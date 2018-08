Vor gut zwei Jahren, sagt Uwe Tellmann, wurden diese beiden Masten von der Bahn im Straßenseitenraum abgelegt und scheinbar vergessen. Auf seine Hinweise hatte das Unternehmen in der Vergangenheit nicht reagiert. (Brigitte Lange)

Als Anlieger der Bahnstrecke Bremen-Bremerhaven hat der Lübberstedter Uwe Tellmann in den vergangenen Jahren einiges erlebt. Beispielsweise war da die Erneuerung der Streckenanlage vor mehr als zwei Jahren. Im vergangenen Jahr kam dann die Lärmschutzwand. Beide Maßnahmen waren mit viel Unruhe verbunden. Gebracht, findet Tellmann, habe die Schutzwand allerdings wenig. Aber das ist ein anderes Thema. Was ihn mehr ärgert: „Ich meine, die Bahn sollte verantwortungsvoller mit ihrem Eigentum umgehen.“

Zwei gut acht Meter lange Masten aus Metall sind der Grund für diese Kritik. „Die sehen noch gut aus“, sagt Tellmann und schätzt: „So ‘ne Dinger sind teuer.“ Und trotzdem würden die beiden Masten seit der Streckenerneuerung im Seitenbereich der Straße Unter den Eichen liegen und langsam vom Grün überwuchert. „Nur wegen des rot-weißen Flatterbandes sind die überhaupt noch zu sehen“, meint der Lübberstedter.

Er habe deswegen schon mehrfach Mitarbeiter der Bahn, die wegen anderer Arbeiten vor Ort waren, angesprochen. Dabei habe er sich auch stets vergewissert, dass sie wirklich zum Bahn-Unternehmen gehörten. „Jedes Mal wurde mir gesagt, sie würden die Information weitergeben.“ Aber die Masten liegen noch immer neben seinem Grundstück. Auch nach mehr als zwei Jahren.

Auf der anderen Seite der Bahnlinie hinter der neuen Lärmschutzwand an einer Straße, die zum Raiffeisenmarkt führt, gibt es weitere Metall-Funde, wie Tellmann berichtet. „Da liegen noch zwei unbenutzte Eisenbahnschienen.“ Zumindest sähen sie unbenutzt aus, findet er. Die würden dort seit dem Bau der Lärmschutzwand vor sich hin rosten. „Auch auf die Schienen habe ich die Mitarbeiter hingewiesen.“ Aber die wurden ebenfalls bis heute nicht abgeholt.Damit nicht genug, wenige Schritte von den vergessenen und überzähligen Schienen entfernt verläuft offensichtlich ein Kanal im Erdreich. In seinem Innern liegen verschiedene Kabel. Versorgungsleitungen, wie Tellmann vermutet. Sie sind mit Telefon-Zeichen und Schriftzügen wie „Signal“ gekennzeichnet. Normalerweise durch dicke Betonplatten geschützt, liegen die Kabel nun auf einer Länge von mehreren Metern frei. Unbekannte haben die Platten zerschlagen. „So sieht das schon seit geraumer Zeit aus“, schimpft Tellmann. „Da kann jetzt jeder ran; das ist doch lebensgefährlich.“ Und auch darauf habe er Mitarbeiter der Bahn hingewiesen. Das Ergebnis war das gleiche: Nichts hat sich getan.

Ein ICE bei der Beschleunigung nach einem Halt im Bahnhof von Halle. Die Deutsche Bahn prüft offenbar ihre Züge im Kampf gegen Verspätungen schneller fahren zu lassen. Foto: Jan Woitas/ZB (dpa)

Früher, so bemerkt er, hätte er in diesen Fällen die Bahn direkt angerufen. Aber seit einigen Jahren sei das nicht mehr so einfach. Die letzten Male sei er so oft weitergereicht worden, dass er irgendwann im Nirgendwo gelandet sei und es aufgegeben habe. Deshalb sei er dazu übergegangen, die Mitarbeiter direkt anzusprechen.

Die Redaktion hat sich daraufhin an Egbert Meyer-Lovis, den Pressesprecher der Deutschen Bahn für den Bereich Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen gewandt. Per E-Mail kam nach neun Tagen seine Antwort: „Die Mängel werden kurzfristig behoben.“ Warum auf die Hinweise von Uwe Tellmann nicht schon früher reagiert wurde, wieso die Masten und Schienen über Monate und Jahre scheinbar vergessen im Seitenraum von Straßen lagen, konnte er nicht beantworten. Denn ihm sei nicht bekannt, mit wem der Anwohner gesprochen habe. Nun aber sollen die „Ersatz“-Schienen entfernt werden. Ob auch die Masten entfernt werden und der Kabelkanal geschlossen wird, ist seiner Antwort-Mail nicht eindeutig zu entnehmen. Uwe Tellmann wird die Angelegenheit aber sicher im Blick behalten.