläge, sofern sie verrostet sind. Bei den Dachanschlüssen ist zu untersuchen, ob die Verbleiungen dicht sind. „Das alles kann man sich zunächst auch von innen angucken“, erklärt Blanke. Möglicherweise kommt man aber auch nicht ohne Gerüst aus. Der Architekt erwähnt den Fall, dass das Holz der Gaube nicht mehr tragfähig sein sollte. Dann hätte auch der Zimmermann noch gut zu tun, bevor der Maler die Fenster – in einem „gebrochenen Weiß“ – streichen könnte. Auf der To-Do-Liste des Tischlers tauchen auch die vier Türen auf. Vorne zwei, eine davon die doppelflügelige, die großen Anteil am liebenswerten Charme des Gebäudes hat und das Portal mit den sich durch eine grüne Holzkonstruktion windenden Kletterrosen als weiteren Blickfang schmückt. Zwei weitere Türen warten auf der Rückseite auf ihre Erneuerung. Zum Glück ist die rote Klinkerfassade praktisch wartungsfrei.

Alexandra Preißing ist heilfroh, dass die Handwerker kommen. Fenster und Türen seien „mit den Jahren nicht besser geworden“. Und jetzt kann sie sogar Corona eine gute Seite abgewinnen: „Weil der Betrieb komplett stillsteht, können alle Gewerke arbeiten, ohne mit dem Abstand Probleme zu bekommen.“