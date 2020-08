In der Nachbarschaft des ehemaligen Gewerbegrundstücks am Weißen Rieden wird die Kritik an dem von Gemeinde und Investor vorgelegten Bebauungsplan immer lauter. (Fabian Wilking)

Noch gibt es zwar keinen gültigen Bebauungsplan. Doch etliche Anwohner haben bereits erhebliche Kritik am Entwurf formuliert. Zu massiv und teilweise zu hoch soll ihrer Meinung nach die vorgesehene Wohnbebauung auf einem rund einen Hektar großen ehemaligen Gewerbegrundstück an der Straße Auf dem Weißen Rieden in Lesumstotel werden. Gemeinde und Investor teilen die Bedenken indes nicht.

Dort, wo der Industrie-Dienstleister Asel (vormals Hoefs) vor fünf Jahren eine neue Niederlassung eröffnet hatte, sind nur noch Berge von Bauschutt zu sehen. Die Firma ist ins Gewerbegebiet der Gemeinde Schiffdorf bei Bremerhaven abgewandert, in deren Kasse jetzt die Gewerbesteuer fließt. Der Verlust für die Gemeinde Ritterhude könnte nach den Worten des CDU-Fraktionsvorsitzenden Giselher Klinger durch Grundsteuereinnahmen aus dem Neubaugebiet Am Weißen Rieden kompensiert werden.

Anwohner hegen Verdacht gegen Investor

Geplant seien zwölf Baugrundstücke, auf denen fünf Doppelhäuser und sieben Einzelhäuser in ein- bis zweigeschossiger Bauweise mit insgesamt 17 Wohneinheiten entstehen sollen, erklärt Nico Fundt, Geschäftsführer der Firma Casa-Bau Besitz GmbH aus Bremen und ergänzt: „Rund 95 Prozent der Häuser sind so gut wie verkauft.“ Die Anwohner sprechen dagegen von einer „falschen Berechnung“ und hegen den Verdacht, dass der Investor letztlich 34 Wohneinheiten realisieren könnte. Reaktion von Nico Fundt: „Diese Behauptung ist völlig aus der Luft gegriffen“.

Dem widerspricht Manfred Paulenz. Der Tierarzt im Ruhestand, dessen Haus und Grundstück sich neben dem potenziellen Neubaugebiet befinden, gehört zu den rund 60 Lesumstotelern, die eine umfangreiche Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf unterschrieben haben. Vor allem wird kritisiert, dass von der ursprünglichen Zusage des Investors, trotz der Zulässigkeit einer zweigeschossigen Bauweise nur eingeschossige Einzel- und Doppelhäuser errichten zu wollen, keine Rede mehr sein könne. Wörtlich heißt es in der Stellungnahme der Lesumstoteler zum Bebauungsplan-Entwurf: „Es ist nunmehr eine erhebliche Verdichtung der Bebauung geplant, die von uns so nicht hingenommen werden kann.“

Michael Keßler, Leiter der Abteilung Bau, Planung und Umwelt im Ritterhuder Rathaus, sowie Giselher Klinger sprechen in diesem Zusammenhang von einem Kompromiss, wonach in Abstimmung mit den Investoren auch in anderen Ritterhuder Ortsteilen eine ein- und zweigeschossige Bauweise ermöglicht werde. Die Kritiker aus Lesumstotel argwöhnen freilich, dass „wirtschaftliche Zwänge“ des Investors aufgrund eigener Fehlkalkulationen zu einem Umdenken geführt haben könnten. Sie verweisen auf ein Abstimmungsgespräch zwischen Gemeinde und Investor im Februar dieses Jahres. Dabei seien Gebäudeentwürfe vorgelegt worden, die optisch den Eindruck einer eingeschossigen Bebauung vermitteln, aber tatsächlich zweigeschossig sind. Diese Entwürfe seien der Öffentlichkeit vorenthalten worden, wird kritisiert. Zudem drohe statt einer harmonischen Gesamtbebauung ein gestalterischer Wildwuchs auf dem ehemaligen Firmengelände.

Kein Kinderspielplatz geplant

Darüber hinaus vermissen die Unterzeichner des Schreibens an die Gemeinde, dass ökologische Belange zu wenig berücksichtigt würden, wie etwa der Zwang zum Verzicht auf Ölheizungen. Auch seien nicht genügend Parkplätze im Bebauungsplan-Entwurf vorgesehen und die Grundstückpreise im Vergleich zu den bisherigen Richtwerten im Landkreis Osterholz viel zu hoch angesetzt worden. Dass sowohl ältere Menschen als auch junge Familien am Weißen Rieden 3 ein bezahlbares Haus finden könnten, wie der Investor verspreche, sei also falsch. Bei den geforderten Grundstückspreisen, heißt es in der Stellungnahme der Lesumstoteler, seien Einfamilienhäuser nicht unter 600.000 Euro zu haben.

Für Unverständnis sorgt schließlich auch der Verzicht auf einen Kinderspielplatz im Neubaugebiet. Die Antwort auf eine entsprechende Nachfrage der Anwohner laute: Es werde nicht davon ausgegangen, dass sich im Planbereich Familien mit Kinder ansiedeln. Reaktion von Manfred Polenz und seinen Mitstreitern: Mit welchem Recht wolle die Gemeinde denn verhindern, dass in die neuen Häuser Familien mit Kindern einziehen?

Giselher Klinger hat sich unlängst zusammen mit seinem Kollegen von der SPD-Fraktion, Jürgen Kuck, vor Ort umgeschaut. Nach Klingers Worten hat mit dem Umzug des Industrie-Unternehmens nach Schiffdorf eine Gewerbebrache in Lesumstotel gedroht. Deshalb sei die Umwandlung in ein Wohngebiet grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings, so Klinger, müsse mit den Kritikern noch einmal über die umstrittene Möglichkeit gesprochen werden, zweigeschossig zu bauen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende hält es im Übrigen für richtig, dass der kleine Wald an der Grenze zum Grundstück des Tierarztes nicht abgeholzt und die Pufferzone zum nahen Landschaftsschutzgebiet vergrößert würden. Im Interesse der Gemeinde und ihrer Finanzen seien aber die Umwidmung in ein Wohngebiet und damit die Generierung von Grundsteuern zu begrüßen. Das unterstreicht auch SPD-Fraktionschef Jürgen Kuck, der zudem eine teilweise zweigeschossige Bebauung für akzeptabel hält, weil sie das Gesamtbild des Wohngebietes nicht beeinträchtige.

Der Rat der Hammegemeinde will laut Michael Keßler wahrscheinlich am 24. September endgültig über den Bebauungsplan „Am Weißen Rieden III“ beraten und eine Entscheidung treffen. Fällt sie nicht zur Zufriedenheit der Kritiker in Lesumstotel aus, wird nach Einschätzung von Manfred Paulenz der Klageweg beschritten.