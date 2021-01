Müll in der Landschaft ist nichts Neues. Allerdings ist die Zahl der illegalen Entsorgungsfälle im Kreisstadtgebiet während der Pandemie gestiegen, und auch Ritterhude registriert seit Längerem steigende Zahlen. (Michael Wilke)

Autoreifen im Wald, Einwegverpackungen im Straßengraben, gelbe Säcke voller Windeln und Essensreste. Das gibt es seit Jahren. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) Niedersachsen, beklagt jetzt allerdings, dass aktuell mehr Müll in der Natur landet und spricht von einer Vermüllung. Es sei ein Rückfall in unselige Zeiten wie vor 30 oder 40 Jahren, als Abfall oft sorglos in die Natur geworfen worden sei. "Darüber sollten wir doch längst hinweg sein!“, meint Rüdiger Wohlers, Nabu Niedersachsen. Die Mitarbeiter der Kreisstadt bestätigen seine Beobachtung.

„Ich kann zwar nicht sagen, wie viele Kubikmeter wir eingesammelt haben, aber im Sommer waren es zum Beispiel sehr viele 'Essen to go'-Verpackungen und Pizzakartons“, berichtet Kerstin Wilkens, Leiterin des städtischen Baubetriebshofes. Der Pumpelberg sei eine „schlimme Ecke“ geworden. Mit dem Leeren der öffentlichen Mülleimer sei es dort nicht mehr getan. Ihre Kollegen müssten in dem Gebiet die Einwegverpackungen einer großen Imbisskette absammeln. Das koste Zeit, die so nicht eingeplant sei. „Auch entlang der Auffahrt auf die B 74 landen die Einwegverpackungen“, sagt sie. Und der Parkplatz beim Allwetterbad sei ebenfalls eine Problemecke geworden. Selbst mehr Haushaltsmüll werde in die öffentlichen Papierkörbe gestopft. „Ich kann das nicht nachvollziehen“, so Wilkens. Schließlich sei vor der Pandemie das Artensterben und der Klimaschutz noch ein ganz wichtiges Thema gewesen. Aber jetzt?

Tobias Behncke berichtet Ähnliches für den Ritterhuder Baubetriebshof, dessen Leiter er ist. Allein im Ortskern und den umliegenden Ortsteilen sammele ein Mitarbeiter – einmal die Woche – in sechs Stunden drei Pritschen voll Müll ein. „Auf eine Pritsche passen etwa 1,5 Kubikmeter“, präzisiert er. Vieles sei davon aus Autos geworfen worden. Andere entsorgten gleich ihren Restmüll in die öffentlichen Mülleimer. „Seit elf Jahren beobachte ich das“, sagt er. „Es ist mehr geworden.“ Seinem Empfinden nach habe die Entwicklung aber bereits vor Corona begonnen. Und sie nehme zu.

In der Samtgemeinde Hambergen hat Henry Frerks, als Leiter des Bauamts für den Bauhof zuständig, diese Entwicklung nicht beobachtet. Zwar fänden sie immer mal wieder Müll in der Landschaft, aber nicht mehr als sonst.

Auch davon, dass größere Mengen Müll wie Reifen, Bauschutt oder Farbeimer während der Pandemie in der Natur entsorgt wurden, kann sein Kollege, Ordnungsamtsleiter Ingo Laschat, für die Samtgemeinde nicht berichten. In Ritterhude seien diese größeren Fälle sogar zurückgegangen, teilt die zuständige Abteilungsleiterin Genia Flock mit: „2019 mussten wir noch 18 Mal wilden Müll entfernen; 2020 nur 13 Mal.“ Jüngster Fall sei ein pinker Teppich, der am Hengstweg illegal entsorgt wurde. Flock: „Der ist weg.“ Auch in dem Fall war der Bauhof auf Kosten der Allgemeinheit im Einsatz. Weniger illegalen Müll sieht ebenfalls Kreisjägermeister Heiko Ehing derzeit in den Wäldern. Auch das eine Folge von Corona, glaubt er: „Im Moment sind von morgens bis abends Menschen im Wald unterwegs, da traut sich niemand illegal Müll zu entsorgen.“

Im Zuständigkeitsbereich von Osterholz-Scharmbeck scheinen die Menschen weniger Bedenken zu haben. „2019 hatten wir 55 Fälle illegalen Mülls“, berichtet der dortige Ordnungsamtsleiter Volker Pfeil. „2020 waren es 79.“ Darunter 40 Autoreifen. An öffentlichen Wegen seien mehrfach sogenannte Big Packs mit Bauschutt gefunden worden. Und immer wieder befüllten die Leute gelbe Säcke falsch, sodass die Abfall-Service Osterholz GmbH sie stehen lassen und der Bauhof sie einsammeln müsse. Die Kosten für die Mitarbeiter, den Lkw und die ordentliche Entsorgung dieses Mülls trage am Ende die Allgemeinheit. „Das ist äußerst unschön“, so Pfeil.

Auch der Landkreis muss regelmäßig illegal entsorgten Müll von seinen eigenen Flächen entfernen. „Dabei handelt es sich in den meisten Fällen um Haus- und Sperrmüll sowie Bauschutt“, sagt Kreissprecherin Jana Lindemann. 15.000 Euro seien dafür jährlich eingeplant. Allerdings: Eine Steigerung oder Veränderung der illegal entsorgten Abfälle habe der Landkreis seit Pandemie-Beginn nicht registrieren können.

Wer seinen Müll illegal in der Landschaft entsorgt, begeht „in bestimmten Fällen eine Straftat, die strafrechtliche Ermittlungen von Polizei und Staatsanwalt mit sich bringt“, teilt Landkreissprecherin Jana Lindemann auf Nachfrage der Redaktion mit. In einem solchen Fall könne eine Geldstrafe oder ein Bußgeld von bis zu 100.000 Euro verhängt werden. Wenn der Landkreis Hinweise auf den Verursacher erhalte oder ihn ausfindig mache, stelle er Strafanzeige. Über das Strafmaß entscheide dann das zuständige Gericht.

Die Chance, dass die Behörden den Eigentümer des Wildmülls ermitteln, ist zwar nicht besonders groß. Daher sei der Landkreis immer über konkrete Hinweise von Bürgern auf die Verursacher dankbar, so Lindemann. Trotzdem gebe es immer mal den Fall, dass sich unter dem Müll ein Briefumschlag oder ein Überweisungsträger findet. In Ritterhude habe es solch einen Fall 2020 gegeben, teilt die Hamme-Gemeinde mit.

Ist der Verursacher jedoch nicht ausfindig zu machen, so muss der Eigentümer der Fläche, auf der der Müll illegal abgeladen wurde, für die Entsorgung aufkommen. Das gilt nicht nur für kommunale Flächen, sondern auch für privaten Grund, weist der Landkreis hin.