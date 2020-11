Der Baubeginn zur Modernisierung der Berufsbildenden Schulen wurde bereits mehrfach verschoben. Die allgemeine Preissteigerung auf dem Bausektor lässt das Projekt beständig teurer werden. (Maximilian von Lachner)

Landkreis Osterholz. Lange haben Landkreis und Schulvorstand an einem pädagogischen Konzept für Umbau und Erweiterung der Berufsbildenden Schule BBS geplant. Erst im zweiten Anlauf konnten per Ausschreibung dann endlich vier verschiedene Planungsbüros gefunden werden (Architektur, Bau, Technik, Außenanlagen). Doch noch immer ist nicht klar, wann genau die millionenschwere Sanierung am Standort Am Osterholze beginnt. Und erst danach kann die Schule auf den Altbau an der Bahnhofstraße verzichten. Anfangs war mal von Baubeginn Sommer 2017 die Rede. Als Beginn für einen ersten Bauabschnitt nannte der Leiter des Amtes für Immobilienmanagement, Thore Meyer, jetzt „voraussichtlich 2022, frühestens im Sommer“.

Sah der Grundsatzbeschluss des Kreistags im Sommer 2016 zunächst eine kontinuierliche Anpassung der Baupläne an Bedarf und Schülerzahlen und viele Bauabschnitte vor, so favorisiert Meyer inzwischen einen möglichst umfangreichen ersten Abschnitt auf dem Gelände Am Osterholze. Im Finanzausschuss des Kreistags informierte er über enorme jährliche Baukostensteigerungen, die im Haushaltsplan abgebildet werden müssen. Die momentane Zielzahl lautet 53,5 Millionen Euro, inklusive der Planungsleistungen, für die im April die Aufträge erteilt wurden. Restlos durchfinanziert sind die Investitionskredite noch nicht.

Die Auftragsbücher von Planern, Lieferanten und ausführenden Betrieben sind Meyer zufolge trotz Corona weiterhin gut gefüllt, sodass er von drei bis fünf Prozent jährlichen Kostensteigerungen ausgehe. „Darum ist der Termin in aller Vorsicht zu betrachten“, so der Immobilienmanager und setzte hinzu: „Wir setzen alles daran, ihn einzuhalten.“ Der Grünen-Abgeordnete Harm Bruns meldete Zweifel an und bemerkte trocken: „Da drücke ich die Daumen.“

Bernd Rugen von den Linken ließ sich von Meyer bestätigen, dass dem Projekt zumindest coronabedingte Verzögerungen bisher erspart geblieben seien. Der Leiter des Amtes für Immobilienmanagement mutmaßte, das liege wohl auch an der Betriebsgröße der breit aufgestellten Auftragnehmer (den Zuschlag erhielten die Osnabrücker Planungsbüros Graw und PBR Rohling AG sowie die Hamburger Bauingenierure von Weber Poll und die Landschaftsarchitekten der WES GmbH, Anm. d. Red.).

Der SPD-Abgeordnete Kurt Klepsch hinterfragte unterdessen den Ansatz von stolzen 8,7 Millionen Euro Planungskosten. Landrat Bernd Lütjen konterte knapp: „Wir bauen da ja keine kleine Garage.“ Anvisiert werden ein Umbau von rund 9900 Quadratmeter Nutzfläche am Hauptsitz, der damit also beinahe vollständig umgekrempelt werden soll, sowie ein Zubau von rund 7000 Quadratmetern. Die neuen Bauten sollen nach gegenwärtiger Planung vorrangig realisiert werden, und zwar in sogenannten Clustern oder Lernbereichen.

Thore Meyer sekundierte: „20 bis 25 Prozent der Bausumme sind schon heftig, aber auch keine Seltenheit.“ Der Landkreis habe nun mal keine günstige Position, denn er könne Honorare nicht frei vereinbaren. Die öffentliche Hand ist an Richtlinien wie die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) gebunden. Im ersten Anlauf der Ausschreibung 2018 hatte sich überhaupt gar kein Planer gemeldet. Dabei hatte der Landkreis die erste Kostenschätzung von 2015 bereits auf 40,3 Millionen Euro für die Herstellung angehoben.

Meyer bekräftigte jetzt, wenn man 2022 loslegen könne, dürften die nun kalkulierten 53,5 Millionen Euro auch ausreichen. Bis einschließlich 2024 ließen sich davon nach heutigem Stand 48,5 Millionen Euro im Kreishaushalt darstellen, was für einen guten ersten Aufschlag allemal reichen sollte – der Rest wäre dann eben erst in den Folgejahren zu finanzieren.