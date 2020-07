Mit Maske in der Linie 4: Nach wie vor müssen Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr einen Mund-Nasen-Schutz tragen. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Wenn es um das Tragen von Masken geht, hat jeder seine eigene Meinung. Für die einen bringt der Mund-Nasen-Schutz nichts im Kampf gegen das Corona-Virus, andere meinen, wenigstens ihr Gegenüber vor Covid 19 schützen zu können, und wiederum andere hoffen, dass die Maske sie auch selbst vor Ansteckung bewahrt. Unstrittig ist hingegen, dass es nach wie vor eine Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Läden gibt. Nicht alle halten sich daran. Empfohlen wird die Maske in den Schulen, aber jede Bildungseinrichtung geht anders damit um. Die Maskendiskussion hat also viele Gesichter.

Ute Gartmann von der Buchhandlung Schatulle beispielsweise lobt ihre Kunden. „Die Leute sind sehr diszipliniert. Es stört sie nicht so sehr die Maske, als vielmehr das Virus.“ Man müsse genauer hinhören, denn die Maske mache Sprache schwerer verständlich. „Wenn wir telefonieren, nehmen wir den Mundschutz ab“, sagt sie. Die Buchhandlung ist relativ groß. „Die Kunden achten darauf, wie viele Leute schon im Geschäft sind und warten zur Not einen Moment vor der Tür“, berichtet Ute Gartmann. Jetzt planen die Buchhändlerinnen das zweite Halbjahr. Es sollen wieder Veranstaltungen angeboten werden – „aber alle im Einklang mit den Vorschriften des Gesundheitsamtes“, betont Gartmann.

Gleich nebenan im ALECO BioMarkt kann die stellvertretende Filialleiterin Saskia Richter auch überwiegend Gutes berichten. „Die allermeisten Kunden sind verständnisvoll.“ Alle trügen Maske, doch es mache sich gelegentlich schon mal Unmut breit. „Seit wir unseren kleinen Bistro-Bereich mit größeren Abständen wieder geöffnet haben, mussten wir hin und wieder die Kunden bitten, nicht so eng zusammenzustehen“, sagt Richter.

Im „Weinstein“ freut sich Traudel Bühler über ihre netten, maskentragenden Kunden: „Die Atmosphäre bei uns ist entspannt. Wir haben das Privileg, viel Platz zu haben.“ Für Brillenträger seien die Masken zugegebenermaßen beschwerlich, und im Verkaufsgespräch stelle sich die Maske als hinderlich heraus, da die Mimik nicht mehr erkennbar sei. Vielleicht seien es die erlesenen Weine und Spezialitäten des „Weinstein“, die zur Gelassenheit der Kunden beitrage. „Eine Kundin war ganz verstört, dass sie ihre Maske vergessen hatte. Sie ist gegangen, und später noch einmal mit Maske zurückgekommen“, erzählt Traudel Bühler.

Im famila-Markt in Buschhausen sorgt sich Marktleiter Folke Hansen besonders um seine Mitarbeiter. „Deshalb bin ich sehr froh über unsere Kunden. Sie tragen alle ihre Masken und halten die nötigen Sicherheitsabstände ein – wir haben keine Probleme“, sagt er. „Wir können nur begrüßen, dass die Kunden so vernünftig mit der Situation umgehen – denn wir sind wohl noch lange nicht damit durch“, mutmaßt Hansen. Von ihm aus sollte die Maskenpflicht – wiewohl lästig – noch eine Weile Bestand haben.

Wer allerdings mit Bahn oder Bus unterwegs ist, könnte den Eindruck bekommen, dass mehr und mehr Menschen ohne Maske unterwegs sind. Dabei ist die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr in den Verordnungen von Land und Landkreis festgehalten. Der Sprecher der Bremer Straßenbahn AG (BSAG), Andreas Holling, bekommt entsprechende Rückmeldungen. Auch wenn die Verstöße zunehmen, seien es jedoch nach wie vor Einzelfälle. Auch habe die BSAG keine Handhabe gegen Maskenverweigerer. „Wir haben keine hoheitlichen Rechte.“ Allerdings sei man mit dem Ordnungsamt und der Polizei überein gekommen, dass verstärkt Kontrollen durchgeführt werden sollen.

Warum mehr und mehr Menschen in Bussen und Bahnen auf den Mund-Nasen-Schutz verzichten, kann Sprecher Holling nur mutmaßen. „Wir wissen nicht, ob die Leute nicht wollen oder nicht müssen.“ Schließlich gebe es auch Personen, die aus gesundheitlichen Gründen von der Maskenpflicht befreit seien. Zudem habe niemand bei einem Verstoß ein Bußgeld zu befürchten. Wer hingegen in einer Gruppe zu dicht zusammenstehe, müsse zahlen, wenn er erwischt werde. „Das macht dann wohl den Unterschied“, meint Holling. Die BSAG dürfe Fahrgäste ohne Maske auch nicht der Bahn oder des Busses verweisen: „Wir haben eine Beförderungspflicht.“

An Schulen eine Empfehlung

In den Schulen indes ist das Tragen einer Maske eine Empfehlung und keine Pflicht. Das geht aus den entsprechenden Verordnungen des niedersächsischen Kultusministeriums und der bremischen Bildungsbehörde hervor. „Jede Schule hat ihr eigenes Hygienekonzept“, sagt denn auch die Sprecherin des Landkreises Osterholz, Jana Lindemann. Allerdings werde das Tragen einer Maske auf den Gängen und auf den Pausenhöfen an den allermeisten Schulen empfohlen. Hinweisschilder halten Kinder und Jugendliche dazu an, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Am Ende obliege es der jeweiligen Schulleitung, das Hausrecht durchzusetzen. Viel wichtiger als das Tragen von Masken sei das Abstandhalten, betont die Sprecherin.

Der Osterholzer Landrat Bernd Lütjen hatte sich erst vor Kurzem an die Bevölkerung gewandt, um an die Einhaltung der Corona-Regeln zu appellieren. „Damit wir dem Virus weiterhin keinen Nährboden zur Verbreitung bieten, sollten wir den umsichtigen Umgang nicht zu schnell aus den Augen verlieren. Nach wie vor ist das Abstandhalten die wichtigste Maßnahme, um uns alle vor einer Infektion zu schützen. Dazu kommt die Pflicht der Mund-Nasen-Bedeckung in einigen Situationen. Daher bitte ich weiterhin alle Bürgerinnen und Bürgern um die Beachtung der derzeitig gültigen Regelungen." An diesem Appell hat sich bis heute nichts geändert.