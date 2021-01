Landkreis Osterholz. Wer ins Homeoffice wechselt, muss mit steigendem Wasser- und Energieverbrauch rechnen. Klingt simpel, doch aus Sicht der Osterholzer Stadtwerke ist die Sache komplizierter. Wegen der Mehrkosten hat der Gesetzgeber seit Corona die Absetzbarkeit für häusliches Arbeiten zwar erleichtert. Doch die finanziellen Folgen, sagt Stadtwerke-Sprecher Jürgen Möller, dürften von Haushalt zu Haushalt sehr unterschiedlich und kaum zu beziffern sein.

Auf der anderen Seite fallen nämlich – zum Nachteil ganzer Branchen – für die Kunden auch einige Ausgabeposten weg, sagt Möller, den wir um ein Lagebild gebeten hatten. Er zählt auf: Kneipen und Restaurantbesuch, Partys und Feiern, Kultur und Konzerte, Urlaub und Benzin, Friseurbesuch und Shopping-Tour. „Jeder verzichtet gerade auf etwas anderes; andere haben sowieso nur die Mittel für das Allernotwendigste und können sich nichts bis nur sehr wenig leisten.“

Auch ohne Lockdown empfehle es sich, die häuslichen Zählerstände im Blick zu behalten und von Zeit zu Zeit zu vergleichen. „Bei Veränderungen kann der Kunde gerne seinen monatlichen Abschlag nach Absprache mit uns anpassen“, sagt Möller. Manches werde aber auch überschätzt. Die Heizung laufe in den meisten Fällen wohl unverändert im Normalbetrieb weiter. „Natürlich verbraucht man jetzt Wasser für den Kaffee daheim und auch der Laptop benötigt Strom.“ Andererseits könne man auch wie folgt rechnen: Für einen Kaffee zum Mitnehmen, den man sich nun vielleicht seltener gönne, bezahlt man so viel wie für einen Kubikmeter Trinkwasser (ohne Zähler und Entsorgung). Die Menge von einem Kubikmeter, also 1000 Liter, reicht für 4000 „Coffee to go“.

Fünf Prozent mehr Wasser geliefert

Schwerer ins Gewicht fällt da schon die Schließung von Sporthallen, Fitnessstudios und Schwimmbädern. Die Folge: Es wird nun mehr zu Hause geduscht. Bei den Wasserversorgern spricht man von sogenannten Duschspitzen beim Verbrauch, die nun später am Morgen liegen, weil der Weg zur Arbeit wegfällt. Für den Gesamtverbrauch im Privathaushalt macht das letztlich aber keinen Unterschied, ganz im Gegensatz zu den trockenen Sommermonaten. „Da planschten die Familien im Garten, und Rasen und Pflanzen erhielten bestes Trinkwasser.“ Insgesamt hätten die Osterholzer Stadtwerke 2020 etwa fünf Prozent mehr Wasser geliefert als im Vorjahr.

Beim Strom hingegen sorgten die Einschränkungen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens dafür, dass die Stadtwerke unterm Strich weniger Kilowattstunden verkauften als 2019. Aus Verbrauchersicht gilt so oder so: Wenn Arbeit, Schule, Ernährung, Sport und Unterhaltung über längere Zeit nahezu komplett in den eigenen vier Wänden stattfinden, dann hat das Folgen fürs Portemonnaie - selbst wenn es bei den Fahrtkosten allerhand zu sparen gibt. Möller veranschaulicht die Größenordnungen: Eine Kilowattstunde Strom kostet bei den Stadtwerken im teuersten Tarif, der Grundversorgung, 29,7 Cent (zuzüglich Zähler). Das reiche – je nach Gerät – für durchschnittlich 50 Stunden Laptop-Betrieb oder zwölf Stunden Desktop-PC.

Jürgen Möller, Stadtwerke. (lod)

Je eine Kilowattstunde reicht auch für rund 70 Tassen heißen Kaffee zu Hause, einmal Essen kochen für vier Personen oder sieben Stunden Bildschirm-Unterhaltung. Der Stadtwerke-Sprecher betont: TV-Geräte, Computer und Spielekonsolen haben einen beachtlichen Anteil am privaten Stromverbrauch. Zudem führt das Streamen auch zu einem massiven Stromverbrauch in den Rechenzentren. Umweltbewusste Sparfüchse sollten es mit einer niedrigeren Video-Auflösung versuchen, empfiehlt Möller.

Neben der Unterhaltungselektronik haben die großen Haushaltsgeräte den größten Anteil des Stromverbrauchs. Mit effizienteren Geräten, dem Einsatz von Standby-Funktion sowie Mehrfachsteckdosen mit Abschaltfunktion lasse sich der Verbrauch spürbar auch im Sinne der Umwelt senken. Bei Wohnhäusern gehören ferner alte Heizungspumpen zu den großen Energieverschwendern. Nicht von ungefähr hätten die Berater im Vorjahr mehr als 170 Hausbesitzern zu einer neuen, klimaschonenderen Erdgasheizung verholfen. Diese Rundum-Sorglos-Wärmepakete sind für den Versorger ein wachsendes Geschäftsfeld.

Das gesamte Netz und die technischen Anlagen der Stadtwerke seien für die gegenwärtigen Nutzungsveränderungen gut ausgerichtet, betont der Sprecher. Ver- und Entsorgung hätten auch im Pandemiejahr zuverlässig funktioniert. Neubauten bekamen rechtzeitig ihre Anschlüsse, und die Erdgasumstellung in Ritterhude und dem Süden der Kreisstadt kam zeitgerecht voran.

Die persönliche Begegnung werde von den meisten Menschen vermisst, wenn sie ins Homeoffice wechseln, weiß auch Jürgen Möller. Und ein Feierabendbier im Video-Meeting könne das nun mal nicht ersetzen. Wer dabei aber mit den Energiekosten hadert, solle sich auch die Vorzüge vergegenwärtigen: „Homoffice bedeutet, dass ich weiter beschäftigt bin, dass gewohnte unternehmenswichtige Prozesse weiter funktionieren, dass ich zum Überleben und Erfolg des Unternehmens weiter beitragen kann und somit auch mein Einkommen weiter gesichert ist.“ Nicht zuletzt spiele der gesundheitliche Aspekt eine Rolle, findet der Sprecher: Risikopatienten seien daheim einfach besser geschützt als in der Firma und alle Telearbeiter verringern ihre sozialen Kontakte deutlich. Das sei in Corona-Zeiten nun mal essenziell.