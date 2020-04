Eine Brachfläche auf den Truper Blänken. (Maximilian von Lachner)

Landkreis Osterholz. Für die Truper Blänken ist ein neues Naturschutzgebiet geplant. Der Landkreis Osterholz will die mehr als 30 Jahre alte Verordnung, die bisher für 216 Hektar gilt, an geltendes EU-Recht anpassen. Die künftigen Bestimmungen sollen auch auf 260 Hektar des angrenzenden Landschaftsschutzgebiets ausgedehnt werden. Zusammen mit weiteren FFH-Zonen und Arrondierungsflächen, von denen die Hälfte in Privatbesitz ist, soll bis Ende des Jahres ein 492 Hektar großes Schutzgebiet entstehen.

Gegen die Stimme der Bündnisgrünen Dörte Gedat empahl der Ausschuss für Umweltplanung vor Beginn der Sitzungspause, den Entwurf ins öffentliche Beteiligungsverfahren zu geben. Gedat begründete ihre Ablehnung damit, die Auflagen vor allem für die Landwirtschaft gingen nicht weit genug. So soll auf Grünland der Einsatz von Glyphosat und anderen Pflanzenschutzmitteln weiterhin möglich bleiben, wenn unerwünschte Kräuter Überhand nehmen und die Behörde ihr Okay gibt. Gedats Antrag, nur eine mechanische Beseitigung zu erlauben, scheiterte an der Stimme von Kurt Klepsch (SPD), der im Gegensatz zu seinen Parteifreunden mit der CDU für den Verwaltungsentwurf votierte.

Planungsdezernent Dominik Vinbruck erklärte, die Vorschriften für die Truper Blänken sollten die Richtung der zuletzt erlassenen Verordnungen fortsetzen. Um zügig fertig werden zu können, wie es die EU vorgibt, werde er nun keine Grundsatzdebatte über Glyphosat mehr führen. Vinbruck hatte zusammen mit Amtsleiter Johannes Kleine-Büning die geplante Verordnung zuvor in groben Zügen vorgestellt. Sie zielt unter anderem auf die „Erhaltung oder Wiederherstellung eines für Niederungen typischen Wasserregimes“. Kleine-Büning betonte, das sei per Naturschutz „nur begrenzt umsetzbar“, denn der ehemalige Blänken-Bereich liege infolge großräumiger Bewirtschaftung mittlerweile beinahe auf einer Erhebung und sei jedenfalls der Austrocknung ausgesetzt.

Der Charakter der offenen bis halboffenen Niederungslandschaften solle aber erhalten bleiben, andernorts auch die naturnahen, feuchten Birken- und Erlenbruchwälder sowie die extensiv unterhaltenen Gräben und Fleete mit ihrer artenreichen Ufer- und Wasservegetation. Ein weiteres Erhaltungsziel für die Truper Blänken betrifft die Ästhetik des Landschaftsbilds als Anreiz für Erholung und Naturerleben. Zudem prägt „artenreiches Grünland vorwiegend feuchter Standorte“ das Gebiet, und in dem Punkt, so der Leiter des Naturschutzamts, gebe es „echte Interessenkonflikte mit der Landwirtschaft“. Teils werde an den Truper Blänken extensiv gewirtschaftet, teils auch recht intensiv. „Wir werden uns sehr zu bemühen haben, diese Dinge unter einen Hut zu bringen“, gab Kleine-Büning unumwunden zu. Die Verwaltung plane eine Unterredung mit den hauptbetroffenen Eigentümern, denn die Verordnung betreffe – anders als im GR-Gebiet – ganz überwiegend Privatland. Nach der Sommerpause werde über die eingegangenen Bedenken und Stellungnahmen im Fachausschuss entschieden.

Neben ihrem Antrag auf ein kategorisches Pestizidverbot gab Dörte Gedat schon jetzt einige Anregungen zu Protokoll. So solle zum Schutz der Wildbienen das Aufstellen von Bienenkörben reglementiert werden. Für die sogenannte Schlitzsaat sollten zudem regionale Pflanzenarten vorgeschrieben werden, so die Grüne weiter. Auch empfehle sie, zum Schutz der Uferbereiche, das Grabenräumgut nicht am Gewässerrand zu deponieren, sondern auf den angrenzende Flächen zu verteilen. Löblich sei das Verbot von Bleischrot bei der Jagd; bleihaltige Munition müsse jedoch generell verboten werden, weil ein freiwilliger Verzicht bisher nicht funktioniere.

Megr Flexibilität gefordert

Der Biologe Hans-Gerhard Kulp, der auf Vorschlag der Grünen dem Ausschuss als beratendes Mitglied angehört, forderte zudem eine flexiblere Handhabe des ersten Mahdzeitpunkts. Im bisherigen Naturschutzgebiet darf nicht vor dem 15. Juni gemäht werden, der neue Entwurf sieht flächendeckend den 15. Mai vor. Einige Wiesenvögel bringe dies mit ihrem Gelege in Gefahr, andere Bodenbrüter wiederum bräuchten eher die freie Sicht auf kurz gemähten Flächen. „Die Gesamtheit der Arten profitiert davon aber nicht“, warnte Kulp. Optimal wäre eine weniger starre Handhabe mit vorheriger Begutachtung, ob und wo gebrütet werde. „Dann kann eine Freigabe für den Landwirt sogar vor dem 15. Mai erfolgen.“

Der Querdenker-Abgeordnete Claus Jürgen Tietjen nickte zustimmend und erkundigte sich nach den Folgen für den Erschwernisausgleich, wenn nun der Mahdzeitpunkt vorverlegt werde. Johannes Kleine-Büning erwiderte, das komme auf die Bewirtschaftung im Einzelfall an. Für einige Eigentümer sei der 15. Mai eine Erleichterung, die den Förderanspruch schmälern könnte; bei anderen könnte es umgekehrt oder unerheblich sein. „Das muss man intensiv besprechen, denn es gibt da starre Vorgaben.“ Daher sei auch die von Hans-Gerhard Kulp geforderter Flexibilisierung „aus formalen Gründen ein Problem“. Inhaltlich laufe der Biologe offene Türen ein.

Jürgen Schindler, der als Sprecher der Osterholzer Jägerschaft auf Vorschlag der CDU im Ausschuss mitberät, hielt Dörte Gedat entgegen, es gebe keine waidgerechte Alternative zu Blei. „Staaten mit Bleiverbot sind wegen des Tierwohls davon wieder abgerückt.“ Überflüssig sei es auch, die Jagd auf Krickente und Rebhuhn in den Zeiten zu verbieten, die gemäß Jagdrecht eigentlich zulässig sind. Die Krickente habe ohnehin bereits ganzjährig Schonzeit und das Rebhuhn werde schon seit 15 Jahren freiwillig nicht mehr bejagt, weil die Bestände schrumpfen.

Johannes Kleine-Büning sagte, das Ganze gleiche einer letztlich müßigen Henne-Ei-Diskussion. So ließe sich den Verordnungsgegnern ja auch entgegenhalten: „Wenn Ihr ohnehin freiwillig verzichtet, warum seid Ihr dann gegen ein Verbot?“ Für die Verwaltung sei es wichtig, die Linie vergleichbarer Verordnungen nun auch in den Truper Blänken fortzusetzen.