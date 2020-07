Die Handwerker der Thüringer hatten sich zunächst dem einsturzgefährdeten Bereich im Westen der Osterholzer Friedhofsmauer gewidmet. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Der vom Osterholzer Friedhof seit einer Woche ausgehende Lärm, mit Hammer und Meißel verrichtetes Handwerk, dürfte Musik in den Ohren vieler Bürger sein. Die lang vorbereitete und noch länger sehnlichst erwartete Sanierung der Friedhofsmauer ist endlich in Angriff genommen worden. Die Facharbeiter der beauftragten Thüringer Fachfirma haben sich zunächst als Mauerspechte betätigt. Sie widmen sich vorrangig einem etwa sechs Meter umfassenden Teilstück am westlichen Ende des 84 Meter langen Bauwerks, das besonders marode war und bereits einen solchen Schiefstand angenommen hatte, dass es einzustürzen drohte. „Da war Handlungsbedarf. An der Stelle muss die Mauer ganz abgetragen und neu aufgebaut werden“, berichtet Georg Ziegler, Pastor und Vorsitzender des Vorstands der Kirchengemeinde St. Marien.

Die Friedhofsmauer ist denkmalgeschützt. Sie stammt aus dem Jahre 1788, wurde also noch zu Lebzeiten Jürgen Christian Findorffs errichtet, und deshalb muss sie so originalgetreu wie möglich restauriert werden. Nach Möglichkeit werden beim Wiederaufbau die alten Ziegel verwendet, ansonsten müssen sie nach alten Verfahrensregeln (“handgestrichen”) neu gebrannt werden. Und zwar im Klosterformat, das vermutlich im 12. Jahrhundert von Mönchen entwickelt wurde. Als Decksteine kommen die sogenannten Bischofsmützen zum Einsatz, so bezeichnet aufgrund der Formähnlichkeit mit der Mitra, der bischöflichen Kopfbedeckung. Sie werden in einem Sonderbrand in kleiner Stückzahl gefertigt, eine kostspielige Produktionsweise. Da die Mauer auf weiteren knapp 20 Metern ausgebessert und unter Verwendung von Muschelkalk neu verfugt wird, teilweise auch das Fundament stabilisiert werden muss, sind für das gesamte Projekt Kosten von 80 000 Euro veranschlagt.

Zu einem nicht geringen Teil sind sie über Spenden finanziert, was die Verbundenheit der Osterholzer Bürger mit diesem Monument ihrer Ortsgeschichte dokumentiert, die wiederum eng mit dem Namen Jürgen Christian Findorffs verknüpft ist. Was die Geldbeschaffung angeht, lobt Ziegler besonders das Engagement Luise Scholtisseks, die lange im Kirchenvorstand St. Mariens aktiv war und eine erfolgreiche Spendenaktion etabliert hat: mit aus Pappe handgefertigten Steinen, die je nach Größe für jeweils fünf oder zehn Euro zu erwerben waren. Der Clou bei den symbolischen Klinkern: An jedem Stein sind originale Reste verwitterter Klosterziegel befestigt. „Sie hat sich mit Herz und Geist hinter die Sanierung geklemmt“, sagt Ziegler. Davon unabhängig gab es weitere Hilfsaktionen, die der Finanzierung dienten. Auch das niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege und die Bingo-Umweltstiftung förderten das Projekt.

Das Amt für Bau- und Kunstpflege, Außenstelle Bremerhaven, übernimmt die Betreuung des Sanierungsvorhabens. „Der Abschnitt, wo die Mauer schief steht, wird in neuem Glanz erstrahlen. Wahrscheinlich kann Mitte August die Restaurierung schon ausgeführt worden sein“, hofft Ziegler. Der Geschäftsführer der ausführenden Firma – Denkmalplan, Gesellschaft für Bauwerksanierung aus der thüringischen Gemeinde Körner im Unstrut-Hainich-Kreis – habe ihm gegenüber bestätigt, dass die Erschütterungen, die der starke Verkehr durch die am Friedhof entlang führende Osterholzer Straße verursacht, den Zerfallsprozess der Mauer beschleunigt hat. Das leuchtet ihm ein. „Als sie entstanden ist, waren dort nur Pferdefuhrwerke unterwegs. Mit Vierzigtonnern war damals nicht geplant worden.“

Der Pastor vergisst auch nicht zu erwähnen, dass er glücklich sei, dass alle Beteiligten zur Lösung des Zielkonflikts um den Erhalt zweier Denkmäler beigetragen haben. Bei dem Zymbelkraut (Cymbalaria muralis), das sich auf dem Kalkmörtel zwischen den Backsteinen der Friedhofsmauer etabliert hat, handelt es sich um eine Rarität von naturkundlicher Bedeutung. Die Mauerblümchen wurden in die Liste der Naturdenkmäler des Landkreises Osterholz eingetragen.

„Die Pflanzen werden vorsichtig abgenommen und an anderer Stelle wieder eingepflanzt.“ Das Zymbelkraut werde sich an der sanierten Mauer wieder ansiedeln, versichert er, „glücklich darüber, dass mit der Anwendung des schonenden Verfahrens ein Weg gefunden worden ist, die unterschiedlichen Interessen zusammen zu bringen“.