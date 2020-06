Frank Wolf ist einer von rund 50 Baumsachverständigen in Deutschland. Oft kann er schon an den freigelegten Wurzeln sehen, ob ein Baum noch standsicher ist. (CARMEN JASPERSEN)

Grasberg. Frank Wolf packt die Probleme an der Wurzel – so denn noch genug von ihr vorhanden ist. Das festzustellen ist seine Aufgabe. Der Delmenhorster ist Baumsachverständiger, einer von rund 50 bundesweit. Zurzeit ist er sozusagen Stammgast in Grasberg. Wie berichtet hat es dort bei Erdarbeiten zur Verlegung von Glasfaserleitungen für den Internetausbau reichlich Kleinholz in sensiblen Bereichen gegeben: Eine Tiefbaufirma hat massenhaft die Wurzeln von Straßenbäumen durchtrennt. 27 Birken in Huxfeld und Neu-Rautendorf mussten in den vergangenen Wochen deswegen schon umgelegt werden, sie waren nicht mehr standsicher.

Der Verdacht, dass noch mehr Gehölze irreparabel angeknackst sind, liegt nahe. Deswegen hat die Gemeinde Grasberg Wolf beauftragt, weitere Bäume an den Straßen, an denen der offenbar wenig zimperliche Bautrupp im Einsatz war, zu überprüfen. Am Huxfelder Damm ist Frank Wolf an diesem regnerischen Junimorgen im Einsatz. Auch die Baufirma, die wohl für die Schäden geradestehen muss, hat ein paar Arbeiter entsandt, die helfen sollen, die Wurzeln freizulegen. Wolf muss ein wenig grinsen, wie sie unter einer Plane, die an ihrem Laster befestigt ist, die Löcher wieder öffnen, die sie vor ein paar Monaten geschlossen hatten. Der 50-jährige Experte ist begeisterter Surfer, ihm können Wasser und Wind nicht so viel anhaben. Er rückt die Mütze gerade und greift lieber selber zum Spaten, um zu zeigen, wo die Problemzonen liegen.

Unsichtbare Wurzelschäden

Tief graben muss er nicht, nach 20 Zentimetern ragen die gekappten Wurzelreste hervor, keinen Meter vom Stamm der rund 40 Jahre alten Birke entfernt. An den alten Moorstraßen stehen die Bäume dicht an den Gräben, sodass sie nicht in alle Richtungen wurzeln können. „Ein Baum gestaltet sich optimal“, sagt der Experte. „Er baut so viel Material an wie notwendig, aber auch nicht mehr als erforderlich.“ Jeder Baum hat verschiedene Wurzeln: kleine Verästelungen, die für Wasser- und Nährstoffzufuhr sorgen, und stärkere, die den sicheren Halt garantieren. Sind diese gekappt, sei der Baum nicht zwangsweise in seiner Vitalität beeinträchtigt. Ein Grund, weswegen man einem Baum einen Wurzelschaden nicht unbedingt ansehe, weiß Wolf. Der Baum bekomme weiter alles, was er brauche. Nur beim nächsten Sturm, da würde er vielleicht umknicken. Oder beim übernächsten oder doch erst in ein paar Jahren, wenn durch die verletzten Wurzeln Pilze und Fäulnis weiteren Schaden angerichtet haben.

Eine grobe Faustregel besagt, der vierfache Durchmesser des Stammfußes ergibt das „statisch wirksame Wurzelfundament“. Heißt also, eine 50 Zentimeter dicke Birke braucht mindestens einen zwei mal zwei Meter großen Ballen. Jenseits dessen liegt das, was Wolf die „Versagenskante“ nennt.

In diesem Fall aber muss man gar nicht weiter rechnen, der Schaden so dicht am Stamm ist eindeutig, der Baum hat keinen Halt mehr. Die Kräfte, die hier wirken, sind enorm: Bei der rund 18 Meter hohen Birke schätzt Wolf den Schwerpunkt in rund zehn Metern Höhe. Die Windlast, die dort auf den Baum trifft, potenziert sich um diesen Faktor: Wirkt oben eine Tonne, müssen die Wurzeln unten zehn Tonnen halten. Das entspricht in etwa dem Gewicht von zwei ausgewachsenen Elefanten. Ein Birke benötigt dafür lediglich eine Starkwurzel von rund fünf Zentimeter Dicke. Und die ist schnell durchtrennt. Ein intakter Baum hält einem Orkan mit Windgeschwindigkeiten von etwa 120 Kilometern pro Stunde stand, darüber hinaus ist von vielen Faktoren abhängig, ob er fällt oder nicht. Solche Belastungen kann der Baumsachverständige simulieren. Dazu werden verschiedene Sensoren und ein starkes Seil am Baum befestigt. Mit einer Winde wird der Zug vorsichtig erhöht und die Messergebnisse zeigen, ob sich der Stamm dehnt oder nicht. Ein gesunder Baum reagiert mit der Elastizität seiner Fasern, die die Sensoren messen: Er neigt sich und geht, nachdem die Last entfernt wurde, wieder in die Ausgangsstellung zurück. Ein geschädigter Baum gibt an den Wurzeln nach und bleibt danach schief.

Solche Methoden sind relativ neu, und Frank Wolf hat sie selbst mit seinen Kollegen entwickelt. An Bäumen, die sowieso gefällt werden sollten, haben sie getestet, wie weit sie gehen können. Einmal im Jahr treffen sich die Baumsachverständigen und tauschen sich aus, sie sind in der Independent Tree Expert Group (ITEG) organisiert. Denn auch nach 20 Jahren Berufserfahrung kommen Wolf noch immer Fälle unter, die ihn rätseln lassen. Er sei „von Natur aus Landschaftsarchitekt“, sagt er, und arbeitete in einem großen Gartenbauunternehmen in Bremen. Als dort der bisherige Baumsachverständige in Ruhestand ging, übernahm er dessen Funktion. Er erwarb zusätzliche Qualifikationen und ist heute von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen „öffentlich bestellt und vereidigt“. Seit 2003 gibt es in Göttingen sogar einen Studiengang für Baumpflege, die Arboristik.

Wolf findet, fünf, besser zehn Jahre Berufserfahrung seien notwendig, sonst tendiere man schnell zu „Angstfällungen“. Denn oft gehe es in Gerichtsprozessen, zu denen er regelmäßig als Gutachter geladen wird, um Haftungsfragen und damit ums Geld – und darum geht es auch in Grasberg. Ein Baum hat einen Wert und auch für dessen Ermittlung gibt es wissenschaftliche Methoden. Der Zeitwert nimmt hier, anders als beim Neuwagen, eher zu als ab. Außerdem spielt eine Rolle, wo ein Baum steht. Eine stattliche Birke sei mit 1500 bis 2500 Euro zu beziffern, berichtet Wolf. Bei den rund 100 Bäumen, die er allein am Huxfelder Damm begutachtet, kann also im schlimmsten Fall ein Sachschaden von einer Viertel Million Euro zusammenkommen. Eine ganze Menge Holz.