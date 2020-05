Seit Anfang der Woche haben auch Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche wie das Möbelhaus Meyerhoff wieder geöffnet. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Jens Wendelken ist froh, dass das Möbelhaus Meyerhoff wieder öffnen kann. Den Geschäftsführer freut vor allem, dass die Kunden dem Einrichtungshaus die Treue halten. Schon am Montag, dem ersten Öffnungstag nach Inkrafttreten der strengen Corona-Beschränkungen, habe ein reges Kommen und Gehen im Buschhausener Markt geherrscht. „Ich bin zufrieden“, stellt Wendelken im Gespräch mit der Redaktion fest. Auch das Geschäft in den Filialen in Bremerhaven, Stuhr und Bremervörde gestalte sich erfreulich. Zudem hätten sich die Kunden sehr gut an die geltenden Bestimmungen wie Maskenpflicht und Abstandsregel gehalten. Der Start sei entspannt verlaufen.

Das Möbelhaus erwacht nach und nach aus dem Dornröschenschlaf. Mitarbeiter sollen Stück für Stück aus der Kurzarbeit geholt werden. Während der Vertrieb noch ruht, sind Versand und Kundendienst wieder in Aktion. „Die Fahrer sind schon voll im Einsatz.“ Auch die Lieferketten sollten nach und nach wieder funktionieren, so die Hoffnung von Wendelken. Ware aus Nachbarländern würde langsam wieder anrollen. Alles brauche Zeit, merkt er an. „Ob in vier bis acht Wochen schon alles im Fluss ist, muss man abwarten.“ Manchmal hänge vieles auch daran, dass Zulieferfirmen Betriebsferien machten.

In Buschhausen haben zurzeit sowohl die Küchenwelt als auch das Haupthaus wieder geöffnet. Die Gartenwelt öffnete schon in der vergangenen Woche. „Der Bedarf ist da“, sagt Wendelken. Das zeige der Zulauf der Kunden. „Renovieren statt Reisen“ laute für viele das Motto der Stunde. Aufgrund der Reisebeschränkungen hätten viele zu Hause renoviert und würden nun anfangen, sich neu einzurichten. Da will Meyerhoff dabei sein. „Wir sind da.“

Das Restaurant hingegen bleibt nach wie vor geschlossen. Wendelken verweist darauf, dass die Büfett-Form nicht mit den aktuellen Bestimmungen in Einklang zu bringen ist. „Wir müssen auf die Vorschriften und die Gesundheit achten“, mahnt der Geschäftsführer. Erst wenn weitere Lockerungen erfolgen würden, sei auch an eine Öffnung des Restaurants zu denken.

Im Möbelmarkt habe man intensiv am Hygienekonzept gefeilt. Kassen und Arbeitsplätze seien mit Spuckschutz aus Plexiglas versehen worden. Kunden, die eine Schutzmaske zu Hause vergessen hatten, konnten eine Maske im Möbelhaus erwerben. Mitarbeiter haben eine Wahlmöglichkeit, ob sie Mund- und Nasenschutz tragen möchten. Zudem habe er erste Rückmeldungen von Kunden erhalten, die das Konzept gelobt hätten. „Uns ist wichtig, dass die Kunden das Gefühl haben, dass sie gut geschützt sind.“

Im Modehaus Kammann sind nun 1600 Quadratmeter Verkaufsfläche in der Kreisstadt geöffnet. Nahezu alle Mitarbeiter sind wieder im Dienst, wie Geschäftsführerin Janine Kammann erläutert. Die Kunden aber seien verunsichert. Immer wieder würden Osterholz-Scharmbecker anrufen, um sich nach Öffnungszeiten und Sortiment erkundigen.

Die Unternehmerin ist überzeugt, dass die Maskenpflicht dem Geschäft insgesamt Abbruch tut. Sie vergleicht dazu die Umsätze vor und nach der Maskenpflicht. Es geht um „Shopping als Erlebnis“, Emotionalität und den Wohlfühlfaktor. Eine Maske zu tragen, sei dafür eher hinderlich. Wer eine tolle Bluse anziehe und dann in den Spiegel schaue, um sich mit Maske zu sehen, sei oft nicht mehr in Kauflaune, hat sie festgestellt.

Den Mundschutz für den Einzelhandel bezeichnet sie als „unglücklichen Umstand“. „Der Mundschutz ist ein Umsatzkiller.“ Schon deshalb würden die Mitarbeiter bei Kammann auch einen durchsichtigen Kopfschirm als Schutz tragen. Für den Verkauf sei wichtig, dass der Kunde das Gesicht des Gegenübers gut sehen könne. „Der Kunde muss sich einfach wohlfühlen“, sagt Janine Kammann.