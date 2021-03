Wegen der Einfuhr von Betäubungsmitteln musste sich ein 36-jähriger Kreisstädter vor dem Schöffengericht verantworten. (David-Wolfgang Ebener)

Osterholz-Scharmbeck. Für Verteidiger Arif Kaya stand von Anfang an fest, dass sein Mandant unschuldig ist. Angeklagt war der 36-jährige Kreisstädter, Betäubungsmittel (BTM) in nicht geringer Menge aus den USA eingeführt zu haben. Konkret handelte es sich um Cannabisharz und Marihuana mit einem Gehalt von 363,9 Gramm Tetra-Hydro-Cannabinol (THC). Beides war in einem Paket abgeschickt worden. Wenn die Grenze von 7,5 Gramm THC in der Pflanze überschritten wird, spricht das Gesetz von einer nicht geringen Menge. Das THC sorgt für die berauschende Wirkung und Effekte wie Entspannung und Schmerzlinderung. Der Straßenverkaufswert für ein Gramm Marihuana beträgt derzeit um die zehn Euro.

„Er hat nichts bestellt, und er hat nichts davon gewusst. Man solle das zurücksenden, geht aus dem E-Mail-Verkehr hervor“, hielt Kaya vor dem Schöffengericht der Anklage entgegen. Der Angeklagte selbst nahm das Recht in Anspruch, keine Angaben zu machen. Das überließ er komplett seinem Anwalt. Ein Bekannter des 36-Jährigen hatte nach den Worten des Verteidigers die Bestellung aufgegeben. „Als sich dann der Zoll gemeldet hat, hat er zu seinem Bekannten gesagt: ´Ich mache da nicht mit´.“

Zu der Zeit, so Kaya, habe der Kreisstädter noch Probleme mit Drogen gehabt. „Er hat sich dann zu einer Therapie angemeldet und die abgeschlossen.“ Eine entsprechende Bestätigung legte der Anwalt im Verlaufe des Prozesses vor. Aus dem Entlassungsbericht geht hervor, dass der 36-Jährige die Rehabilitationsmaßnahme „regulär und arbeitsfähig“ abgeschlossen hat. Zudem habe er sich von seinem damaligen Umfeld losgesagt, sagte der Rechtsanwalt.

Wegen des Fundes war es zu einer Hausdurchsuchung bei dem Kreisstädter gekommen. Strafrichterin Johanna Kopischke verwies darauf, dass dabei das Mobiltelefon des Angeklagten beschlagnahmt worden sei. Aber in den Chat-Verläufen seien keine Hinweise gefunden worden, dass eine Bestellung aufgegeben und Rechnungen bezahlt worden seien. Nur ein von einem anderen Handy abfotografiertes Foto mit Paketaufkleber entdeckten die Ermittler. Das BTM-Paket war auf dem Flughafen Köln-Bonn vom Zoll entdeckt worden. Eine Zollbeamtin von dort sagte als Zeugin aus. Angemeldet worden sei ein Herrenmantel, so die Frau. Der habe sich aber bei der „stichprobenartigen Kontrolle“ als Marihuana und Cannabisharz entpuppt. Das war Mitte Dezember 2019.

Als weiteren Zeugen hatte das Gericht einen 57-jährigen Zollbeamten geladen. Er hatte unter anderem mit Kollegen die Hausdurchsuchung Mitte Februar 2020 durchgeführt. Der Mann sagte aus, dass ihm der Vater des Angeklagten gesagt habe, dass sein Sohn gar nicht genug Geld habe, um sich reichlich mit Cannabis und Marihuana einzudecken. Auch habe der Vater den Zoll wissen lassen, dass sein Sohn „stark BTM-abhängig“ sei.

Für die Staatsanwältin stand fest, dass der Kreisstädter eine unerlaubte Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge veranlasst hatte. „Das ist auch nicht ein minder schwerer Fall, auch nicht nur Beihilfe. Zu Ihren Gunsten spricht, dass Sie noch nicht vorbestraft sind“, so die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer in Richtung des Angeklagten. Sie beantragte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten. Freiheitsstrafen ab zwei Jahren können nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden.

Der Rechtsanwalt wiederholte weitgehend seine Aussagen zu Prozessbeginn. „Ich sehe auch keinerlei Beihilfshandlung, dass er bewusst seine Adresse zur Verfügung gestellt hat“, sagte er über seinen Mandanten. Der Verteidiger hob dabei den Grundsatz des Strafrechtes „in dubio pro reo“, im Zweifel für den Angeklagten, hervor. Womit Kaya indirekt für einen Freispruch plädierte, ohne dies ausdrücklich auszusprechen.

Das Schöffengericht folgte dem und sprach den 36-Jährigen von dem Vorwurf der unerlaubten Einfuhr von BTM frei. Es habe zwar Indizien gegeben wie das Paket, wie die Wohnadresse, einen „ominösen Sendungsbeleg“, sagte die Vorsitzende in ihrer Urteilsbegründung. „Aber es wurde nichts aufgefunden, was auf einen Einfuhrhandel hinweisen konnte.“ Da seien „mehr Fragezeichen als Klarheiten“. Insofern gelte in diesem Fall der Grundsatz „in dubio pro reo“.

Zur Sache

Schöffengericht

Bei jedem Amtsgericht in Deutschland gibt es ein Schöffengericht. Es ist besetzt mit einem Berufsrichter und zwei ehrenamtlichen Laienrichtern, die einen anderen Beruf ausüben. Es gibt Fälle, in denen die zu verhandelnde Sache von besonderem Umfang ist. Dann kann ein weiterer Berufsrichter hinzugezogen werden: das ist das erweiterte Schöffengericht. Das Schöffengericht ist zuständig für die Fälle der sogenannten mittleren Kriminalität und immer dann, wenn die Straferwartung zwischen zwei und vier Jahren Freiheitsstrafe liegt. In der Regel geht es daher vor dem Schöffengericht um Verbrechen oder um Fälle, wo die Straferwartung bei mindestens zwei Jahren liegt. Daneben gibt es das Jugendschöffengericht. Es wird tätig, wenn eine Jugendstrafe zu erwarten ist. Es ist grundsätzlich mit zwei Schöffen sowie einem Berufsrichter besetzt. Am Osterholzer Amtsgericht ist Johanna Kopischke Strafrichterin, Inken Tittel Jugendrichterin.